2018-10-23T15:34:02+03:00
Общество

День полиции - 2018 в Ростове-на-Дону: выбираем «Красавицу в погонах»!

«Комсомольская правда» вместе с Ростовским юридическим институтом МВД России объявила самый ослепительный конкурс
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: РЮИ МВД РоссииФото: РЮИ МВД России
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«Комсомольская правда» - Ростов» часто пишет о сотрудниках полиции, которые отличились, проявили смелость и отвагу, рассказывает о героях на радио, публикует интервью в газете и на сайте. Но как-то в стороне остается деталь, что среди курсантов, участковых, кинологов, сотрудников автоинспекции много девушек - талантливых и очень красивых.

В прошлом году в преддверии профессионального праздника сотрудников внутренних органов нашу идею провести конкурс «Красавица в погонах» поддержали в Ростовском юридическом институте МВД России, который ведет подготовку будущих стражей порядка. В этом году мы решили продолжить традицию, которая получила большой отклик.

Итак, предлагаем вашему вниманию участниц конкурса «Красавица в погонах - 2018»! Голосовать можно раз в сутки, писать комментарии - сколько угодно, но просим не забывать про уважительное отношение друг к другу.

По итогам конкурса «Комсомолка» обязательно сделает большое интервью с победительницей и вручит дипломы призерам!

ВНИМАНИЕ!

Голосовать можно раз в сутки за всех участниц! Голосование будет завершено 8 ноября, в 16.00!

Положение о проведении фотоконкурса «Красавица в погонах»

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