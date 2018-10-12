2018-10-12T09:39:35+03:00
Общество

Южный IT-парк: от идеи до воплощения

Новые стартапы из Ростова-на-Дону завоевывают российские рынки
Юлия ЛАНДЫШ
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&ensp;Фото: Юлия ЛАНДЫШ
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Если вы хотите создать свой бизнес с нуля и не знаете, как это сделать, это еще не повод отказываться от своей идеи! В первую очередь надо пользоваться теми возможностями, которые предоставляет государство. В частности, начинающие предприниматели могут и должны обращаться за помощью в структуры, специально созданные для развития новых бизнес-проектов.

В 2014 году для этих целей по инициативе правительства Ростовской области организован Южный IТ-парк. Основа его деятельности - акселерационная программа, то есть создание действующего бизнеса из идеи. Под руководством ведущих российских экспертов участники программы - стартаперы - определяют, на кого ориентирован их продукт, формируют свое предложение, создают пробную партию и тестируют каналы продаж. Продолжительность акселерационной программы - 4 месяца. Все это время участники работают под руководством наставников и получают полную экспертную поддержку по всем направлениям.

А еще ежегодно проводится «Южныи? Demo day» - это конференция инвесторов и стартапов на юге России, направленная на демонстрацию перспективных, готовых для инвестирования стартап-проектов.

Это мероприятие для инвесторов и стартапов разных направлений. В мероприятии примет участие правительство Ростовской области, представители ведущих компаний региона, ЮФО и СКФО. Планируемое количество участников - 300 человек. Так что каждый проект имеет все шансы получить дальнейшее развитие. Постоянными партнерами Южного IТ-парка на федеральном и региональном уровнях стали инновационный парк «Сколково», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другие. Организовано сотрудничество с PulsarVentures, KamaFlow, FutureLabs, GenezisTechnologyCapital и многими другими российскими и зарубежными венчурными фондами, а также с Национальной ассоциацией бизнес-ангелов.

&ensp; Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

По своей сути Южный IТ-парк - это интеллектуальное пространство для взаимодействия инвесторов и стартаперов при поддержке государства. Иными словами, своеобразный бизнес-инкубатор, где идея проходит все стадии становления, начиная от разработки и заканчивая реализацией на практике. По статистике каждый третий проект, дошедший до конца акселерационной программы, привлекает инвестиции.

И результаты этой работы уже имеют ощутимые очертания! Согласно рейтингу «Росбизнесконсалтинга», Южный IT-парк вошел в Топ-10 лучших акселераторов России. За время его работы командой экспертов проанализировано более 400 проектов в различных сферах, начиная от систем лояльности и доставки, заканчивая интернетом вещей, нейросетями и технологиями BigData. Из них более сотни команд получили экспертную поддержку и прошли обучение по самым современным методикам.

Можно привести множество примеров, когда идеи, в которые мало кто верил, получили успешное воплощение. В числе прошедших Акселерацию резидентов Южного IT-парка самые разнообразные проекты: приложение для подготовки школьников к ЕГЭ, сервис для заказа еды, домашний очиститель воздуха, детское такси, тренажер английского языка, онлайн-квесты, велокурьерская служба - и это далеко не полный список, который, конечно же, со временем будет только расширяться.

&ensp; Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Как попасть в число стартаперов и получить поддержку? Набор в Акселератор Южного IT- парка проходит дважды в год. Кстати, ежегодно здесь принимается от 250 до 500 заявок. Для этого нужно заполнить подробную анкету и пройти предварительный отбор. Самые перспективные проекты проходят очный недельный «Интенсив» - это серия мастер-классов, тренингов и деловых игр, направленных на усовершенствование проектов и повышение уровня знаний в области предпринимательства. Как правило, на данный этап приглашаются 50 команд, а резидентами становятся только 25. Если вы хотите добиться успеха, попытать счастья обязательно стоит!

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