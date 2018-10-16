Трансферная стоимость игроков «Ростова» выросла на 5,5 млн евро

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-16T15:42:32+03:00

Футболисты стараются, бьются за верхние места в турнирной таблице, выкладываются на международных турнирах - и, пожалуйста: зарабатывают. Фото: ФК "Ростов".

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Спортивный рынок очень чутко, как самый точный индикатор, реагирует на происходящее как на газоне футбольного поля, так и за его пределами — это хорошо заметно, если посмотреть на изменение трансферной стоимости игроков Российской премьер-лиги, о чем свидетельствуют обновления, сделанные одним из наиболее авторитетных порталов в этой сфере под названием Transfermarkt.

Так вот, корректировки коснулись практически всех футболистов, принимающих участие в своих национальных команд в Лиге наций, а также тех, конечно, кто обращает на себя внимание в чемпионате России.

Например, трансферная стоимость Артема Дзюбы («Зенит») выросла с 10 до 11 млн евро, его партнера по питерскому клубу Александра Ерохина - с 5 до 7 млн евро, Юрия Газинского из «Краснодара» - с 6 до 7 млн евро.

А вот, скажем, негативные процессы, в которых закрутило капитана «Спартака» (теперь уже, получается, бывшего), уроженца Миллерово Дениса Глушакова, чья ситуация с разводом обрела скандальный оттенок, его товарища Андрея Ещенко, неудачно поставившего лайк, как и Глушаков, под критически постом про главного тренера красно-белых Массимо Карреру, форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, устроивших пьяный рейд с драками по Москве, - все это, соответственно, сыграло против них.

Во-первых, статус всех четверых на трансферном портале помечен теперь галочкой «деятельность приостановлена».

Во-вторых, стоимость Глушакова уже упала на 1,5 млн евро (до 6 млн), Ещенко до 100 тысяч евро (до 300 тысяч), а оценочные данные по Кокорину и Мамаеву заморожены (до поры, до времени) — у одного на отметке в 11 млн евро, у другого — на 6,5 млн евро.

А вот на выступление команды Валерия Карпина, занимающей после десяти туров чемпионата страны, рынок отреагировал подъемом «котировок» игроков «Ростова».

Алексей Ионов, допустим, которого Станислав Черчесов вернул в состав сборной России, отметившийся дублем в ворота Чехии на «Ростов-Арене» и продолжающий вполне неплохо себя проявлять на поле и в международном турнире, и на играх РПЛ: трансферная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается теперь в 2,5 млн евро (плюс 500 тысяч).

Данные для таблицы: Transfermarkt.Фото: Кирилл Боярчук

Прибавили в этом плане Сверирр Ингасон (3,2 млн евро), Дмитрий Скопинцев (2,5 млн), Сергей Паршивлюк (2 млн евро), Бьорн Сигурдарсон (2 млн евро), Аяз Гулиев (1,5 млн).

«Выросли» также Арсений Логашов (до 800 тысяч), Мацей Вилюш (750 тысяч), Эльдор Шомуродов (700 тысяч), Антон Салетрос (600 тысяч), Деннис Хаджикунукич (600 тысяч) и Артем Щадин (450 тысяч) — пусть и на 100-150 тысяч евро, но это все равно показательно.

Единственным же, между тем, у кого снизилась в «Ростове» трансферная стоимость, оказался Александр Гацкан - капитан «желто-синих» и игрок национальной сборной Молдовы, сделавший, кстати сказать, голевую передачу в матче 2-го тура Лиги наций против Беларуси: причем, за полгода его стали оценивать вдвое меньше - в 400 тысяч евро (против прежних 800 тысяч).

Всего же, если оценивать суммарно изменение трансферной стоимости основного состава футбольного клуба «Ростов» (стоит, впрочем, принимать во внимание, что предыдущие оценки по игрокам проводились в разное время, разброс от 1-2 месяцев до более чем полугода) составило 5,5 млн евро в сторону увеличения — до 30,1 млн евро.