Краснодар - Ростов 4 ноября 2018: как болельщикам попасть на бесплатную электричку и получить билет на матч

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-30T10:26:47+03:00

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4 ноября 2018 состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу Краснодар - Ростов. Поддержать любимую команду планируют тысячи болельщиков "желто-синих". ФК "Ростов" организовал бесплатную электричку для болельщиков в Краснодар и обратно. В преддверии этого поединка пресс-служба ФК "Ростов" информирует, как поклонникам футбольной команды комфортно попасть на южное дерби, которое пройдет на стадионе "Краснодар".

Как попасть на бесплатную электричку владельцам абонементов:

- Владельцы абонементов на фан-сектор могут получить билет на электричку, а также билет на матч в клубе болельщиков (касса №5 стадиона «Олимп-2») начиная со среды, 31 октября;

- Владельцы обычных абонементов могут получить билет на электричку, а также билет на матч в кассах стадиона «Олимп-2» начиная со среды, 31 октября, с 12:00 до 19:00.

Как попасть на бесплатную электричку болельщикам без абонементов:

- Свободные билеты на электричку, в случае их наличия, будут в субботу, 3 ноября, распределены среди болельщиков без абонементов по остаточному принципу в порядке живой очереди.

Время отправления бесплатной электрички:

- Бесплатная электричка отправляется со станции «Ростов Пригородный» 4 ноября в 8 часов утра (регистрация - с 7:00). Обратно после матча со станции «Краснодар-1» в 21:30. Для получения билетов в кассе нужно предъявить действующий абонемент. Каждый владелец абонемента может получить до двух билетов бесплатно.

Как получить билет на матч болельщикам без абонементов:

- Болельщики без абонементов могут получить бесплатный билет на матч непосредственно перед входом на стадион «Краснодар» в день матча у специалиста по работе с болельщиками ФК «Ростов». Бесплатные билеты в Краснодаре будут предоставляться строго по предъявлению любой атрибутики ФК «Ростов». Причем, в клубе подчеркнули, что не гарантирует наличие данных бесплатных билетов - они будут распределяться по остаточному принципу (приоритет закреплен за владельцами абонементов).

Начало матча Краснодар - Ростов 4 ноября 2018 - в 16:30.