2018-10-13T13:55:47+03:00
Общество

Суд арестовал квартиры, машины и счета футболиста Дениса Глушакова

Полузащитник «Спартака» находится в бракоразводном процессе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Денис и Дарья Глушаковы прожили вместе девять лет. Фото: "Инстаграм"Денис и Дарья Глушаковы прожили вместе девять лет. Фото: "Инстаграм"
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Суд арестовал имущество и счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги. Об этом сообщил официальный представитель Никулинского суда, где начался бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых.

Через полторы недели должна произойти беседа сторон, по результатам которой будет вынесено решение. Учитывая обстоятельства, суд принял решение о вынесении определения по наложению обеспечительных мер на совместное имущество, а именно - на квартиры, машины и банковские счета, то есть пока идет процесс ими нельзя будет распоряжаться, дарить или продавать.

- Это стандартная процедура, - пояснил юрист Николай Головко. - Меры по обеспечению иска предусмотрены гражданским кодексом. В том числе это наложение ареста на имущество, которое принадлежит ответчику, а также запрет на совершение определенных действий с предметами спора.

Из открытых источников известно, что у Глушаковых имеется шикарный особняк в одном из престижных поселков в Новой Риге. Данных по его стоимости нет, но, судя по предложениям на рынке недвижимости, речь идет о стартовой сумме в 2 млн долларов. Семья также имеет хорошую квартиру в Сокольниках и, как сообщал ряд СМИ, в Раменках. Известно, что футболист также владеет спортивным купе Bentley с ростовскими номерами 008 (это еще и номер футболиста в команде), кроме того его видели за рулем Porsche Cayenne Turbo.

У супругов две дочери. Фото: личный архив Дарьи Глушаковой

У супругов две дочери. Фото: личный архив Дарьи Глушаковой

Напомним, ранее районный суд города Миллерово рассмотрел иск Дениса Глушакова к собственной супруге. Экс-капитан требовал развода и алиментов на содержание совместных детей. Загвоздка была в том, что сами супруги живут в столице, а иск Денис Глушаков подал 11 сентября в суд небольшого городка, откуда он родом.

С этим категорически не были согласны защитники супруги, которые настаивали на рассмотрении гражданского дела не в далеком Миллерово (870 километров от столицы), где Денис Глушаков давно стал легендой, а в Москве, где фактически проживают все еще супруги. Судья согласился с доводами стороны защиты, потому разбирательства продолжились уже в Никулинском суде.

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Напомним, о проблемах в семье стало известно в сентябре. В Интернете появилось видео, на котором мужчина, очень похожий на Дениса Глушакова, находился в сауне. Не один. Позже представитель футболиста заявил, что полузащитник некоторое время не живет вместе с супругой и матерью своих дочерей (подробности)

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