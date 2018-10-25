2018-10-25T15:26:01+03:00
Общество

День народного единства 4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда пойти

4 ноября 2018 года будут отмечать с размахом
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
4 ноября отмечается День народного единства4 ноября отмечается День народного единстваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

День народного единства 4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону отметят с размахом на нескольких площадках.

1. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДГТУ, 11:00. Здесь на сцене пройдет Фестиваль песен и танцев народов России, где выступят лучшие творческие коллективы субъектов Южного Федерального Округа, Адыгеи, Крыма, и Ростова-на-Дону.

В это же время кухня народов Дона развернется на аллеях парка. Здесь жителей города будет ждать гастрономический фестиваль «Дон гостеприимный».

Активное участие в праздновании примут ростовские байкеры клуба «Ночные волки».

Ростовчанам будет интересна выставка народного творчества и прикладного искусства, а также картин художественных школ города.

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА, 10:00

Здесь - выступления творческих коллективов, игры, конкурсы, викторины и мастер-классы.

Мультимедийный исторический парк «Россия моя история» также станет местом притяжения жителей города в праздничные дни. Для горожан пройдут спецпоказы и интерактивные экскурсии.

ДВОРЕЦ СПОРТА, 10:00

3-4 ноября перед Дворцом спорта состоится спортивная акция «Зарядка с чемпионом».

Праздничные гуляния пройдут во всех парках города.

Завершится праздник «Ночью искусств». В ночь с 4 на 5 ноября для всех желающих свои двери откроют музеи и театры Ростова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Ростовом-на-Дону заканчивается строительство нового кладбища
Кредитную «Мультикарту» ВТБ теперь можно получить только по паспорту
В Ростове-на-Дону наградили победителей ежегодной премии «Бизнес Дона»
Конкурс изобретений «Донская сборка» 2018: более 200 заявок со всей России
«Очарование беременной женщины на лице»: Невеста Баскова опубликовала видео в свадебном палатье
В Ростове-на-Дону отремонтуруют Детскую железную дорогу в парке Островского
В Ростове-на-Дону на части улицы 2-й Круговой ограничат движение
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
Столкновение лекговушек на перекрестке в Ростове-на-Дону попало на видео
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил девушку и скрылся, потеряв номер
В Ростове-на-Дону водитель скрылся после ДТП, оставив на месте госномер автомобиля