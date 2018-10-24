2018-10-24T09:17:21+03:00
Общество

Ростов-на-Дону вошел в десятку самых пьющих городов России

Южная столица заняла седьмое место, обогнав Краснодар
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону пьют больше, чем в Петербурге? А как же "В Питере - пить"?В Ростове-на-Дону пьют больше, чем в Петербурге? А как же "В Питере - пить"?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Одно из независимых маркетинговых агентств составило рейтинг самых пьющих городов России. Исследователи основывались на данных социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года. Жителям 25 городов задавали три вопроса: употребляют ли они алкоголь, как часто и было ли это сегодня. Свои ответы дали 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.

Итак, первые места рейтинга распределились следующим образом:

1. Саратов

2. Ханты-Мансийск

3. Пермь

4. Саранск

5. Красноярск

6. Чита

7. Ростов-на-Дону

8. Челябинск

9. Хабаровск

10. Новокузнецк

Замыкают список Владивосток, Нижный Новгород и Казань. Москва оказалась на 16 месте, Питер - на 11-ом, а Краснодар - на 15-ом.

Кстати, год назад "КП" публиковала рейтинг трезвости регионов РФ, и в нем Ростовская область заняла шестое место.

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