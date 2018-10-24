2018-10-24T18:06:20+03:00
Общество

«Трезвая Россия» отказалась признать Ростов-на-Дону одним из самых пьющих городов страны

Руководитель проекта назвал «алкогольное» исследование маркетингового агентства не соответствующим действительности, нацеленным лишь на пиар
Александр СТЕПАНОВ
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Пьют на Дону или не пьют - вот в чем вопрос!Пьют на Дону или не пьют - вот в чем вопрос!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» выступил с жесткой критикой обнародованного в среду, 24 октября, рейтинга «Самых пьющих городов России», представленного коммерческим маркетинговым агентством.

- Считаю данный «опрос» нерелевантным, а точнее несоответствующим действительности, - заявил Султан Хамзаев. - Якобы кто-то в двадцати городах спросил у неизвестного количества людей и т.д. Сравнить такую работу с серьезными исследованиями, которые проводят эксперты проекта «Трезвая Россия» сопоставимо с сравнениями конспекта студента на салфетке и докторской диссертации. К сожалению, многие считают нужным и даже необходимым пиариться на тяжелой социальное проблеме. Считаю это, как минимум, недостойно. Принципиально убежден, что коммерческие структуры не должны заниматься темами рейтингования. В итоге это, как всегда, скатится к коррупции.

В опубликованном ранее исследовании маркетингового агентства первое место среди пьющих городов России отводится Саратову, второе — Ханты-Мансийску, третье — Перми.

Ростов-на-Дону в этом списке занимается 7-е место, опережая Челябинск, Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург и вообще все остальные мегаполисы-миллионники (за исключением Красноярска, который авторы разместили на 5-м месте).

Как утверждают организаторы исследования, рейтинг составлялся по результатам личных интервью в 25 городах России, общая выборка составила 3250 ответов респондентов.

Примечательно, что в рейтинге «Трезвой России» Ростовская область (впрочем, следует сделать оговорку, не сама столица региона, а он весь, целиком) занимает 6-е место — только по трезвости. В смысле, пьют на Дону не так ярко, как в других субъектах Федерации, — и с каждым годом, если верить динамике исследований (в сравнении с прошлыми годами), пьют все меньше (в 2016-м Ростовская область была на 10-й строчке).

А вот в число сильно «нарушающих режим» аналитики проекта отнесли северные территории — Магаданскую область, Ненецкий АО, Бурятию, Чукотку, Пермский край. При этом в разряд «трезвых» определены северокавказские республики (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия), а также Белгородская область и - Ростовская область.

При составлении рейтинга «Трезвой России» в прошлом году учитывались такие показатели, как, во-первых, число умерших от отравления алкоголем, во-вторых, численность больных, вставших на учет с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», в-третьих, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в-четвертых, объемы продаж алкогольной продукции.

Кроме того, принималось во внимание число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также количество часов и дней запрета продажи алкогольной продукции в регионе.

Добавим, что «Трезвая Россия» свое исследование еще не опубликовала — обычно это делается ноября.

- Наберитесь терпения, - посоветовал Хамзаев. - Убежден, как всегда, наше исследование покажет реальную картину происходящего в регионах, а сам подсчет и выбор критериев, как всегда, будет признан научным сообществом и общественностью, как самым показательными.

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