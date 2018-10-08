В Ростове-на-Дону ветеринары спасли суриката, упавшего с балкона четвертого этажа

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-08T17:05:36+03:00

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В Ростове-на-Дону ветеринары спасли суриката, который пострадал из-за падения с балкона. Представитель семейства мангустовых живет в квартире с хозяйкой, которая старалась его не выпускать одного, но пушистый хищник все-таки выбрался на балкон, где не удержался и упал вниз.

- За помощью обратилась взволнованная хозяйка животного, - пояснили в областной станции по борьбе с болезнями животных. - Она рассказала, что не уследила за юрким питомцем и теперь серьезно опасается за его здоровье. Ветеринары провели первичный осмотр зверя, а после направили его на рентген и УЗИ. Диагностика выявила у годовалого суриката ушибы печени и селезенки.

В течение двух дней ветеринарные врачи проводили противовоспалительные инъекции, после чего представитель семейства мангустовых пошел на поправку.

Сурикаты - представителя семейства мангустовых. Фото: официальный сайт зоопарка Москвы

Напомним, сурикаты - небольшие изящные зверьки, самые маленькие в подсемействе мангуст - длина всего 50–60 см, а вес крупных особей едва достигает килограмма. Сурикаты высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии, что не мешает им привыкать к человеку. Вот только следить за ними нужно в оба глаза. Это очень любопытное животное, которое не любит находиться долгое время на одном месте.

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