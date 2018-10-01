Виктор Мережко: первокурсником приехал на интервью с Шолоховым, а тот меня послал

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-01T12:57:31+03:00

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В студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM побывал любимый миллионами народный артист России, актер, режиссер, сценарист Виктор Мережко. По его сценариям снято больше 70 (!) фильмов. «КП» он рассказал о своей необычной встрече с нобелевским лауреатом Михаилом Шолоховым и ответил на вопрос, который ему не задали ни в одном интервью.

Виктор Мережко побывал в студии радио "КП".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

«В НАШЕЙ СТРАНЕ СЛИШКОМ МНОГО БЕСОВ»

- Виктор Иванович, как Вам Ростов-на-Дону?

- Мне не понравились точечные застройки небоскребов, как в Москве. Весь мир от этого отказался, а Ростов-на-Дону, вижу, отстает. Нельзя уродовать город, город-то старинный, красивый. Надо беречь то, что осталось от предков, дедов и прадедов. Нельзя ставить эти дурацкие «свечки». В столице, если это сквер, то туда обязательно ставят высотку. В Ростове-на-Дону то же самое, к сожалению. Говорю это искренне.

- А что же Вам нравится тогда?

- Девушки (смеется).

- Когда-то Россию называли самой читающей страной мира. Вы приехали в Ростов-на-Дону на книжный фестиваль.

- Некто Греф сказал: «Стране не нужны образованные люди». Это отвратительное заявление, потому что еще в 30-е годы товарищ Сталин отдавал под суд родителей, если те не обучали детей в семилетке. Стране нужны были образованные люди, которые должны создавать ее будущее. Сейчас во многих городах закрываются книжные магазины. Люди переходят на электронные книги. Я не умею их читать и не хочу. Во-первых, глаза... И потом - запах и шорох бумаги - это же совершенное иное! Нельзя закрывать книжные магазины - это грех.

- Что читаете сейчас?

- Я год писал колоссальное сочинение размером в тысячу страниц. Это 28 серий про жизнь Советского Союза, начиная с 1924 года - прихода Сталина к власти после смерти Ленина и до 1953 года. Я изучал серьезные архивы, мне помогали консультанты. Будет картина. А до этого с невероятным трудом перечитывал «Бесы» Достоевского. Запутался в именах.

- Зачем?

- Мне нужно было понять, что такое бесы. У нас в стране их слишком много, чтобы не заинтересоваться Федором Михайловичем.

В гости к Шолохову приезжали многие известные люди. Фото: Предоставлено Музеем-заповедником М.А. Шолохова.

«ЗРЯ УРСУЛЯК ЗА «ТИХИЙ ДОН» ВЗЯЛСЯ»

- Говорят, что на экраны должен выйти 12-серийный фильм «Красный Дон 1941-1945» по Вашей книге.

- Да я решил написать свой роман. Я из истинных казаков. Отец мой Иван Севастьянович из казаков, мама Александра Юхимовна Гончарова с верховьев Дона, тоже из этих краев. И мне было обидно, что за казаками приклеили фразу «они обслуживали царя-государя». Да они, безусловно, держали власть. Они были кордоном между Кавказом и Россией, серьезно защищая от набегов кавказцев Ставрополье, Кубань и так далее. Я посчитал, что к казакам после революции стали относиться как к врагам Советской власти. А это неправда. Но не было ни фильма, ни сериала о том, как казачество с 1941 по 1945 годы сражалось за свою землю и великую Россию нашу. И я стал читать Шолохова. Но, чтобы не копировать его, особый, шолоховский язык, я решил написать свой роман. Он издан. Я горжусь этой работой. Но на экраны он пока не вышел. Опередил Урсуляк с «Тихим Доном». На мой взгляд, не надо было ему за это браться. Пререплюнуть Герасимова кому-то вряд ли удастся - там же не только работа режиссера, но и совершенно уникальный актерский состав. А еще надо быть из этих краев, чтобы чувствовать запах нашей донской земли.

- Говорят, Вы с Шолоховым лично встречались...

- Да, я тогда был студентом 1 курса ВГИКа сценарного факультета. Влюбился в девушку Тамару Захарову: кстати, увидел ее тогда еще на улице Энгельса в Ростове-на-Дону. Познакомился. Понимал, что никогда ее не оставлю, - в итоге она стала моей женой. Наша семья жила на Украине очень бедно, своей хаты даже не было. А мне надо было приехать в Ростов-на-Дону к ней, но денег не было. Как скажет потом моя будущая теща: «голо...опый». Тогда пошел в редакцию журнала «Советский экран», попросил дать мне командировку и оплатить проезд на Дон. В редакции мне сказали: «У Шолохова 65-летний юбилей. Если возьмете у него интервью, то оплатим плацкартный билет туда и обратно». Выдали справку на командировку. Я приехал в ростовскую газету «Молот», где до ВГИКа работал инженером-технологом. Спрашиваю у них: «Как мне в Вешки попасть? К Шолохову». Они: «Да он тебя не примет - кто ты такой? Простой студент, да еще и одет плохо». Но все же подсказали, что тот часто бывал в гостинице «Московская», там у него был даже свой номер. И когда он приезжал, то обкомовские ребята крепко гуляли с великим писателем. Мне пообещали сказать, когда он приедет. Посоветовали: «Ты к нему туда придешь и постараешься взять интервью. Мол, после вечеринки он будет расположен». Но я-то не знал, как все повернется....

- И как?

- Мне сказали, что надо прийти пораньше, а то желающих увидеть живого Шолохова в гостинице очень много. А он то ли на третьем, то ли на четвертом этаже останавливался. Я поднялся по лестнице. Смотрю: народууу! И все ждут! И вот выходят обкомовские ребята в фетровых шляпах. И Михаил Александрович тоже в шляпе. Невысокого роста такой, краснолицый, рыженький. Я отодвигаю толпу, выхожу к нему и говорю: «Здрасьте, Михаил Александрович!» Он так странно посмотрел на меня. А я продолжаю: «Я студент первого курса. Меня зовут Виктор Мережко. Хочу спросить, как вы относитесь к фильмам, которые сняты по Вашим великим произведениям». Он берет и отодвигает меня в сторонку. Обкомовские люди вышвыривают меня за стоящих зевак. Я понимаю, что шанс еще есть, и бегу на этаж ниже. Опять прорываюсь сквозь толпу и говорю: «Здрасьте, Михаил Александрович. Я студент первого курса. Мне нужно взять у вас интервью, тогда мне оплатят проезд туда-обратно. Пожалуйста, как вы относитесь...» Но договорить не успеваю. Он опять меня отодвигает, и меня снова вышвыривают за живую стену из зевак. Я - еще этажом ниже. Снова к нему: «Здрасьте, Михаил Александрович». Но на это раз протягиваю ему листок бумаги со словами: «Если нет возможности сказать, напишите «Привет читателям «Советского экрана». Мне оплатят проезд плацкартный». Меня уже хотели вытолкнуть, а он сказал: «Не трогайте хлопчика!» Потом говорит: «Иди сюда поближе, поближе... Ухо дай - ближе, еще ближе». А потом как заорет: «Пошел на...». Ну кого еще так великий писатель мог послать? Я потом долго смеялся. Но с тех пор и пошел.

- А самому-то Вам пишут молодые авторы?

- Пишут, но я, как правило, в эту переписку не включаюсь. Это отнимает время. Плюс я боюсь обидеть людей, если мне это не понравится. Я же не идеален в этой своей вкусовщине. Вчера мне на встрече в Публичной библиотеке попытались дать книги со словами: «Прочитайте, может сценарий напишите!» Но у меня в голове столько своих сюжетов! Дай бог, с ними разобраться.

- Но не отвечаете, как Шолохов?

- Нет-нет. Я просто не отвечаю.

В свое время Шолохов встречался и с Гагариным. Фото: Предоставлено Музеем-заповедником М.А. Шолохова.

«ПОИГРАЙ - МОЖЕТ, МИЛОСТЫНЮ БРОСЯТ»

- Назовите Ваше самое яркое воспоминание детства.

- Когда я просил милостыню на вокзале в городе Грозном. Мы очень бедно жили. С родителями ехали с Каспия в сторону Моздока, денег не было, только мешки, чемоданы и четверо детей. Отец с фронта вернулся хромой, но привез красный аккордеон. Я на нем научился играть «Цыганочку» и «Светит месяц...». Помню, мать ко мне обратилась: «Сынок, у нас нет денег. Пойди, поиграй - может, нам милостыню бросят». Помню и танцевали, и бросали.

- По-Вашему, абсолютно счастливый человек - это..?

- Тот, который любит свою семью и своих детей. Он востребован в своей профессии.

- То есть это Вы?

- Это я.

- Чего бы Вы не смогли никогда простить?

- Предательства.

- Вы бесчисленное количество раз давали интервью. Какого вопроса Вам еще не задавали?

- Готов ли я убить человека?

- Готовы?

- Нет. Рука не поднимется.

Вместе с супругой на вручении Нобелевской премии. Фото: Предоставлено Музеем-заповедником М.А. Шолохова.

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