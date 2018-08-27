Mercedes полковника-миллиардера Захарченко приобрел конкурсный управляющий из Волгодонска

27 Авг. 23:53 2018-08-28T00:01:20+03:00

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Автомобиль бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупция МВД России Дмитрия Захарченко, попавшегося на крупной взятке и злоупотреблении полномочиями, ушел с молотка в полтора раза дороже, чем за него просило управление Росимущества по Ростовской области, которому было доверено обратить в доход государства имущество полковника-миллиардера.

Как следует из результатов торгов, опубликованных по окончании рабочего дня 27 августа, на которые был назначен повторный аукцион, поскольку с первой попытки продать «Мерс» Захарченко, накатавшего по Ростову-на-Дону всего 20 тысяч километров, а последний год ржавевшего на смотровой площадке в «помидорной столице России», ст. Кривянской, под Новочеркасском, его приобрел некий конкурсный управляющий из Волгодонска, который предложил за автомобиль 2010 года выпуска 966,2 тысячи рублей — это почти в полтора раза больше минимальной стоимости, заявленной изначально во время второй попытки (690 тысяч).

- Другими словами, был реальный аукцион — и этому бизнесмену пришлось поднимать предложение, а учитывая, что шаг торгов был порядка 50 тысяч рублей, то весы — в смысле, кому достанется куш — колебались между участниками как минимум пять раз, т. е. дважды повышал цену он — и столько же его оппонент, а потом тот отказался от дальнейшей борьбы, - говорит эксперт-экономист Антон Городовиков. - Впрочем, получилось все равно дешевле, судя по заявленным на аналогичные автомобили ценам.

В одном из квартир, принадлежавших семье Захарченко, при обыске нашли порядка 9 млрд рублей.Фото: Павел КЛОКОВ

Сделка, по его словам, оказалась выгодной для государства: поскольку с первой попытки, в июле, продать за 986 тысяч не получилось - тогда единственными, кого заинтересовало жэто предложение, были корреспонденты "КП", начальную стоимость сильно снизили — аж на треть, разом. А потом — извините, дело случая: пошел торг, победил тот, кто оказался готов заплатить больше.

- Чисто теоретически, можно, конечно, предположить, что покупатель выполнял чье-то задание — не берусь утверждать, впрочем, кто именно мог попросить о такой услуге, - рассуждает наш специалист. - Но уж точно не какой-нибудь мажор или бизнесмен: слишком уж старая для них машина, сейчас можно и поновее купить в кредит — к тому же, как я читал у вас в «КП», у нее там изъяны есть: и царапины, и ржавчина. На перепродажу — тоже вряд ли, и по той же самой причине. Был бы семейный кроссовер, внедорожник, седан или еще что-то такое, поверил бы. А спортивное купе... сомневаюсь.

На автомобиле имеются кое-какие погрешности - притертость на заднем бампере и поржавевшие тормозные диски.Фото: Александр СТЕПАНОВ

В любом случае, покупатель кое-что, безусловно, выиграл: во-первых, осознание того, кто именно до него катался на этом автомобиле, а во-вторых, что купил он его все же дешевле, чем просят на сайтах автомобильных объявлений.

КОНКРЕТНО

На чем ездил в Ростове-на-Дону полковник Захарченко

Это был Mercedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, серо-бежевого цвета. Госномер — вполне себе обычный: Т-430-ХМ (161-RUS), не относящийся к категории «неприкасаемых». Двигатель объемом в 1,8 литра и мощностью в 204 л.с.: сейчас за него пришлось бы заплатить 15,3 тысячи рублей транспортного налога). Пробег — всего 20 179 км.

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Сумма, правда, настораживала - «Мерс»-то он, понятное дело, и в Африке, и в Ростове-на-Дону, «Мерс», но 986 тысяч рублей — за автомобиль, на котором ездил человек, способный, например, построить половину стадиона «Ростов-Арена», где проводились матчи ЧМ-2018, или, скажем, треть нового аэропорта «Платов», или... ну, в общем, это как-то не серьезно (подробности)

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