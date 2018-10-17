Больше половины жителей Ростова-на-Дону не считают родной город подходящим для успешной карьеры

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-17T16:10:14+03:00

Эксперты считают, что добиться карьерного успеха можно и в Ростове-на-Дону, и вообще в любом городе - были бы желание, знания и настойчивость. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Ростов-на-Дону не вошел в число самых благоприятных городов для построения успешной карьеры, о чем свидетельствуют данные исследования рекрутингового портала SuperJob.

- Наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи — 74 процента назвали столицу лучшим городом для своей карьеры, а среди жителей Петербурга таковых 72 процента, - привели «КП» - Ростов-на-Дону» результаты аналитики. - Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры 66 процентов опрошенных. Антилидером рейтинга стал Омск, где карьерных пессимистов в четыре раза больше, чем оптимистов: 65 и 16 процентов соответственно. Аналогичные возможности в Волгограде ощущают лишь 18 процентов респондентов, а в Тольятти людей, уверенных в перспективах роста по службе, еще меньше — 16 процентов.

Ростов-на-Дону оказался посредине этого списка — вроде как, и не вполне все плохо с карьерным ростом, но и нельзя сказать, что хорошо.

Впрочем, если оценивать здраво и взвешенно, то ситуация-то, действительно, далека от радужной: на вопрос, заданный ходе исследования, считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры, ответы ростовчан распределились следующим образом: «да» сказали 46 процентов, категорически «нет» - 31 процент, а остальные попросту затруднились с ответом.

Таким образом, возможности профессионального роста в южной столице видят менее половины респондентов. Что, кстати, и не должно особо удивлять.

Средняя зарплата в регионе составляет на данный момент 29,8 тысячи рублей — да, она выросла в сравнении с прошлым годом почти на 10 процентов, но вот ведь какая штука: потребительские расходы составили, согласно данным Ростовстата, почти 16 тысяч рублей на человека. То есть если в семье три человека, то ей необходимо иметь порядка 48 тысяч на обеспечение домочадцев всем необходимым. И остаток на «дополнительные траты», если оба взрослых работают и получают каждый по 29,8 тысячи, получается в размере 12 тысяч — не густо, прямо скажем. Ни на ипотеку, ни на машину откладывать не получится.

Что же касается банка вакансий, то там все, мягко говоря, довольно скромно.

- Наибольшую потребность в кадрах испытывают строительные организации, предприятия промышленности, организации торговли и общепита, соцобеспечения, здравоохранения, образования, предприятия транспорта и связи, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, - отмечают в городском центре занятости. - Если говорить о специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, то могут найти работу педагоги, инженеры, механики, технологи, специалисты по программному обеспечению, специалисты в сфере IT-технологий. Сейчас на рынке труда предложение превышает спрос на представителей самых престижных профессии последних 10-15 лет — таких, как юристы, экономисты и психологи. Требуются специалисты, имеющие высокую квалификацию и большой опыт работы.

Чтобы было понятно: предлагаемая зарплата практически по всем вакансиям начинается от 7,8 тысячи рублей — причем, по некоторым она может достигать и более 50 тысяч. Да вот проблема: там, на самом деле, крайне мало таких предложений, где ростовские работодатели ждут с распростертыми объятиями выпускников вузов и молодых специалистов вообще. Так что скептицизм относительно успешного построения карьеры, прозвучавший от респондентов в Ростове-на-Дону, в общем-то, понятен.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"У молодых есть преимущество перед "опытными": если отказали - пожал плечами и хлопнул дверью"

- На самом деле, основная доля успеха зависит все-таки от самого человека, ото его характера, устремленности и, компетентности и знаний, конечно, тоже, - считает, между тем, психолог Анатолий Семченко. - Если настроен на победу, на достижение искомой цели — добьется своего хоть в Ростове-на-Дону, хоть в Москве, хоть в Краснодаре.

И молодость и отсутствие опыта, по его словам, не должны восприниматься со знаком «минус» - это, скорее, наоборот плюс: у него нет скованности и жестких рамок, свойственных тем, кто «с опытом» и боится сделать перед потенциальным работодателем лишнее движение, чтобы не испортить о себе впечатление, зато у него полно идей и энергии. А сказали «нет» - пожал плечами, вышел и отправился искать дальше.

- Сколько таких случаев, когда невзрачный мальчишка из провинции пробивался в большие люди? - говорит эксперт.. - И ведь чем меньше город, тем больше шансом стать «первым парнем на деревне». Так что мой совет всем сомневающимся — дерзайте и все получится.

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