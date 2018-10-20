Блогер из Ростова-на-Дону поставил в старенький BMW двигатель от истребителя МиГ-23

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-20T17:44:46+03:00

И разогнался на нем до 87 км/ч [видео]

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Блогер-изобретатель из Ростова-на-Дону Игорь Негода, о реактивном велосипеде которого "Комсомолка" уже писала, порадовал своих подписчиков новой зверь-машиной. На этот раз он установил в старенькую BMW 3 турбо-стартер от советского самолета МиГ-23.

Двигатель мастеру подарили подписчики, он довел агрегат до рабочего состояния и соединил его с коробкой передач легкового автомобиля. Технические детали изобретатель пояснил в своем видео. На ролике видно, как при тестовом запуске машины из капота вырываются метровые языки пламени, каким позавидовали бы и Бэтмен, и Призрачный гонщик. Звук при этом, как у взлетающего самолета. Игорь запустил этого "дракона" в своем гараже так, что его друзья бросились ему на помощь с огнетушителями.

Затем BMW устроили пробный заезд, предварительно заправив его 50 литрами керосина. Машина спокойно проехалась по гаражному кооперативу, хотя дым и звук создавали впечатление истребителя, едущего по аэродрому. Поездка длилась чуть более 10 минут, автомобиль разогнали до 50 км/ч. Эксперимент удался, и "прокаченный" BMW решили испытать на загородной дороге, чтобы узнать его максимальную скорость.

- Топливо она "жрет" просто в космических масштабах! Но что делать, ребят? Все-таки газотурбинный двигатель, - рассказывает Игорь на видео.

BMW с реактивным ТУРБОВАЛЬНЫМ двигателем.

Максимально турбоавтомобиль удалось разогнать до 87 км/ч. Это на четвертой передаче, так как на пятую коробка отказывалась переключаться. Тогда блогер решил устроить дрифт и сжечь покрышки. Последний трюк чуть не стоил изобретателю жизни - салон иномарки заполнило дымом так, что пилот с легкостью мог задохнуться.

- Такого я еще не делал, - признается Игорь. - Но хотя бы раз в жини это надо было сделать.

Подписчики просят изобретателя не разбирать этот чудо-автомобиль, а продать его какому-нибудь автошоу. На этот шедевр инженерной мысли уже обратило внимание американское издание "The Drive". Автор статьи написал, что обожает такие сумасшедшие автомобили и снимает шляпу перед "мистером Негода".

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

По просьбе подписчиков в YouTube блогер из Ростова-на-Дону собрал реактивный велосипед

В результате модернизации двухколесный конь стал разгоняться до 72 километров в час, и это не предел, уверяет ростовчанин. (подробности)