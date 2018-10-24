За что любимый муж застрелил актрису сериала «Соседи»

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-24T14:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Расследование и судебные разбирательства закончились лишь в октябре нынешнего года. Суд согласился с доказательствами, которые были представлены, приговорил гражданского супруга актрисы к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

История расправы над актрисой из сериала «Соседи» облетела всю страну. Практически года назад - в декабре 2017 года - в собственной квартире выстрелом в голову была убита Оксана Половина. Выпускница Ярославского театрального института, умница, красавица, отдававшая всю себя профессии и творчеству, не дожила до своего 38-летия всего несколько дней.

- Виновника нашли сразу, его и искать не надо было, - рассказала Елена, знакомая убитой. - Она приехала домой (жила в поселке Каменоломни) после съемок в Москве, гражданский супруг устроил сцену ревности. Для него это было обычным делом, он считал, что во время съемок Оксане вот делать больше нечего, как бегать по другим мужчинам. А ведь она его любила, когда он потерял работу, жалела и помогала финансово, возилась с его дочерью.

Через пару недель Оксана должна была отметить день рождения. Фото с сайта "АктерОнлайн".

Убив актрису, мужчина решил избавиться от свидетеля, ее мамы, которая находилась в соседней комнате. После выстрела женщина выжила, но ранение было очень тяжелым. Разбираясь во всех обстоятельствах, правоохранительные органы пришли к выводу, что на самом деле гражданский супруг готовился к преступлению. Он ждал возвращения Оксаны, чтобы с ней расправиться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области популярный актер Евгений Сидихин снимается в сериале "Соседи"

В хуторе Обуховка Азовского района снимают фильм для телеканала "Россия". По сюжету, летчик в отставке Олег Павлович Кораблев и его супруга Ольга Алексеевна переезжают из большого города в деревню и сталкиваются со всеми прелестями местной жизни. Фильм так и называется "Соседи". В главных ролях - любимый миллионами актер Евгений Сидихин и известная по фильмам "Формула любви" и "Универ.Общага" Елена Валюшкина. Обещают, что лирическая комедия выйдет на экраны в 2018-м году. (подробности)