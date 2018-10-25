День народного единства 4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда пойти

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-25T15:26:01+03:00

4 ноября 2018 года будут отмечать с размахом

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День народного единства 4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону отметят с размахом на нескольких площадках.

1. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДГТУ, 11:00. Здесь на сцене пройдет Фестиваль песен и танцев народов России, где выступят лучшие творческие коллективы субъектов Южного Федерального Округа, Адыгеи, Крыма, и Ростова-на-Дону.

В это же время кухня народов Дона развернется на аллеях парка. Здесь жителей города будет ждать гастрономический фестиваль «Дон гостеприимный».

Активное участие в праздновании примут ростовские байкеры клуба «Ночные волки».

Ростовчанам будет интересна выставка народного творчества и прикладного искусства, а также картин художественных школ города.

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА, 10:00

Здесь - выступления творческих коллективов, игры, конкурсы, викторины и мастер-классы.

Мультимедийный исторический парк «Россия моя история» также станет местом притяжения жителей города в праздничные дни. Для горожан пройдут спецпоказы и интерактивные экскурсии.

ДВОРЕЦ СПОРТА, 10:00

3-4 ноября перед Дворцом спорта состоится спортивная акция «Зарядка с чемпионом».

Праздничные гуляния пройдут во всех парках города.

Завершится праздник «Ночью искусств». В ночь с 4 на 5 ноября для всех желающих свои двери откроют музеи и театры Ростова.