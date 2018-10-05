Закон об агломерациях Ростовской области поможет в решении проблем с реабилитацией реки Темерник

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-05T16:09:28+03:00

В донском парламенте продолжат работу над важным нормативным актом, на который возлагается очень много надежд

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Тема реабилитации реки Темерник в южной столице стала главным предметом обсуждения на межрегиональном форуме «Малые реки в больших городах: эволюция сосуществования», приуроченном ко Всемирному дню охраны мест обитания, который состоялся в пятницу, 5 октября, в Ростове-на-Дону.

Организаторами этой широкоформатной дискуссии, в которой приняли участие эксперты, активисты-экологи, представители бизнес-сообщества, власти и общественности, выступили Законодательное собрание Ростовской области, Общественная палата РО, региональная Торгово-промышленная палата и некоммерческая организация «Парк Темерник».

Собственно, к теме приведения в порядок Темерника подступались давно, потому что никто не оспаривал сам факт, что этим непременно нужно заниматься, однако эксперты даже между собой все никак не могли прийти к общему знаменателю относительно того, как это делать.

Варианты-то, собственно, были: либо, например, «загнать» реку в бетон, трубы и каналы, поставив на выходе и входе очистные сооружения, и, как говорится, относительно «малым бюджетом» решить насущные вопросы. Но это означало бы одним махом взять да и погубить всю экосистему, которая сложилась на всей дистанции в 35 километров, составляющих протяженность Темерника (половина из них — по территории южной столицы).

Поэтому на уровне губернатора Василия Голубева было принято решение разработать полноценную программу, чтобы в течение ближайших пяти лет общими усилиями выполнить все необходимые действия для того, чтобы провести именно реабилитацию реки — очистить от мусора, привести в нужное состояние стоки, убрать вредные и загрязняющие производства, обустроить берега и сделать ее в итоге одним из самых притягательных мест Ростова-на-Дону. Более того: стоит задача разбить по обе стороны русла настоящий экологический парк — один из самых протяженных в Европе.

К настоящему времени, в рамках плана, утвержденного пятилетней «дорожной картой», специалисты уже исполнили комплексное обследование реки и прибрежных территорий, сейчас ведется постоянный мониторинг и ликвидация источников загрязнения реки, а также благоустройство берегов, строительство очистных для сточных вод, проводится капремонт подпорной стены и парапетов в районе вокзалов.

Вместе с тем, остается еще немало препон на пути реализации намеченных задач.

- Мы столкнулись с рядом нерешенных проблем, связанных с межмуниципальными разграничениями, - отметил вице-спикер Законодательного собрания Александр Скрябин, по итогам форума по малым рекам. - Депутаты пятого созыва донского парламента в первом чтении приняли законопроект «О развитии агломераций в Ростовской области». Теперь этот документ ляжет в основу ликвидации проблем, которые пока не удалось разрешить. Депутаты Законодательного Собрания нового созыва продолжают работу над этим законопроектом. Форум «Малые реки в больших городах» - дает возможность продолжить работу по улучшению экологии в Ростовской области.