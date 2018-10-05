Маршрутки Ростова-на-Дону: большую часть уберут в конце октября 2018 года

СЕГОДНЯ 21:35 2018-10-05T21:42:17+03:00

Маршрутку № 6 уберут, как и многие. Фото из группы ВК "Ростовский Городской Транспорт".

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Маршрутки Ростова-на-Дону исчезнут с улиц города в конце октября. Не все, конечно, но в донской столице все же произойдет оптимизации сети общественного транспорта. Мэрия опубликовала список что на что и когда будет заменено в рамках грядущих изменений.

Итак, в Ростове отменят следующие маршрутки:

21 октября

- № 94 и 96 - их отсутствие компенсируют большими автобусами № 94 и 96;

26 октября

- № 4 и 8 - взамен увеличат количество автобусов № 4 «Центральный рынок – ГПЗ-10» с 6 до 16 штук и откроют новый маршрут автобуса № 8 «ГПЗ-10 – Мегамаг»;

- № 6 - ее отсутствие компенсируют автобусами № 6 «Центральный рынок – Областная больница», а также откроют новый маршрут № 6А с такими же конечными остановками;

- № 11 - взамен увеличат количество автобусов № 13 «Институт сервиса – улица Береговая» с 7 до 25 штук;

- № 21 - взамен увеличат количество автобусов № 21 «улица Стартовая – Главный автовокзал» с 5 до 15 штук;

- № 23 и 25 - взамен появятся аналогичные автобусы № 23 и 25;

- № 34 - останутся только автобусы № 34 «Центральный рынок – ГПЗ-10»;

- № 52 и 56 - взамен появятся автобусы № 56 «ЖК "Европейский" – Верхний Темерник» и 67А «Левенцовка – проспект Сельмаш»;

- № 44 - взамен появится аналогичный автобус № 44 «ГПЗ-10 – ТЦ "Меркурий"»;

- № 45 и 47 - их отсутствие компенсируют увеличением количества автобусов № 45 и 47;

- № 55 - взамен появится аналогичный автобус № 55 «Левенцовка – Александровка»;

- № 63 - взамен маршрут автобуса № 63 «Институт сервиса – Сельмаш» продлят до Александровки с увеличением частоты поездок;

- № 65 - ее отсутствие компенсируют автобусом № 65 «Институт сервиса – Центральный рынок», а также появится новый автобус № 65А «Институт сервиса – Мегамаг»;

- № 77 и № 46 - взамен изменят схему движения автобуса № 77 «Покровский храм – Центральный рынок» по улицам Бодрая и Евдокимова с увеличением частоты поездок;

- № 78 - взамен увеличат количество автобусов № 78 «Верхний Темерник – Центральный рынок» с 15 до 21 штук и № 33 «Верхний Темерник – Главный автовокзал» с 6 до 15 штук;

- № 83 - взамен увеличат количество автобусов № 83 «Верхний Темерник – Центральный рынок» с 15 до 21 штуки;

- № 93 - взамен появится аналогичный автобус № 93 «ГПЗ-10 – завод "Алмаз"»;

30 октября

- № 9 и 12 - взамен появятся автобусы № 60А «Новое поселение – Центральный рынок» и № 12 «Центральный рынок – ЖК "Акварель"»;

- № 19 - взамен появится аналогичный автобус № 19 «улица Стартовая – площадь Карла Маркса»;

- № 20 - взамен появится аналогичный астобус № 20 «поселок Первомайский – Центральный рынок»;

- № 29 - взамен появятся автобусы № 29 «проспект Сельмаш – Институт сервиса» и № 52 «площадь Чкалова – Главдный ЖД вокзал»;

- № 35А - взамен изменится схема движения автобуса № 35 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок»;

- № 53 - взамен появится автобус № 53 «Нахичеванский рынок – Александровка» с кольцевой схемой движения с маршрутом № 68 «Нахичеванский рынок – Александровка»;

- № 58 - взамет появится автобус № 50 «Лендворец – филиал часового завода "Витязь"»;

- № 88 - взамен появится аналогичный автобус № 82 «Главный ЖД вокзал – Александровка» (13 штук);

- № 92 - взамен появятся автобусы № 92 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок» и № 92А «СТ "Агропром" – Центральный рынок»;

1 ноября

- № 30 - взамен появится аналогичный автобус № 30 «Аквапарк "Осьминожек" – проспект Сельмаш»;

- № 42А - взамен изменят схему движения автобуса № 42 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок»;

- № 71 - взамен появится аналогичный автобус № 72 «Центральный рынок – завод "Эмпилс"»;

- № 79 - взамен изменят схему движения автобуса № 18 «Суворовский – площадь Карла Маркса»;

- № 95 - ее отсутствие компенсируют автобусом № 93 «ГПЗ-10 – завод "Алмаз"».

Нетронутыми останутся маршрутки № 14, 16, 38, 40, 43, 48, 49, 66, 73, 90, 98 и 99.

Кроме того, транспортная сеть изменится и для удобства жителей новых жилых комплексов Ростова:

26 октября

- появится автобус № 2А «ЖК "Измаильский парк" – Центральный рынок»;

- увеличится количество автобусов № 41 «ЖК "Европейский" – Центральный рынок» с 6 до 10 штук, а № 56 продлит маршрут и станет «ЖК "Европейский" – Верхний Темерник»;

- увеличится количество автобусов № 70 «Главный ЖД вокзал – поселок Кирпичный» с 3 до 10 штук;

- увеличится количество автобусов № 71 с 20 до 25 штук и открыт новый автобус № 67А «Левенцовска – проспект Сельмаш»;

- появится автобус № 76 «Гребной канал – Рабочий городок», а также увеличена частота движения автобуса № 39;

30 октября

- увеличится количество автобусов № 31 «Очистные сооружения – Центральный рынок» с 1 до 4 штук;

- появится автобус № 62 «Соловьиная роща – площадь Карла Маркса»;

- изменится схема движения автобуса № 64 «поселок Каратаево – Центральный рынок»;

1 ноября

- появится автобус № 81 «проспект Сельмаш – Суворовский», а маршрут автобусов № 18 «Суворовский – Сельмаш» продлят до площади Карла Маркса, их количество увеличится 20 штук.

Как сообщалось ранее, новая транспортная схема Ростова предполагает увеличение количества больших автобусов с 436 до 572, средних — с 26 до 152, а вот малых — снижение с 881 до 489. Должно остаться 103 маршрута, из которых чуть меньше половины будет обслуживаться большими автобусами, 38 — средними, остальные 16 — малыми.

- Да, существенно увеличится количество автобусов большой и средней вместимости, малых станет меньше. Но плохого в этом ничего нет! - заявлял директор городского департамента транспорта Сергей Саенко. - Там, где улично-дорожная сеть не позволяет проехать большим автобусам — будут ходить средние и малые, у нас не произойдет уменьшения подвижного состава, проблем с перевозками не возникнет.

К слову, повышения тарифов на проезд пока ожидать не стоит.

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Донские власти планируют убирать маршрутки из Ростова-на-Дону

— У города есть отдельные планы и программы, согласно которым такого рода транспорт должен быть, по сути дела, убран с улиц. То обслуживание, которое сегодня маршрутки предоставляют людям, мы долго терпеть не можем и не будем, - сказал губернатор Василий Голубев. (подробнее)