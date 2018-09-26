Развод капитана «Спартака»: Глушаковым предстоит поделить особняк на Новой Риге, жилье в Москве и шикарный Bentley

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-26T13:31:32+03:00

Дом, на фоне которого Глушаковы фотографировались в свои семейные времена, по всей видимости, и придется делить. Фото: соцсети.

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Супруги Глушаковы, прожив в браке девять лет, расстались и теперь начинают выяснение отношений в суде: иск Дарьи к капитану «Спартака» было принято к рассмотрению в Никулинском суде Москвы 13 сентября, а уже на 29-е число назначено предварительное заседание.

Пока что — это «споры, связанные с воспитанием детей»: у пары две девочки, старшей Валерии 7 лет, младшей Александре в декабре только исполнится два годика. Судя по тому, что заявление подала Дарья, речь идет о том, с кем будут жить их дочери во время бракоразводного процесса и уже после их окончательного расставания. Одновременно, понятное дело, определится и вопрос по алиментам.

То есть если Леру и Сашу оставят Денису Глушакову, то средства на содержание девочек будет выплачивать Дарья (капитан «Спартака», который тоже подавал иск, указывал в нем сумму в 80 тысяч рублей ежемесячно). Но ежели суд примет решение о проживании детей с матерью (кстати, так обычно и происходит, тем более Дарья продолжает пока еще оставаться в декрете), тогда деньги придется платить Денису — по закону, это 50 процентов от заработной платы, которая, по неофициальной информации, у капитана красно-белых составляет ни много ни мало около 2 миллионов евро в год (или примерно 13-15 млн рублей в месяц).

Но прежде супругам предстоит определить, с кем из них будут жить их дочери. Фото: Instagram Дениса Глушакова.

- Но самое сложное, как и в любом бракоразводном процессе, супругам предстоит пройти при разделе имущества: поскольку брачного контракта у Глушаковых не было, то всю недвижимость, автомобили, материальные ценности, нажитые совместно, придется делить пополам, - говорит юрист Николай Семенов.

По всей видимости, учитывая информационный накал вокруг пары уже сейчас, до начала судебных разбирательств, тяжба предстоит скандальная, громкая и неприятная для обеих сторон.

Из открытых источников известно, что у Глушаковых имеется шикарный особняк с эксклюзивным дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге — как утверждается, по соседству с известным шоуменом Александром Реввой. Точных данных по его стоимости нет, но, судя по предложениям на рынке недвижимости, речь идет о стартовой сумме в 2 млн долларов — и выше, многое зависит от площади земельного придомового участка, отделки, площади и так далее.

Кроме того, семья капитана «Спартака» (который сам, кстати, прописан у матери в родном Миллерово — небольшом городке на севере Ростовской области), как рассказывала его тетя Ирина, имеет хорошую квартиру в Сокольниках (цены в приличном жилом комлпексе начинаются от 20 млн рублей).

Плюс, учитывая, что иск рассматривается в Никулинском суде, то есть по месту фактического проживания или прописки одного из членов семьи (вероятнее всего, речь идет о Дарье), то у них имеется квартира и в Раменках, где на Мичуринском проспекте и находится суд: надо полагать, та самая, где, как утверждает адвокат Дениса Глушакова — Марина Дубровская, Дарья сменила замки на входной двери. Стоимость этого жилья, в котором тоже был сделан дизайнерский ремонт, может начинаться от 30-40 млн рублей, а есть предложения и по 150-200 млн.

"Бентли" капитана "Спартака".Фото: Виктор ГОВОРОВ

Кроме того, хоть капитан «Спартака», в отличие от некоторых других футболистов не афиширует в соцсетях свои приобретения, Денис Глушаков владеет шикарным спортивным купе Bentley с ростовскими номерами 008 (это еще и номер футболиста в команде), который стоит от 5,5 млн рублей, кроме того, его видели за рулем Porsche Cayenne Turbo S (3-5 млн рублей) — плюс его не так давно видели в автосалоне, внимательно рассматривавшим Bentley Bentayga, стартовая стоимость которого начинается от 16 млн рублей.

Впрочем, есть, вроде как, собственный автомобиль и у Дарьи — по слухам, тоже «Порше».

Так что судебный спор по имуществу супругам Глушаковым явно предстоит очень непростой.