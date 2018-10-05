В Ростове-на-Дону выберут самую красивую замужнюю «Mrs. International Россия-2018»

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-05T17:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего несколько дней осталось до того момента, когда в Ростове-на-Дону назовут имя самой красивой замужней дамы России. 15 октября в донской столице пройдет российский финал конкурса красоты «Миссисс International Россия», после которого победительница отправится в США. Там она представит нашу страну уже на международном уровне. Известно, что в этом году в конкурсе примут участие успешные дамы из Ростова-на-Дону, Москвы, Тулы, Чебоксар, Таганрога, Новосибирска и Алтайского края

Как рассказали организаторы конкурса «Имидж-Центр», победительница станет символом женской привлекательности на ближайший год. А в конкурсе будут принимать участие замужние россиянки в возрасте от 20 до 40 лет.

- При выборе конкурсанток учитывались внешние данные, стройное пропорциональное телосложение, непринужденность общения, обаяние, творческие способности и таланты, эрудиция, дикция и культура речи, - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» Елена Степура. - А также приветствуются достижения в бизнесе, спорте, политике, культуре и общественной жизни. Кроме того, у претенденток не должно быть видимых шрамов и татуировок, а также фото и видеосъемок чрезмерного эротического содержания.

Известно, что в состав жюри войдут представители международного конкурса, выдающиеся деятели культуры, искусства, спорта и СМИ, а также победительницы международных конкурсов женской красоты.

Антонина Бахтина. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Антонина Бахтина

41 год, Алтайский край.

Воспитывает четверых детей. Есть титул «Миссис Алтая 2018». У красавицы два диплома о высшем образовании с отличием. Работает на руководящей должности. Помогает обществу по защите животных. Считает, что самая большая проблема женщин в нашей стране состоит в том, что женщинам платят меньше, чем мужчинам за одну и ту же работу. А еще много семей, состоящих из мамы и детей.

Мария Туркова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Мария Туркова

30 лет, г. Ростов-на-Дону

Двое детей, младшей дочке всего 11 месяцев. Работает психологом. Есть титул «Миссис Ростов-2018». Уверена, что самая большая проблема женщин в нашей стране - одиночество. Мечтает издать свою книгу.

Дарья Давыденко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Дарья Давыденко

20 лет, Москва

Воспитывает двоих детей, есть две собаки. У нее два высших образования. Работает фрилансером-маркетологом, профессионально занимается дайвингом, а также катается на сноуборде. Регулярно участвует в различных благотворительных акциях помощи детям и пожилым людям. По ее мнению, самая большая проблема женщин в нашей стране заключается в том, они по многим причинам перестали верить в сказки и волшебство. Еще с детства нам читали наши родители: "...и сыграли они красивую свадьбу - вот и сказочки конец, а кто слушал молодец". Своим участием хочет показать, что с замужеством сказка женщины только начинается, что все самое интересное еще впереди и не стоит ничего боятся, нужно смело и с оптимизмом делать самим свою жизнь ярче.

Кстати, с юного возраста Дарья мечтала иметь детей, так как врачи в один голос твердили, что это невозможно. И мечта осуществилась. А теперь ее самое главное желание - чтобы по всему миру не осталось ни одного детского дома.

Дина Сафонова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Дина Сафонова

25 лет, г. Тула

Есть дочь. У Дины два высших образования. Работает директором и тренером в Центре художественной гимнастики. Неоднократный победитель и призер Всероссийских и Международных соревнований по художественной гимнастике. Уверена, что излишнее самопожертвование женщин нашей страны для семьи и детей, отрезают саморазвитие и реализацию творческих планов. Многие взваливают на свои плечи мужские обязанности, перестают быть нежными и чувственными. Я считаю, что во всем должна быть золотая середина. Мечтает много путешествовать, и чтобы все были здоровы.

Сычкарева Надежда. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Надежда Сычкарева

31 год, г. Ростов-на-Дону

Есть дочь - 5 лет. У надежды два образования - юридическое и психологическое. Работает в социальном центре. Есть титул «Леди Шарм», «Супербрюнетка Ростова», «Прима Дона». А также благодарственные письма от министра труда и губернатора РО. Считает, что современные женщины перестали быть женственными. И мечтает о том, чтобы у каждого ребенка была любящая семья.

Евгения Кумец. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Евгения Кумец

32 года, Новосибирск

Двое детей. У Евгении два высших образования. Построила успешную карьеру в HR направлении. Имеет титул «Миссис Новосибирск INT. 2018». Занимается благотворительностью по разным направлениям - детские дома, дома престарелых, работа с инвалидами, семейными центрами и т.д.

По ее мнению, самая большая проблема женщин в нашей стране заключается в том, что наши женщины сильные и выносливые, все чаще они стремятся к независимости, порой забывая о своем главном предназначении – быть «женщиной».

Мечтает, чтобы в мой семье каждый был счастлив и доволен своей жизнью. Чтобы дети чувствовали любовь своих родителей, и могли потом передавать ее моим внукам и правнукам. Чтобы муж был счастлив и чувствовал себя любимым.

Татьяна Гаркушенко. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Татьяна Гаркушенко

39 лет, Таганрог

Двое детей, есть внучка 3, 5 года. Работает дизайнером полиграфии и сувенирной продукции. Есть титул «Прима Дона 2018». Считает, что самая большая проблема женщин в нашей стране состоит в том, что они пытаются поставить себя выше мужчины и взвалить на себя обеспечение семьи, быт и воспитание детей.

Мечтает о том, чтобы нашли «лекарство» от рака.

Ольга Игнатьева. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Ольга Игнатьева

29 лет, г. Чебоксары

Воспитывает дочь, закончила московский институт. Считает, что женщины в нашей стране после замужества и рождения детей теряют былую привлекательность. Забывают о том, что прежде всего нужно любить себя и заботиться о себе. И тогда жизнь заиграет новыми красками. Мечтает встречать закаты и рассветы с любимыми на берегу в своем большом и уютном доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Платье «Миссис Россия International 2017» из Ростова-на-Дону Нунэ Кобяцкой признали лучшим в мире

Как призналась сайту rostov.kp.ru сама Нунэ Кобяцкая, для нее это стало полной неожиданностью.

- Честно сказать, для меня было удивительным получить такое признание после конкурса, который прошел еще в августе, - рассказала Нунэ Кобяцкая «КП-Ростов». - Тогда я вышла в полуфинал, но в ТОП-20 вошли только американки. И получается, что на конкурсе жюри не оценило мой look, а в итоге он стал лучшие многих вечерних образов, включая представленных в рейтинге «Миссис Мира» и «Миссис Америка».

К слову, специально для конкурса Нунэ платье не покупала. (подробности)