Какую работу предлагают пенсионерам в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:28 2018-09-27T16:34:50+03:00

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Тема пенсионной реформы затронула многих. Шутка ли - работать дольше с одной стороны, с другой - кому же такой сотрудник в возрасте бабушек-дедушек нужен. Везде молодые в почете: активные, целеустремленные, решительные. Однако некоторые кадровики уверяют: на стороне почтенного возраста опыт. И тут уж каждый работодатель решает сам.

«ЗА ПОЛТОРА ГОДА ЖЕЛАЕМУЮ РАБОТУ НЕ НАШЛА»

К слову, специалисты-рекрутеры говорят, что пенсионеров обычно берут в бюджетные учреждения, где небольшая зарплата, а штат набрать надо, потому что другие идут неохотно. Для работников же это - прибавка к пенсии. Тем более МРОТ в мае этого года повысился, и сейчас, по словам работодателей, пенсионеры сами больше хотят трудиться, чтобы подзаработать.

Поскольку в объявлениях о вакансиях возраст желаемых кандидатов нельзя указывать, то выбор работника всегда дело индивидуальное - зависит и от образования, и от опыта работы. Кроме того, в центрах занятости есть психологи, которые могут провести специальные занятия-тренинги, чтобы кандидаты чувствовали себя уверенней на собеседовании, - как вести себя, как лучше представить себя работодателю, как отвечать на вопросы и пр. Или же направить на бесплатное обучение, если нужно.

- А я хочу рассказать о своем опыте, - дозвонилась в редакцию ростовчанка, представившаяся Натальей. - Когда мне исполнилось 50 лет, я попала под сокращение. Работала на госслужбе, стаж - 22 года, образование экономическое. В центре занятости за полтора года мне работу так и не нашли. Куда бы я ни шла по направлению, вакансий не было. Когда я приходила на собеседование, выяснялось - моя квалификация им не подходит. Либо меня не устраивала зарплата размером в семь-десять тысяч рублей. А один из работодателей прямо дал мне понять: я слишком немолода. Это было очевидно и нескрываемо. Да, предлагают переобучение. Но, даже переучившись, как правило, в большинстве случаев понижается оклад. И уже с его учетом будет начисляться пенсия. И какой она будет? В итоге, я пять лет просидела домохозяйкой, сейчас мне начислили пенсию.

«НАЙТИ МОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ - БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ»

Другого мнения 69-летний ростовский пенсионер Николай Музыка.

- У меня было среднее профессиональное образование, - рассказал он. - В свое время я работал слесарем механосборочных работ. Уже на пенсии. В апреле этого года обратился в центр занятости. Меня направили на профподготовку по программе «Охранник». С июня работаю охранником в школе. На мой взгляд, если человек стремится и хочет, он найдет работу в любом возрасте - хоть в 20, хоть в 50, хоть в 90. Может, не ту, к которой стремился, но чтобы работать и быть среди людей, приносить какую-то пользу.

59-летняя Анна Илимбовская тоже пошла похожим путем.

- С работы меня уволили, сказали: хватит пенсионерке работать, пиши заявление по собственному, - вспоминает математик по образованию. - Я написала и обратилась в центр занятости. Была направлена на профпереподготовку по программе «Бухгалтерский учет». Переучилась и нашла работу. На самом деле в государственные структуры пенсионеров брать не хотят. А вот в садики и школы берут с удовольствием. Там работников мало. Я работала бухгалтером в детсаду. Если что не знаю, расскажут, посоветуют. Думаю поработать еще лет пять.

Специалисты-рекрутеры говорят, что пенсионеров обычно берут в бюджетные учреждения, где небольшая зарплатаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

РАНО СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ

В итоге мы сами решили проверить, можно ли найти в Ростове-на-Дону работу людям предпенсионного возраста. Для этого набрали первый попавшийся номер телефона. На проводе компания по поиску персонала. Легенда была следующая: «Маме нужна работа, но сама звонить стесняется. Всю жизнь проработала медсесторой, своих детей-внуков вырастила. Ей 62 года».

- Конечно, пусть приходит, - почти сразу приглашает нас работодатель, выслушав рассказ о маме. - На весь день ей, наверное, будет тяжело - например, к малышу до года. А вот в качестве сопровождающего ребенка - встретить из детского сада и посидеть пару часов, то почему бы и нет. Зарплата почасовая - от 150 до 200 рублей в час. У нас многие люди в таком возрасте работают. Вопрос в том, насколько ей будет интересно.

Другая наша жертва - отдел кадров по поиску охранников в один из самых крупных торговых центров города. По легенде: «Отцу 63 года, работал в охранный агентствах, то есть опыт есть. Но, мол, отмахивается: «Не буду звонить. Скажут еще, что развалина старая».

- Что вы, ни в коем случае ему не надо списывать себя со счетов, - рассказала сотрудница, которая представилась Ириной. - Это тот возраст, когда он должен на что-то претендовать. Но работа у нас физически сложная. Он сможет выдержать весь день на ногах? График различный - два через два или сутки через трое. Зарплата - от 18 400 рублей на руки. Если кого-то будет подменять, то еще больше. У нас работают мужчины и старше возраста вашего отца. Главное, чтобы действующее удостоверение охранника было. Пусть подъезжает, пообщаемся на месте.

И хоть запал у родителей такой, что 35-летние позавидуют, вопрос в том, насколько им будет интересна такая работа...

НАДО БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

У политолога Сергея Смирнова на счет пенсионного возраста есть свое мнение:

- Реально никто у нас не уходит с работы в 60 лет. И разговоры про то, что мужчины не доживают до пенсии, тоже не правда, - рассказал он в эфире радио «КП» - Ростов». - Моему отцу 84 года. Он только в прошлом году продал свой автомобиль. А до этого ездил на охоту, при этом у него было тяжелое, голодное, военное детство. За плечами больше 30 лет армии. Мне самому 61 год, и я собираюсь работать еще лет пятнадцать. Если хотите работать долго, то нужно думать не только о своем здоровье, но и о своей работе. Нельзя все время сидеть и ждать: вот-вот я выйду на пенсию. С такими настроениями нельзя оставаться востребованным специалистом. Как ни банально это звучит, нужно все время работать над повышением своего профессионализма. И тогда в 60 лет вас будут не на пенсию отправлять, а предлагать какие-то дополнительные бонусы, чтобы вы остались работать в этой компании или на этом же предприятии.

ЦИФРА В ТЕМУ*

4 млн 200 тысяч человек. Именно столько составляет численность населения Ростовской области. Из них пенсионеров - 1 млн 300 тысяч человек, а это 31 процент населения региона. Количество получателей страховой пенсии по старости - 1 млн 76 тысяч жителей области. При этом в первые годы после наступления пенсионного возраста работают более 40 процентов донских пенсионеров.

*По данным Пенсионного фонда РО.

Некоторые кадровики уверяют: на стороне почтенного возраста опыт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Какие профессии нужны Ростову-на-Дону

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ:

продавец

кладовщик

повар

кондитер

контролер-кассир

СТРОИТЕЛЬСТВО

каменщик

облицовщик-плиточник

штукатур

маляр

стропальщик

машинист экскаватора

ТРАНСПОРТ

водитель автобуса

водитель грузового автомобиля

водитель троллейбуса

водитель трамвая

слесарь по ремонту автомобилей

ЖКХ

монтажник санитарно-технических систем и оборудования (слесарь-сантехник)

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

электрогазосварщик

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

врачи различных специальностей

медицинская сестра

санитар

ПРОИЗВОДСТВО

слесарь-ремонтник

слесарь-инструментальщик

слесарь механосборочных работ

токарь

электрогазосварщик

столяр

плотник

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

водитель погрузчика

фрезеровщик

швея

Подробно ознакомиться с официальной базой данных государственной службы занятости населения (вакансиями, зарплатой и пр.) можно на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru.

КСТАТИ

С возрастом находим такую работу, которая не требует сверхусилий

Денис Афанасьев, директор по маркетингу одной из ростовских компаний:

- Мы стараемся сохранять людей в возрасте. Так, если человек работал в торговой команде, где требуются особые силы и энергия, то с годами он их теряет. И, если этот сотрудник уже не тянет данный уровень работы, то мы стараемся найти ему другую занятость. У нас много примеров, когда бывшие торговые представители или водители-дальнобойщики с приближением пенсионного возраста и потерей тех качеств, которые у них были ранее, переводятся в сторожа. Туда, где ритм, темп работы не требует сверхусилий или сверхэнергии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нужно было просто объяснить людям, зачем это делается!»

Сергей Смирнов, политолог, Ростов-на-Дону:

- Одна из проблем этой пенсионной реформы заключается в том, что она была абсолютно неподготовленной. Ее выставили на обсуждение в достаточно сыром недетализированном виде. Я разговаривал с депутатами донского парламента. Они рассказали, что пояснительная записка к проекту была всего на три листа. Ну, не может быть три листа для такой масштабной, затрагивающей миллионы людей реформы!

На мой взгляд, надо было об этом несколько лет говорить и обсуждать, выслушать все за и против, найти решение. Нужно было просто объяснить людям, зачем это делается. А реально получилось что? Эту реформу быстренько проанонсировали, быстренько приняли в первом чтении, а теперь вынуждены оправдываться.

При этом реформа действительно нужна. Понятно, что не хватает денег в Пенсионном фонде и не потому, что они тратятся на что-то: он субсидируется из бюджета. Причин тому много - и уменьшение количества работников, и так называемые «черные-серые» схемы, и оптимизация налогов, и так далее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Уголовная ответственность работодателя может стать элементом шантажа

Сергей Шамшура, депутат Законодательного собрания РО:

- Еще в начале августа проходил комитет, на котором рассматривался вопрос о поддержке или неподдержке пенсионной реформы. Там я выступил со своими предложениями - в частности, снижение планки не на восемь, а на пять лет. А еще, что многодетным родителям надо уменьшать срок выхода на пенсию, так как они делают вклад в будущие поколения, то есть тех работников, с доходов которых и будут платить пенсию будущим пенсионерам.

В частности, там же рассматривался следующий вопрос: чтобы защитить людей предпенсионного возраста, предусматриваются ужесточения для работодателей вплоть до уголовной ответственности. Я выступил против, потому что любое ужесточение приведет к тому, что от них постараются избавиться заранее. Это, во-первых. А, во-вторых, бизнес не должен быть настолько негибким: если работник предпенсионного возраста, но он не работает или не справляется, то получается, что работодатель ничего не может с ним сделать. На мой взгляд, это может даже стать неким элементом шантажа со стороны работника предпенсионного возраста.

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