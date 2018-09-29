Ростовские поисковики рассказали, как распознать фейки в родительских чатах

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-29T13:54:08+03:00

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Не успел пройти первый месяц нового учебного года, как по родительским чатам покатилась волна очередного фейка: аудиозапись неизвестного происхождения, в которой женский голос взволнованно рассказывает о том, что только что незнакомая женщина попросила ее детей сфотографировать даму на мобильник и с этой целью повела их в кусты. Голос предостерегает и предлагает всем распространить эту информацию как можно шире.

В итоге, пугающая аудиозапись со скоростью звука стала распространяться по родительским чатам школ, детсадов, кружков со скоростью звука, наводя ужас на мам, пап, бабушек и дедушек. При этом в голосе таинственной аудио-мамы многие стали узнавать голос знакомой или вовсе писали,. что знают эту женщину.

Однако как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», печально не только то, что это фейк. Но и то, что только единицы родителей сообщат об этом своим чадам, а те - что скорее всего, забудут о предостережениях уже через ближайшие 15 минут.

- Мы в отряде «Лиза Алерт» регулярно сталкиваемся с этими историями, потому что перепуганные родители начинают звонить нам, и поневоле их коллекционируем, - говорят волонтеры. - Как правило, эти фейки распространяются через мессенджеры и по родительским чатам, но в особо громких случаях их рассылают даже администрации школ и местные департаменты образования, а сердобольные граждане вешают объявления в соцсетях и распечатывают, чтобы размещать по району. Так и кочуют эти сообщения, пересылаемые неравнодушными людьми, из чата в чат, из города в город, из региона в регион. И обычно на волне общей паники никто не пытается определить, насколько достоверна распространяемая информация.

Кроме того, волонтеры рассказали, как распознать фейк. Это очень просто: вбейте в любом поисковике ключевые слова из этого сообщения, и посмотрите, что получится.

- В нашем сегодняшнем случае запрос будет выглядеть так: «женщина попросила сфотографировать, кусты», - приводят пример поисковики, - и пожалуйста: на первой же странице результатов мы узнаем, что она рассказывала об этом в Волгодонске, Екатеринбурге, Барнауле, Анапе, Омске, Тамбове, в московском Бутове, в краснодарском Горячем Ключе и даже в Казахстане.

Специалисты говорят, что в любом случае, гораздо полезнее еще раз поговорить с собственным ребенком о безопасности, чем разбрасывать такие сообщения по всем возможным чатам.

БДИ!

Страшилки, которыми уже напугали родителей

- «Внимание! Родители! В городе появилась банда педофилов!»,

- «Нашли двух маленьких девочек без почек»,

- «Отдел образования сообщает, что появился новый наркотик»,

- «В ТЦ «N» украли мальчика, вернули через три месяца без почки»,

- «Родители! Заприте своих подростков – в эти выходные намечено массовое самоубийство 10 000 детей!»,

- «Дорогие родители, из достоверных источников узнала, что в больнице города N похитили уже 3-х детей»…

* По данным поисковогоотряда «Лиза Алерт».

КОНКРЕТНО

Признаки фейка-страшилки

1. Яркость и эмоциональная насыщенность распространяемой информации.

2. Много общих фраз, восклицательных знаков, мало фактов и логических умозаключений. 3. Нет ссылок на источник информации.

4. Отсутствие деталей или детали, которые не добавляют информации конкретики – нет полного адреса, обычно нет города, нет даты «происшествия» («возле музыкальной школы», «произошло вчера», «кусты рядом со школой») или названа такая улица, которая есть почти в каждом городе (Ленина, Строителей и так далее). Это позволяет привязать сообщение к любому городу в любом регионе. Впрочем, иногда даже наличие конкретной информации не мешает паникующим родителям раскидывать эти сообщения по чатам, не проверяя, где, собственно, находится эта улица, например, Курчатова, и есть ли она вообще в их городе

5. В конце – просьба о распространении, но если на минуту задуматься, то понимаешь, что смысла в репосте нет, цель сообщения – сеять панику.

По родительским чатам покатилась волна очередного фейка. Фото: "Лиза Алерт Юг".

ВАЖНО

О чем надо рассказать ребенку

1.«Свой-чужой». Поставьте четкие рамки того, кто является «своим», с кем можно смело идти куда угодно и полностью ему доверять, а кто не входит в круг доверия. «Свои» – это самые близкие для ребенка люди, те, с кем он живет или постоянно общается: мама, папа, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. Пусть это будет очень узкий круг, но в нем будут люди, которым вы смело можете доверить жизнь своего ребенка. С теми, кто входит в круг «чужие», все просто: ребенок не должен выполнять никаких просьб чужих людей, не должен принимать никаких их предложений. Научите ребенка правилу: взрослый человек не обращается за помощью к чужому ребенку – он просит помочь другого взрослого! Отдельный разговор – о тех, кого ребенок знает, но кто не является близкими людьми – объясните ему, что если ему что-то предлагает подруга мамы или папин коллега, с которыми он знаком, он должен сначала позвонить вам и убедиться, что ему можно доехать с этим дядей Витей на машине или пойти куда-то с тетей Аней.

2. Научите ребенка говорить «нет». Мы учим детей: «Ребенок должен слушаться взрослых», - и радуемся полученному результату, даже не задумываясь, что теперь любой взрослый человек является для ребенка тем, кого надо слушаться. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что никто не имеет права заставлять его делать то, что он не хочет, идти с тем, с кем он не хочет, и что чужих людей слушаться не надо! Его тело неприкосновенно, и его действиями могут руководить только близкие люди – те, которые входят в круг «свои», которые несут за него ответственность. И даже если взрослый человек требовательно и сурово просит пройти с ним, ребенок должен уметь сказать «нет», а не послушно идти за чужим человеком в угоду его желаниям.

3. Просить помощи не стыдно. Причины, почему дети не могут попросить помощи, когда, например, от них что-то хочет незнакомый чужой человек или если им кажется, что он их преследует, абсолютно разные: кому-то стыдно, неловко, кто-то боится — но результат всегда один. Попавший в беду и не попросивший помощи ребенок самостоятельно решить проблему не сможет, а значит, и шансов выжить у него не останется. Объясните своему ребенку, что взрослые всегда придут на помощь ребенку, особенно если ему грозит опасность. Объясните, к кому надо обращаться за помощью: к человеку, который здесь работает, к женщине с ребенком или к полицейскому.

4. Кричать нужно уметь. Прививая своим детям культуру поведения в обществе – не кричать в общественных местах, вести себя прилично – мы поступаем верно, только есть и побочный эффект: дети перестают кричать вообще. И в тот момент, когда вашему ребенку понадобится помощь – а ее так легко попросить, достаточно просто крикнуть погромче, – ребенка может парализовать тот самый наказ родителей не кричать в общественном месте. Объясните ребенку, что кричать ради спасения своей жизни можно и нужно. Что никто не осудит и не шикнет на него, а наоборот, помогут и поддержат. Выезжайте вместе на природу и кричите. Помогите своему ребенку научиться кричать! Научите его кричать правильно, если к нему проявляет агрессию незнакомый взрослый человек: «Я вас не знаю!», «Вы чужой!» - в противном случае, если кричать «Я с тобой не пойду» или «Отпусти меня», прохожие могут подумать, что ребенок капризничает, а папа его куда-то ведет.

5. Научите ребенка следить за временем. Договоритесь с ребенком о том, что он следит за временем: если он обещал прийти в 14:00, он должен быть дома в 14:00. Если задержался и не предупредил, значит, в следующий раз пойдет из школы с вами.

6. Номера телефонов – наизусть. Даже если у ребенка есть собственный мобильный телефон, для его безопасности и вашего спокойствия крайне важно, чтобы он помнил несколько телефонов наизусть: номера родителей, бабушки, дедушки, домашний. Проверяйте время от времени и убеждайтесь в том, что он их не забыл.

7. Безопасность – значит жизнь. Приучите своего малыша ходить по одной и той же улице, переходить дорогу в правильном месте. Исключите из его маршрута безлюдные и неосвещенные улицы, парковые зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь ребенка должен быть освещен, улицы должны быть проходимыми. Ребенка, находящегося на виду, похитить намного сложнее, а значит, малыш будет в безопасности. Пройдите с ним вместе эту дорогу, когда он начинает ходить один, и обратите его внимание на потенциально опасные места, куда ходить нельзя.

И главное: повторяйте эти правила, проверяйте, помнит ли он их.

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