«Они не хотят слушать, а ты перед ними как Петрушка»: В Ростовской области уволили учительницу, которая назвала пятиклассника «сволочью»

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-08T14:22:52+03:00

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Шокирующий случай, который произошел на минувшей неделе в одной из школ Ростовской области - когда педагог по английскому почти пол-урока оскорбляла пятиклассника в духе «Идиот», «Дурень», «Сволочь», «Дрянь» и «На коленях будешь стоять» из-за случайно попавшей в нее бумажки, получил продолжение.

В ДЕЛЕ ТЕПЕРЬ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ СЛЕДОВАТЕЛИ

После того, как видео инцидента (монолог учителя на уроке был заснят на мобильный телефон кем-то из учеников, - прим. автр.) было опубликовано на сайте «Комсомолки», дело получило ход. Как рассказала мама мальчика - того, которого и отчитывала учительница, ей сообщили об увольнении педагога.

Кроме того, в этом классе в понедельник, 8 октября, собираются провести экстренное родительское собрание, на котором свои извинения родителям должны принести представители дирекции учебного заведения.

Также в этой ситуации теперь будет разбираться теперь и следователи.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - рассказали в региональном Следственном комитете РФ. - После нее будет принято процессуальное решение.

Педагогу может грозить возбуждение уголовного дела по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, штраф до ста тысяч рублей или до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью ближайшие пять лет.

Педагог рассказала, зачем хотела поставить ученика на колени и обзывала дрянью.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Я ЗНАЮ, ЧТО ПЕРЕГНУЛА ПАЛКУ»

Кроме того, в редакцию «КП-Ростов» позвонила и сама главная героиня видеоролика. Учительница английского подтвердила информацию о своем увольнении. Высказывать свою точку зрения на произошедшее официально она отказалась, но в беседе попыталась объяснить свою позицию.

- В какое время мы живем, что каждый может опозорить учителя? - сходу заявила она корреспонденту «КП-Ростов». - Своей статьей вы оставили всю школу, да что у ж там - весь город, без преподавателя английского языка! А впереди учебный год и ЕГЭ. Где сейчас искать? Директор в шоке, преподаватели тоже. Мне сказали, что не могут меня поддержать, так как это будет означать - что и они ведут себя также. Вы просто не знаете, в каких условиях сейчас находятся многие педагоги.

Это городок-поселок, там учатся колхозники. Ученики вообще английского не знают. У них нет денег, чтобы ходить к репетитору. У многих родители - пьющие. И у детей такая психология: если ты их не отругаешь, значит - не любишь. Они не хотят слушать, не хотят сидеть, не хотят учиться! А ты перед ними как Петрушка стоишь. Дети, глядя на нас, смеются: мы не хотим быть такими как вы, вы - нищие, вы - бедные и не крутые. Зачем нам такими быть?

Да и сам по себе класс очень тяжелый и неблагополучный. Я уже три года веду у них уроки, и они знают, что я могу себе позволить. Я знаю, что перегнула палку. Просто в школу пришли новые ученики, которые переехали из другого города, это они - как я думаю, наверное, и сняли этот ролик. Это был шестой по счету урок. Но это были не оскорбления, это были эмоции. Они видели мои эмоции, поэтому они не оскорбились. Я никогда их не обижу и ничего полохого не сделаю. Они мои дети, хоть и беспризорники. Я учила тех, у кого нет денег, чтоб когда они выросли, могли стать нормальными людьми, чтобы они хоть что-то знали и умели.

Дети пытались оправдаться, но учитель их как будто не слышала.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это может сработать как внушение!»

Екатерина ТРОФИМОВА, член Европейской ассоциации психотерапевтов:

- Смешанные чувства вызывает ситуация. С одной стороны, учителя совсем не волнует ученик, совершивший то же самое, но не попавший в нее. С другой - 15 минут урока, и весь урок, и перемена, и все, что не вошло в кадр, уходят на разбор эпизода с бумажкой. То есть за один и тот же по сути поступок к одному мальчику претензий нет, а на другого перекладывается ответственность за сорванный урок, за весь класс, оставшийся теперь без нового материала, за будущее, которого теперь у этого мальчика не будет.

Я не знаю, какие эмоции испытывает учитель, но это похоже на сильную злость, обиду, отчаянье, беспомощность, усталость и апатию. Вряд ли эту бурю эмоций создала бумажка. Скорее всего, это эмоции, накопившиеся в жизни, семье, коллективе. Ее чувства вполне понятны. Многие из нас порой чувствуют усталость и безысходность, однако особая миссия педагога, в моем случае психолога, а также знание способов справиться со своими эмоциями, помогают выражать свое неудовольствие так, чтобы это был полезный для ученика урок. Да, эти слова могут быть неприятными, но они не должны быть оскорбительными, они могут быть мотивирующими, но не ставящими крест на будущем. Другими словами, нужно уметь отделять свое, личное, от профессионального тем, кто понимает, насколько ранима и чувствительна детская психика, а тем, кто не понимает, помнить, что даже самый слабый и маленький может защитить себя, за каждым человеком стоит кто-то, кто может ему помочь.

Отдельным пунктом тут стоит видеозапись, сделанная одноклассниками мальчика. Этот факт показывает, что иерархия в классе нарушена, уважения к учителю нет, и это тоже является стрессогенным фактором для учительницы. Дети комментируют ее поведение, не боясь ее гнева, а это значит, что всерьез в этом классе уже никто ничего не воспринимает. Вероятно, видео потом пошло по рукам и вызывало смех. Данный факт говорит нам всем, взрослые, что детский авторитет сейчас можно получить только в диалоге и общении, только относясь с интересом и любовью, но и применяя, конечно же, какие-то санкции за нарушение правил. Вот в данной ситуации лучше было бы сделать замечание, затем оставить обоих мальчиков в классе и поговорить с ними двумя!

Страхом никого нельзя заставить себя уважать, можно только усугубить ситуацию. Хочется сказать еще и об эмоциональном выгорании учителей, которое возникает сплошь и рядом, и не только в данной школе. Молодые специалисты идут с горящими глазами, а затем что-то гаснет внутри. Для того чтобы этого не происходило, нужны хороший отдых, сон, общение, специальные психологические тренинги. Легко выносить оценку и судить, сложнее исправить ситуацию и сделать профилактику. Данное видео - урок для всех нас. Одному плохо - как по цепочке страдать начинают все. Поэтому не оставайтесь равнодушными к переживаниям близкого, завтра его переживания могут стать вашими!

А что касается мальчика, то его нельзя оставлять жертвой, дураком и идиотом, а также человеком без будущего. Это может сработать как внушение. Да и у учительницы тоже будет шанс поплакать и извиниться. Может, после этого у них начнется настоящий хороший диалог.

КОНКРЕТНО

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Статья 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования»:

- Учитель не имеет права: кричать на детей, поднимать руку, оскорблять его достоинство, унижать его перед одноклассниками, наказывать ребенка негуманным способом. В случае дисциплинарного нарушения со стороны ученика учитель должен руководствоваться Уставом школы и решать вопрос с родителями и администрацией школы.

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- Такое, как оказалось, у нас происходит не в первый раз, - говорит мама мальчика, - просто никто об этом не знал. Кое-что выяснилось в понедельник на родительском собрании, на котором вопрос об оскорблениях от этого учителя по отношению к детям поставили родители новых учеников. Они в этом году пришли в наш класс. Но что конкретно позволяет себе педагог, мы и представить не могли. И вот на следующий день после собрания происходит такое с моим ребенком. Кто-то из его одноклассников не растерялся и заснял это на видео.

По словам матери, сын позвонил ей только после того, как вышел из школы.

- Он навзрыд плакал в трубку и говорил: «Мама, у нас произошел конфликт с учителем, инцидент», - говорит женщина. - Сын повторял эти слова как заклинание какое-то. (подробности)