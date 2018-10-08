Поклонники восхитились элегантностью супруги Басты

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-08T15:51:37+03:00

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Супруга Басты и мама его дочерей является активным блогером, на страницу Елены в Инстаграме подписаны свыше 160 тысяч человек. Она регулярно радует поклонников рассказами о своих спортивных подвигах, делится снимками с отдыха и детей, не боясь комментариев недругов. С последними, кстати, она смело вступает в аргументированную переписку. Но последний пост Елены вызвали массу добрых слов и лайков, что не удивительно - она поделилась очень личным снимком с заметно похудевшим рэпером.

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - автр): «Василию идеально в такой форме) молодой) вы прекрасные ! Однозначно», «Василий прям помолодел! Жена- красавица, возраст ее не берет», «Любви сильнее чувства жить и дарить тепло это твое... Цените берегите любите сильно дорожите мгновениями счастья.... Ты красавец», «Радуемся,восхищаемся, любим! Вы настоящие!». На этом подписчики не остановились, отметив красоту и элегантность самой Елены, которая ухитряется быть отличной супругой, мамой и находиться в прекрасной форме.

- Вы очень красивая и притягательная, - написал один из подписчиков. - В вас чувствуется настоящая Женщина!

Напомним, уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко и дочь известного бизнесмена Елена Пинская поженились в 2009 году, они воспитывают двух дочерей. Баста прослыл примерным семьянином и неоднократно в своих интервью подчеркивал, что для него нет ничего дороже родных и близких. «Я умру за каждого из своей семьи за секунду, не задумываясь», - сказал он как-то журналистам.

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Супруга рэпера рассказала, что обычно на троллинг не реагирует, но в этом случае ей стало не по себе. Она захотела, чтобы хам из сети понес хоть какую-нибудь ответственность за свои действия и опубликовала его фото, веря в теорию шести рукопожатий. Многие подписчики Елены тут же поддержали ее, но по-настоящему горячо стало, когда в дело включился ее муж. Василий Вакуленко был по-ростовски прямолинеен (подробности)