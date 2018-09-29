Спартак - Ростов 30 сентября 2018: прогноз на матч, статистика, интересные факты

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-29T16:18:40+03:00

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30 сентября 2018 в Москве состоится матч 9-го тура чемпионата России Спартак - Ростов, прогноз на матч дал легендарный нападающий СКА, "Ростсельмаша" и сборной СССР Сергей Андреев:

- "Ростов" уверенно начал сезон, однако настораживают домашние матчи с "Крыльями" и "Уфой", в которых "желто-синим" пришлось сталкиваться с насыщенной обороной гостей, и команда Валерия Карпина испытывала проблемы, - сказал Сергей Васильевич. - На выезде же играть проще, тем более со "Спартаком" - "красно-белые" традиционно любят атаковать сами и предоставляют такую возможность сопернику. Уверен, зрители увидят голы в этой встрече. Хочется, чтобы выиграли ростовчане, однако, на мой взгляд, победят хозяева - 2:1.

Матч Спартак - Ростов: прямая трансляция на телеканале "Матч. Премьер" в 18:25. Начало встречи - в 19:00.

Статистика Валерия Карпина в роли главного тренера Спартака в матчах Премьер-Лиги против Ростова: 7 матчей, 4 победы, 3 поражения.

Положение команд перед девятым туром:

- Спартак: 4 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница мячей 7-4, 4 место

- Ростов: 4 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница мячей 9-3, 3 место

Статистика личных встреч в Премьер-Лиге (с сезона 2002г.):

- Всего в рамках Премьер-Лиги команды провели 30 встреч, Ростов 8 раз одерживал победу, Спартак выигрывал 18 раз, 4 матча заканчивались в ничью, разница мячей в этих встречах 34-49 в пользу Спартака.

Последние очные встречи в Премьер-Лиге:

05.05.18 Спартак 2:0 Ростов

28.10.17 Ростов 2:2 Спартак

22.04.17 Ростов 3:0 Спартак

15.10.16 Спартак 1:0 Ростов

02.04.16 Ростов 2:0 Спартак

13.09.15 Спартак 1:0 Ростов

Статистика Ростова в сезоне 18/19:

Ростов:

Голы – 9

Удары (в створ) 59 (27)

Угловые – 31

Фолы – 96

Желтые карточки – 11

Красные карточки – 0

Соперники Ростова:

Голы – 3

Удары (в створ) 38 (15)

Угловые – 34

Фолы –90

Желтые карточки – 13

Красные карточки – 1

Интересные факты:

- После 8 туров Ростов пропустил меньше всего голов в Премьер-Лиге - 3 мяча, Спартак – 4 мяча,

- Чаще всего в этом сезоне Ростов забивает с 30 по 45 минуту (4 гола), Спартак же в этом сезоне еще ни разу не пропускал с 30 по 45 минуту,

- Спартак чаще всего забивает в этом сезоне с 1 по 15 минуту (3 гола), Ростов же в свою очередь еще не пропускал в этом сезоне с 1 по 15 минуту,

- Последний раз ростовчане поражали ворота Спартака в выездном матче 4 декабря 2014 (1:1),

- В рамках 9-го тура Премьер-Лиги (с сезона 2002г.) Ростов 6 раз играл на выезде и во всех встречах потерпел поражения с общей разницей мячей 5-13,

- Ростов пять раз в истории играл 30 сентября в рамках Премьер-Лиги:

30.09.06 Шинник 1:6 Ростов

30.09.07 Ростов 0:1 Спартак-Нальчик

30.09.12 Ростов 0:4 Рубин

30.09.13 Ростов 1-1 Урал

30.09.17 Ска-Энергия 2:1 Ростов

(Статистика Константина Насибуллина)