2018-10-07T14:55:47+03:00
Происшествия

«Я уже в порядке»: Ростовские медики успешно прооперировали мужчину, воткнувшего себе в голову кухонный нож

«Веселый Юра» уже пришел в себя и мечтает поскорее уйти из больничной палаты [шокирующее видео 18+]
Александр СТЕПАНОВ
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Полицейские опешили, узнав, что нож воткнул себе в голову сам Юра. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Полицейские опешили, узнав, что нож воткнул себе в голову сам Юра. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Нейрохирурги из Ростова-на-Дону провели уникальную операцию по извлечению огромного кухонного ножа, который воткнул сам в свою голову 40-летний житель Донецка (РФ), прозванный местными жителями «веселым Юрой» за его необузданный нрав.

- Его доставили в донецкую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, наши медики даже боялись делать какие-либо прогнозы относительно будущего этого пациента, - поделился с «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах. - Представьте: привозят мужика, у которого прямо из черепной коробки торчит рукоятка огромного ножа, а самого лезвия не видно, потому что оно практически целиком вошло внутрь! Жуть! У нас медсестры, даже опытные, многое, как говорится, повидавшие за свою жизнь, и то до сих пор не могут прийти в себя. Снимок сделали, а лезвие аккурат между двумя полушариями мозга прошло! Местные врачи-то не решились извлекать: позвонили в областной центр, попросили прислать на помощь специалистов, а сами провели пока необходимые реанимационные мероприятия.

Юре повезло: медики из Ростова-на-Дону приехали быстро и нож из его головы аккуратно извлекли. Более того: он, по словам источника, уже не только пришел в себя, а уже хоть и вяло и малоразборчиво, но разговаривает — мол, в порядке он, говорит, пора бы и из больницы выписываться.

Рентгеновский снимок, на котором видно, как глубоко лезвие проникло вглубь черепной коробки. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Рентгеновский снимок, на котором видно, как глубоко лезвие проникло вглубь черепной коробки. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

По официально не подтвержденной информации, Юрий, работающий техником на заводе, состоит на учете у психиатра и время от времени выкидывает, что называется, коленца — то орать начнет ни с того, ни с сего, то примется искать что-нибудь, известное только ему, то небылицы рассказывает. Но членовредительства, вроде как, прежде не было.

- Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - отметили в правоохранительных органах. - Выясняется, с помощью специалистов, его история, мог ли он вообще быть допущен к работе на производстве, нуждается ли в постоянном наблюдении психиатра и так далее.

Состояние Юры оценивается как стабильное. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Состояние Юры оценивается как стабильное. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Невероятная история произошла в Донецке Ростовской области. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили фактически в чистом поле сидящего на коленях мужчину, у которого из головы торчал рукоятка ножа. Представившись стражам порядка Юрием Алексеевичем и ответив — кстати, довольно четко — на их вопросы, он вдруг сообщил, что нож он воткнул сам — мол, нос у него не дышал, вот и пришлось ему сделать отверстие в голову, что таким образом помочь.

Как оказалось, лезвие проникло в черепную коробку аж на 20 см.

Естественно, ни о какой выписки речи не идет: мужчина останется в больнице еще надолго.

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...Мужчина, завидев людей в погонах, вдруг пытается достать лишний предмет из головы.

- Нельзя доставать! - криком останавливает его правоохранитель.

Тот вроде успокаивается и начинает спокойным голосом отвечать на вопросы.

Правда, его ответы вызвали не меньший ступор у собеседников. В частности, на вопрос «Кто тебе его воткнул?», он сказал:

- У меня нос не дышит. Вот и пробил голову, чтобы она дала ему задышать (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовские врачи спасли женщину, которой грабитель засадил в голову 11-сантиметровый кухонный нож

Прохожие вызвали скорую, в больницу женщину так и привезли - с рукояткой ножа, торчащей из головы. - Нож вошел в левую орбиту, - рассказывает лечащий врач пациентки Юрий Дунаев, - После обследования на томографе выяснилось, что лезвие вошло в полость черепа на четыре-пять сантиметров. Честно говоря, с таким ножевым ранением мы еще не сталкивались. Женщине повезло, что не были затронуты крупные сосуды мозга, зрительный нерв, глазодвигательные мышцы, то есть содержимое орбиты осталось целым (подробности)

Нож в голове 5.10.2018 Ростов-на-Дону Главный.Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии

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