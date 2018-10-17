2018-10-17T16:10:14+03:00
Общество

Больше половины жителей Ростова-на-Дону не считают родной город подходящим для успешной карьеры

Основная часть, по давней традиции, выбирает для этого Москву и Санкт-Петербург
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Эксперты считают, что добиться карьерного успеха можно и в Ростове-на-Дону, и вообще в любом городе - были бы желание, знания и настойчивость.Эксперты считают, что добиться карьерного успеха можно и в Ростове-на-Дону, и вообще в любом городе - были бы желание, знания и настойчивость.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Ростов-на-Дону не вошел в число самых благоприятных городов для построения успешной карьеры, о чем свидетельствуют данные исследования рекрутингового портала SuperJob.

- Наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи — 74 процента назвали столицу лучшим городом для своей карьеры, а среди жителей Петербурга таковых 72 процента, - привели «КП» - Ростов-на-Дону» результаты аналитики. - Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры 66 процентов опрошенных. Антилидером рейтинга стал Омск, где карьерных пессимистов в четыре раза больше, чем оптимистов: 65 и 16 процентов соответственно. Аналогичные возможности в Волгограде ощущают лишь 18 процентов респондентов, а в Тольятти людей, уверенных в перспективах роста по службе, еще меньше — 16 процентов.

Ростов-на-Дону оказался посредине этого списка — вроде как, и не вполне все плохо с карьерным ростом, но и нельзя сказать, что хорошо.

Впрочем, если оценивать здраво и взвешенно, то ситуация-то, действительно, далека от радужной: на вопрос, заданный ходе исследования, считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры, ответы ростовчан распределились следующим образом: «да» сказали 46 процентов, категорически «нет» - 31 процент, а остальные попросту затруднились с ответом.

Таким образом, возможности профессионального роста в южной столице видят менее половины респондентов. Что, кстати, и не должно особо удивлять.

Средняя зарплата в регионе составляет на данный момент 29,8 тысячи рублей — да, она выросла в сравнении с прошлым годом почти на 10 процентов, но вот ведь какая штука: потребительские расходы составили, согласно данным Ростовстата, почти 16 тысяч рублей на человека. То есть если в семье три человека, то ей необходимо иметь порядка 48 тысяч на обеспечение домочадцев всем необходимым. И остаток на «дополнительные траты», если оба взрослых работают и получают каждый по 29,8 тысячи, получается в размере 12 тысяч — не густо, прямо скажем. Ни на ипотеку, ни на машину откладывать не получится.

Что же касается банка вакансий, то там все, мягко говоря, довольно скромно.

- Наибольшую потребность в кадрах испытывают строительные организации, предприятия промышленности, организации торговли и общепита, соцобеспечения, здравоохранения, образования, предприятия транспорта и связи, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, - отмечают в городском центре занятости. - Если говорить о специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, то могут найти работу педагоги, инженеры, механики, технологи, специалисты по программному обеспечению, специалисты в сфере IT-технологий. Сейчас на рынке труда предложение превышает спрос на представителей самых престижных профессии последних 10-15 лет — таких, как юристы, экономисты и психологи. Требуются специалисты, имеющие высокую квалификацию и большой опыт работы.

Чтобы было понятно: предлагаемая зарплата практически по всем вакансиям начинается от 7,8 тысячи рублей — причем, по некоторым она может достигать и более 50 тысяч. Да вот проблема: там, на самом деле, крайне мало таких предложений, где ростовские работодатели ждут с распростертыми объятиями выпускников вузов и молодых специалистов вообще. Так что скептицизм относительно успешного построения карьеры, прозвучавший от респондентов в Ростове-на-Дону, в общем-то, понятен.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"У молодых есть преимущество перед "опытными": если отказали - пожал плечами и хлопнул дверью"

- На самом деле, основная доля успеха зависит все-таки от самого человека, ото его характера, устремленности и, компетентности и знаний, конечно, тоже, - считает, между тем, психолог Анатолий Семченко. - Если настроен на победу, на достижение искомой цели — добьется своего хоть в Ростове-на-Дону, хоть в Москве, хоть в Краснодаре.

И молодость и отсутствие опыта, по его словам, не должны восприниматься со знаком «минус» - это, скорее, наоборот плюс: у него нет скованности и жестких рамок, свойственных тем, кто «с опытом» и боится сделать перед потенциальным работодателем лишнее движение, чтобы не испортить о себе впечатление, зато у него полно идей и энергии. А сказали «нет» - пожал плечами, вышел и отправился искать дальше.

- Сколько таких случаев, когда невзрачный мальчишка из провинции пробивался в большие люди? - говорит эксперт.. - И ведь чем меньше город, тем больше шансом стать «первым парнем на деревне». Так что мой совет всем сомневающимся — дерзайте и все получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемодан. Вокзал. Москва: Ростов-на-Дону вошел в ТОП-10 поставщиков рабочей силы для столицы

Десятки тысяч ростовчан уже перебрались в поисках лучшей жизни в главный город страны (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
Новости 24
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с алиментами старшей дочери
Полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Помазкову
«Кругом разврат!»: Жену Диброва осудили за смелый снимок
«Всероссийская богиня»: «Мисс Россия» сразила подписчиков жарким фото
Получи подписку на "Комсомольскую правду" в подарок!
«Платье - мечта»: невеста Баскова продемонстрировала секси-образ
Осталось чуть меньше месяца до окончания голосования в проекте «Клиника года - 2018»!
В таганрогской гимназии сократили уроки из-за начала отопительного сезона
В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ исследуют биоматериалы для имплантации
В Ростовской области водитель, сбивший троих пешеходов, находился под наркотиками
В Ростове в хостеле мужчина, похитив кошелек, закопал деньги в землю
Житель Ростова-на-Дону обманул друзей на 200 тысяч рублей
Ростовчанин продает талон на водку 1991 года за 120 тысяч рублей
В Цимлянске налетчик с пистолетом ограбил ювелирный магазин
В Ростове-на-Дону пропала 13-летняя школьница
Выставка-ярмарка "Ростов Гостеприимный" 2018: кулинарные мастер-классы и дегустации донских продуктов
В Ростовской области в массовой аварии погиб хирург из Новочеркасска
Под Таганрогом загорелась огромная свалка
В Ростове-на-Дону ремонт бассейна и «Театра сказок» в парке Вити Черевичкина завершат в ноябре
«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету исторический парк «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону
Водитель ростовской маршрутки возит на переднем сидении только моделей
Пассажира авиарейса Москва — Ростов-на-Дону забрали в полицию за курение во время полета
В Ростове-на-Дону во время пожара в высотке на Королева пострадали женщина и ребенок
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение до обеда
Житель Азова во время охоты на фазана случайно убил друга
«Я чувствую, что должна принадлежать народу»: Звезда Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков голой грудью