2018-10-02T12:56:01+03:00
Туризм

Не "фотошоп": Ростовский видеограф превратил Анапу в Ибицу

Снятый молодым человеком ролик меняет представление отдыхающих об Анапе [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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И это тоже Анапа. Стоп-кадр из видео Валентина Мясникова.И это тоже Анапа. Стоп-кадр из видео Валентина Мясникова.
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В социальных сетях большой ажиотаж вызвал видеоролик, снятый ростовчанином Валентином Мясниковым. Этим летом молодой человек провел отпуск в Анапе и активно фиксировал свой отдых на камеру. Вернувшись домой, он смонтировал отснятый материал, да так, что получилось, будто отдыхал где-то на лазурном берегу в Европе. Шикарное море, яхты, разнообразные пляжи - и все это в городе, который большинство отдыхающих считают, мягко говоря, не самым приятным местом для отдыха на черноморском побережье.

- Когда я говорю, что отдыхаю в Анапе, то обычно слышу в ответ: "Фу! Мы там были. Там же море ужасное, все цветет!" Но я отлично провожу там время, и мое видео тому подтверждение, - говорит Валентин. - Только в черте города аж четыре разных пляжа, в трех из которых чисто, есть все удобства, нормальные столовые и закусочные. Есть места полудикие, с минимумом людей, но не лишенные тех же удобств. Город полон разных развлекух, а цены ниже чем в Сочи, Геленджике и так далее.

Завораживает? Это Анапа. Стоп-кадр из видео Валентина Мясникова.

Завораживает? Это Анапа. Стоп-кадр из видео Валентина Мясникова.

Ростовчанин раскинул свой ролик по социальным сетям и получил массу негативных комментариев от людей, которые остались недовольны городом:

- На море только на лодках отплывать, чтобы в жижу не наступать.

- Около пляжа вонища, тина, грязь!

- Отдыхали в том году в Витязево - конец июля, начало августа - море было зеленое все.

- Анапа - это песочница с кошачьим дерьмом, самый отстойный город на Черном море.

В ответ Валентин только улыбается.

- Если ты неделю провалялся на городском пляже рядом с мусорным ведром, так как больше нигде не было места. Если не хватило фантазии поспрашивать у местных, где тут есть еще места для отдыха, то это твои проблемы, а не города, - говорит ростовчанин. - Теперь у тебя есть возможность приехать туда с новыми знаниями и отдохнуть самому или с семьей по-человечески.

Anapa 2018.

А как вам Анапа? Рекомендовали бы вы ее для отдыха своим друзьям?

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- Да, народу тут много - ничего не скажешь. Но посмотрите, какая чиста вода - аж прозрачная, - говорит одна из отдыхающих. - Мы обычно купаемся на главном городском пляже - в центре Анапы. Но там совсем все печально - водоросли на самом берегу цветут, запах странный стоит. А куда еще идти? Все пляжи в городе так забиты, что лучше уже примоститься, где получится. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Отдыхающие в Анапе полдня загорали рядом с покойником

Кубанские соцсети взбудоражила история о том, как на одном из анапских пляжей отдыхающие полдня загорали и купались возле тела неизвестного мужчины. Он якобы скончался накануне ночью. Однако тело с пляжа убирать никто не стал - оно осталось на берегу. Только под утро кто-то все-таки накрыл погибшего белой простыней и поставил над ним зонтик. К тому моменту пляж уже был забит отдыхающими. (подробности)

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