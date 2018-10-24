Ростов-на-Дону вошел в десятку самых пьющих городов России
Одно из независимых маркетинговых агентств составило рейтинг самых пьющих городов России. Исследователи основывались на данных социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года. Жителям 25 городов задавали три вопроса: употребляют ли они алкоголь, как часто и было ли это сегодня. Свои ответы дали 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.
Итак, первые места рейтинга распределились следующим образом:
1. Саратов
2. Ханты-Мансийск
3. Пермь
4. Саранск
5. Красноярск
6. Чита
7. Ростов-на-Дону
8. Челябинск
9. Хабаровск
10. Новокузнецк
Замыкают список Владивосток, Нижный Новгород и Казань. Москва оказалась на 16 месте, Питер - на 11-ом, а Краснодар - на 15-ом.
Кстати, год назад "КП" публиковала рейтинг трезвости регионов РФ, и в нем Ростовская область заняла шестое место.