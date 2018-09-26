Новость о похищении троих детей в Ростове-на-Дону оказалась фейком

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-26T12:15:04+03:00

Следком официально опроверг информацию о «женщине, которая просит ее сфотографировать, а потом затаскивает в машину»

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Региональный следственный комитет официально опроверг информацию о серии похищений детей в Ростове-на-Дону, которая третий день активно распространяется в социальных сетях.

- К нам сообщения о подобных происшествий не поступало, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Напомним, в информации, которая гуляет по социальным сетям и мессенджерам утверждается, что в Ростове-на-Дону похищены трое детей в возрасте от 7 до 13 лет (по другим данным - девять), якобы схема следующая: около школы к ученикам подходит женщина и просит сфотографировать, когда они соглашаются, то подводит к серебристой «Ладе» (второй вариант - темная "четырнадцатая") с открытой дверью, где за рулем находится мужчина, после чего детей затаскивают в автомобиль. Позже якобы их находят без внутренних органов.

Как оказалось, такие фейковые сообщения распространяются не только в Ростове-на-Дону, но и в соседних Астрахани и Краснодарском крае, где правоохранительные органы также распространили аналогичные опровержения.

- Это давнишняя, давно отработанная схема, такая информация распространяется по родительским группам со скоростью света, я сама состою в двух родительских чатах и чатах спортивных секций, и в каждый (!) из них вчера кто-то сбросил это сообщение, - говорит психолог Татьяна Лихая. - Если есть пропавшие дети, где их родители? Почему они не бьют тревогу, ведь Ростов - не такой огромный город, все друг друга знают максимум через два рукопожатия. Где полиция, где добровольцы «Лизы Аллерт»? Где ориентировки, расклеенные по всему городу? Просто включите логику и здравый смысл. Лишний раз предупредить детей, естественно, не будет лишним, но слепо верить тому, что наговаривают анонимы в соцсетях все же не стоит.