Ростовский "доверенный" адвокат полковника-миллиардера Захарченко был "незаметным юристом"

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-03T11:52:06+03:00

По версии следствия, Виктор Белевцов был посредником при передаче экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ взяток на сумму более миллиарда рублей

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Басманный суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца адвоката из Ростова-на-Дону Виктора Белевцова, которого следствие считает «доверенным лицом» полковника МВД России Дмитрия Захарченко, задержанного два года назад за взятку и злоупотребление полномочиями.

ОТКУДА У ПОЛКОВНИКА ВЗЯЛАСЬ КОЛОССАЛЬНАЯ СУММА В 9 МЛРД НАЛИЧНЫМИ

- В рамках уголовного дела задержан совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов, а также адвокат Виктор Белевцов, - сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко. - В действиях Маркелова следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Белевцова – ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По данным следствия, в период с 2007 по 2016 годы Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма взяток составила более 2 млрд рублей. Незаконное вознаграждение передавалось ежемесячно по $150 тысяч. Белевцов выполнял различные поручения в связи с оказанием общего покровительства и получением денег. Как правило, деньги передавались наличными, при этом способ их передачи определял Захарченко.

Непосредственно в ходе заседания суда следователь, выступив с ходатайством о заключении Белевцова под стражу, объявил, что непосредственно тот выступал посредником при передаче полковнику Захарченко денег — на общую сумму, превышающую миллиард рублей.

При обыске у Захарченко нашли просто колоссальную сумму наличными в разной валюте. Фото: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru

Причем, этот процесс, считает следствие, был поставлен на поток: ростовский юрист служил своеобразным курьером между Захарченко и его «деловыми партнерами» с 2009 года — и вплоть до того момента, когда шеф был задержан (и тогда стало известно, что в одной из квартир, принадлежавших его семье, была найдена фантастическая даже для отечественных мздоимцев сумма наличными в разной валюте, эквивалентная, на тот момент, 9 млрд рублей).

Сам Виктор Белевцов отказался в ходе суда комментировать журналистам эти обвинения в свой адрес, попросив, однако, суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, а не содержание под стражей. Но судья Елена Ленская, тем не менее, приняла решение арестовать его до 1 декабря.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

- Он действительно выполнял функции связующего звена, - говорит источник «КП» - Ростов-на-Дону» в силовых структурах. - Учитывая тот уровень информации, которой владел, по своему статусу в правоохранительной системе, Дмитрий Захарченко, полковник «делился» некоторыми важными для определенного круга лиц сведениями — например, о проведении в отношении них оперативной разработки. Разумеется, не просто так. Но не мог же сам Захарченко звонить и предупреждать? А вот неприметный ростовский адвокат — вполне. Предположительно, так произошла утечка перед обысками у топ-менеджера одного коммерческого банка, которая привела к тому, что были спрятаны важные для следствия документы.

Первое время, находясь за решеткой в зале суда, полковник держался бодро, а сейчас уже видно: устал.Фото: Павел КЛОКОВ

Корреспондентам «КП», между тем, удалось пообщаться — конечно, неофициально — с бывшими коллегами Виктора Белевцова в Ростове-на-Дону.

- Коллегия, в которой он состоял, занималась в основном экономическими темами — налоговыми и корпоративными спорами, банкротствами, уголовными делами по мошенничеству и растратам, незаконному предпринимательству, - рассказали они. - Такая работа, как правило, не нуждается в рекламе, громком освещении, она любит тишину. И Белевцев был таким тихим, неприметным юристом, который занимался экономическими делами. Да и что такое коллегия, если она не действует непосредственно как адвокатская спайка по серьезным делам? Это юридическое объединение, и только.

Еще один коллега "доверенного адвоката" Захарченко поделился, что Белевцов вел уголовные дела даже в Москве - например, в Гагаринском районном суде он защищал клиента по делу о даче взятки.

СЛЕДОВАТЕЛЯМ УДАЛОСЬ РАЗГОВОРИТЬ САМОГО ЗАХАРЧЕНКО?

Открытых данных о Белевцове, кстати, как это вообще-то принято у адвокатов (с контактными телефонами, сайтом и т. д.), в Интернете нет: только реестровый номер — и все. В суде, к слову, было объявлено, что его адвокатские полномочия были прекращены, что подтвердил «КП» компетентный источник, уточнив, что Белевцова их лишили «по негативным обстоятельствам, к каковым относится и утрата доверия».

Зато на официальном сайте Адвокатской палаты Ростовской области Виктор Валерьевич Белевцов по-прежнему значится в списках адвокатов (впрочем, данные там не обновлялись с июня). Правда, получить комментарий в самой структуре «КП» не получилось: в приемной президента палаты посоветовали обратиться к его первому заму, телефон которой оказался недоступен для звонков.

Виктор Белевцов по-прежнему фигурирует в списке на сайте Адвокатской палаты РО, хотя его полномочия вроде как уже прекращены.

- Можно предположить, что приобретение адвокатской корочки было продуманным шагом — все-таки полномочий и свободы хождения по инстанциям получается намного больше, чем у обычного гражданина, - полагает источник «КП».Примечательно, между тем, что статус адвоката Виктор Белевцов получил в январе 2010-го — т. е. в то время, когда он уже около года выполнял «просьбы» Дмитрия Захарченко.

Другой осведомленный собеседник «Комсомолки», кстати, считает, что следователям удалось-таки «разговорить» экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, после чего и начались аресты других фигурантов. Так что, возможно, в ближайшее время мы узнаем еще много интересного по этому делу.

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