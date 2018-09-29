Спартак - Ростов 30 сентября 2018: прогноз на матч, статистика, интересные факты
30 сентября 2018 в Москве состоится матч 9-го тура чемпионата России Спартак - Ростов, прогноз на матч дал легендарный нападающий СКА, "Ростсельмаша" и сборной СССР Сергей Андреев:
- "Ростов" уверенно начал сезон, однако настораживают домашние матчи с "Крыльями" и "Уфой", в которых "желто-синим" пришлось сталкиваться с насыщенной обороной гостей, и команда Валерия Карпина испытывала проблемы, - сказал Сергей Васильевич. - На выезде же играть проще, тем более со "Спартаком" - "красно-белые" традиционно любят атаковать сами и предоставляют такую возможность сопернику. Уверен, зрители увидят голы в этой встрече. Хочется, чтобы выиграли ростовчане, однако, на мой взгляд, победят хозяева - 2:1.
Матч Спартак - Ростов: прямая трансляция на телеканале "Матч. Премьер" в 18:25. Начало встречи - в 19:00.
Статистика Валерия Карпина в роли главного тренера Спартака в матчах Премьер-Лиги против Ростова: 7 матчей, 4 победы, 3 поражения.
Положение команд перед девятым туром:
- Спартак: 4 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница мячей 7-4, 4 место
- Ростов: 4 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница мячей 9-3, 3 место
Статистика личных встреч в Премьер-Лиге (с сезона 2002г.):
- Всего в рамках Премьер-Лиги команды провели 30 встреч, Ростов 8 раз одерживал победу, Спартак выигрывал 18 раз, 4 матча заканчивались в ничью, разница мячей в этих встречах 34-49 в пользу Спартака.
Последние очные встречи в Премьер-Лиге:
05.05.18 Спартак 2:0 Ростов
28.10.17 Ростов 2:2 Спартак
22.04.17 Ростов 3:0 Спартак
15.10.16 Спартак 1:0 Ростов
02.04.16 Ростов 2:0 Спартак
13.09.15 Спартак 1:0 Ростов
Статистика Ростова в сезоне 18/19:
Ростов:
Голы – 9
Удары (в створ) 59 (27)
Угловые – 31
Фолы – 96
Желтые карточки – 11
Красные карточки – 0
Соперники Ростова:
Голы – 3
Удары (в створ) 38 (15)
Угловые – 34
Фолы –90
Желтые карточки – 13
Красные карточки – 1
Интересные факты:
- После 8 туров Ростов пропустил меньше всего голов в Премьер-Лиге - 3 мяча, Спартак – 4 мяча,
- Чаще всего в этом сезоне Ростов забивает с 30 по 45 минуту (4 гола), Спартак же в этом сезоне еще ни разу не пропускал с 30 по 45 минуту,
- Спартак чаще всего забивает в этом сезоне с 1 по 15 минуту (3 гола), Ростов же в свою очередь еще не пропускал в этом сезоне с 1 по 15 минуту,
- Последний раз ростовчане поражали ворота Спартака в выездном матче 4 декабря 2014 (1:1),
- В рамках 9-го тура Премьер-Лиги (с сезона 2002г.) Ростов 6 раз играл на выезде и во всех встречах потерпел поражения с общей разницей мячей 5-13,
- Ростов пять раз в истории играл 30 сентября в рамках Премьер-Лиги:
30.09.06 Шинник 1:6 Ростов
30.09.07 Ростов 0:1 Спартак-Нальчик
30.09.12 Ростов 0:4 Рубин
30.09.13 Ростов 1-1 Урал
30.09.17 Ска-Энергия 2:1 Ростов
(Статистика Константина Насибуллина)
Тренировка "Ростова" перед матчем со "Спартаком".
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