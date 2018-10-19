«Доктор Егорушка»: Ослепший бизнесмен вытаскивает людей с того света

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-19T14:05:43+03:00

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Когда по улице идет эта пара, прохожие невольно останавливают на ней взгляд: молодой мужчина держит перед собой тросточку, а рядом аккуратно поддерживая при каждом шаге семенит его спутница. Сколько в этом любви, нежности, преданности и заботы. Пару Шагинян в спальном районе Ростова-на-Дону знают практически все. А слава о чудо-массажисте с Темерника, который поднимает на ноги, казалось бы, безнадежных больных, уже разлетелась по всему городу.

- Пациенты в нем души не чают, - позвонила в редакцию «Комсомолки» ростовчанка Анна Молотова. - Лечебный массаж этого изумительного врача возвращает к жизни многих: лечит деток, стариков, а скольких он поднимал после инсульта! Он решил посвятить себя помощи слабым, тем кому плохо. Иногда даже хуже, чем ему. Вы только представьте - он сам слепой, но его чуткие руки творят настоящие чудеса!

«ПРЕДМЕТЫ УЧИЛ ПО АУДИОКНИЖКАМ»

Если не знать, что 39-летний Егеазарян Шагинян не видит, никогда не догадаешься. Мягкая улыбка. Размеренный голос с легким акцентом. Плавные жесты. Правда, о своем прошлом он вспоминать не любит, от того, наверное, и говорит о нем достаточно сухо.

- Да, когда-то - а именно 14 лет назад, у меня был свой достаточно успешный бизнес в торговле, - рассказал он «Комсомольской правде-Ростов». - Однако в моей жизни произошло несчастье, я упал и получил серьезную травму. Появилась опухоль. Затем операция. Доктора не смогли спасти зрение, и я ослеп. Конечно, бизнес прогорел, а все накопленные средства ушли на реабилитацию. Были и минуты отчаянья, как у всех, и долго собирался с силами. Какое-то время пробыл в реабилитационном центре Санкт-Петербурга. Именно там я понял, зачем стоить жить. Ведь многие становятся замкнутыми - все время думают, что их бросили. Испытывают стресс.

А там помогали людям обрести себя: кто-то занимался пением, обучению работе за компьютером, изготовлением книжек и блокнотов, даже танцами! Причем некоторые воспитанники центра со своими вальсами и латино-американской программой участвовали в общероссийских соревнованиях.

- Я пошел на кружок массажа, - продолжает свой рассказ собеседник. - Мне понравилось, а главное - стало получаться. Тогда преподаватели посоветовали, что в свои тридцать с хвостиком я даже могу поступить в медицинский колледж в Кисловодске. Помню, тогда подумал: жить на что-то надо и почему бы не зарабатывать тем, что нравится и получается? В итоге многие предметы учил по аудиокнижкам, у нас было много практики. Там получил специальность «медбрат, массажист».

Если не знать, что 39-летний Егеазарян Шагинян не видит, никогда не догадаешься. Фото: Лилия Пестрикова.

«В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КЛИНИКУ СЛЕПОГО НЕ ВЗЯЛИ»

Правда, несмотря на такую запись в дипломе, благодарные пациенты называют его не иначе как «добрый доктор Егорушка». Ведь он буквально дарит вторую жизнь тем, кто уже ни во что не верит. Но мало кто знает, что доктор-массажист всегда хотел работать в государственной поликлинике, санатории или больнице - там, где можно помочь большему количеству людей. Пробовал даже записаться на собеседования, но везде получал отворот-поворот. О причине догадаться не трудно: незрячий. Тогда на свой страх и риск массажиста взял один из салонов красоты. И слава о нем разнеслась по всей округе.

- Мой первый клиент был с остеохондрозом - знаете, что это такое, когда руки не слушаются и онемели? К тому же, у него появились головные боли, - вспоминает Егиазарян. - Но уже через десять сеансов у парня все наладилось. Мне кажется, еще и потому, что я всем своим пациентам говорю: верьте в себя несмотря ни на что. Я учу мужеству всех, кто оказался с несчастьем один на один.

В видах массажа «доктор Егорушка» разбирается на ура - антицеллюлитный, лимфодренаж, для похудения, спортивный. Но самый любимый - лечебный, тот, который реально помогает людям - например, перенесшим инсульт или паралич.

ЧАСТО СЛЫШУ В СПИНУ БРАНЬ: «ЧТО ТЫ КОВЫЛЯЕШЬ?!»

- Когда перестаешь видеть - невозможно описать эти чувства, - говорит собеседник. - Мне заново пришлось учиться всему: двигаться, заваривать чай, бриться и даже общаться. Я потерял многих друзей, которые не смогли справиться с новыми реалиями - искали спасение в алкоголе и проч. Даже сейчас, когда я иду по дороге со своей палочкой, то часто слышу в спину брань водителей: «Мол, что ты ковыляешь». Это еще самый мягкий вариант. Но в душе на них не сержусь: Бог все видит. Каждому воздается по заслугам.

К слову, свою супругу Егеазар нашел уже будучи незрячим - около пяти лет назад.

- Я помню, когда первый раз взглянула на него, он мне как-то сразу в душу запал, - говорит Арминэ. - Рассказал, что людям помогает, восстанавливает их к жизни. Начали общаться, а после того, как он сделал мне предложение, то я не задумываясь сказала «да». И с тех пор ни о чем не жалею. Человека с такой душой, как у него, еще поискать.

К слову, врачи говорят, что зрение доктору-массажисту еще можно восстановить.

- Возможно это и так, но это деньги и время, а оно уходит, - говорит он. - Сейчас моя самая большая мечта - это рождение ребенка. А еще, чтобы все были живы и здоровы. Как мне однажды сказали врачи, когда я еще был их пациентом: «Ты здоров, просто не видишь». И сейчас для меня важно другое - я чувствую: чувствую заботу родных, любовь супруги, благодарность пациентов и самое главное, что им помогаю. А ведь тысячи людей могут всего этого не увидеть своим стопроцентным зрением. Поэтому своей работой я хочу помочь всем отчаявшимся не потерять надежду на чудо!

В государственную клинику слепого "доктора Егорушку" не взяли. Фото: Лилия Пестрикова.

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