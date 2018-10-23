День полиции - 2018 в Ростове-на-Дону: выбираем «Красавицу в погонах»!
«Комсомольская правда» - Ростов» часто пишет о сотрудниках полиции, которые отличились, проявили смелость и отвагу, рассказывает о героях на радио, публикует интервью в газете и на сайте. Но как-то в стороне остается деталь, что среди курсантов, участковых, кинологов, сотрудников автоинспекции много девушек - талантливых и очень красивых.
В прошлом году в преддверии профессионального праздника сотрудников внутренних органов нашу идею провести конкурс «Красавица в погонах» поддержали в Ростовском юридическом институте МВД России, который ведет подготовку будущих стражей порядка. В этом году мы решили продолжить традицию, которая получила большой отклик.
Итак, предлагаем вашему вниманию участниц конкурса «Красавица в погонах - 2018»! Голосовать можно раз в сутки, писать комментарии - сколько угодно, но просим не забывать про уважительное отношение друг к другу.
По итогам конкурса «Комсомолка» обязательно сделает большое интервью с победительницей и вручит дипломы призерам!
ВНИМАНИЕ!
Голосовать можно раз в сутки за всех участниц! Голосование будет завершено 8 ноября, в 16.00!