Неврологические заболевания: преимущества МРТ головного мозга и позвоночника

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-30T18:31:05+03:00

Чем поможет сложное исследование и где его пройти, чтобы получить качественный результат?

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В тройку наиболее распространенных заболеваний в мире уверенно входят неврологические заболевания, которые нередко становятся причиной летального исхода. И это повод для серьезных размышлений! К сожалению, мы зачастую больше опасаемся гриппа или переломов, чем таких грозных опасностей, как сосудистые заболевания. А между тем, именно они прочно занимают второе-третье место среди причин смертности после сердечных болезней и различных опухолей.

По статистике в России более 20% смертей происходит именно в результате инсульта, причем четверть больных погибает в течение первого месяца, а еще треть - в течение года. Из тех, кому удалось справиться с недугом, всего около 20% возвращаются к полноценной жизни.

Другая наиболее распространенная неврологическая проблема - патологии позвоночника. Хроническими болями в спине страдает не менее 15% населения планеты. При этом у людей, начиная с 45-50-летнего возраста, они являются одной из самых распространенных причин временной потери трудоспособности.

Качественная диагностика - половина успеха в лечении

Как уберечь себя и своих близких от таких проблем? Чтобы вовремя предотвратить развитие болезней и выявить их на самых ранних стадиях, врачи рекомендуют проходить комплексное обследование каждые два года, а после 30-40 лет делать это ежегодно. Быть здоровым и счастливым совсем несложно - нужно просто довериться хорошим врачам!

- В тех случаях, когда мы имеем дело с неврологическими заболеваниями, роль своевременной и точной диагностики крайне высока, - говорит директор ООО «МРТ Диагност» филиала сети медицинских центров «Эталон» Александр Пономарёв. - К сожалению, для большинства болезней с поражением центральной нервной системы отсутствуют эффективные методы лечения, которые в состоянии полностью остановить развитие патологии и обеспечить комплексное восстановление. Повлиять на ход заболевания и улучшить качество жизни пациента можно лишь при том условии, что проведена ранняя диагностика, а значит, лечение начато своевременно.

Один из самых точных способов диагностики неврологических заболеваний - это магнитно-резонансная томография (МРТ). Суть ее в том, что тело человека помещают в магнитное поле и затем оценивают реакцию организма на внешнее воздействие. Способ безболезненный, а кроме того, максимально точный.

Кому доверить свое здоровье?

Среди множества используемых в настоящее время способов исследования только МРТ способно помочь поставить верный диагноз в случае с неврологическими заболеваниями. Однако для качественного результата мало просто пройти обследование - очень важно сделать его в медицинском центре, достойном доверия. Что это значит?

Во-первых, оборудование, на котором проводится МРТ, должно отвечать самым современным стандартам исследования. Это дорогостоящие аппараты крупнейших зарубежных производителей с безупречной репутацией. Во-вторых, проводить диагностику на таком оборудовании должен врач с большим опытом работы, способный оценить получаемую картинку не только на базе своих знаний, но и на основе всех предшествующих случаев из собственной практики.

Таким образом, качественно проведенное исследование высококвалифицированным специалистом на оборудовании экспертного класса просто не может стоить дешево. Поэтому, если вы видите в интернете рекламные лозунги «Сделать МРТ недорого», от такой диагностики лучше держаться подальше. Пациентам, которые хотят сэкономить на сложной диагностике, впоследствии нередко приходится переделывать исследование в другой клинике, так как полученные ранее результаты оказываются малоинформативны.

С контрастом или без?

- Очень часто возникает вопрос, какое именно МРТ-исследование делать пациенту с той или иной проблемой, - говорит директор ООО «МРТ Диагност» филиала сети медицинских центров «Эталон» Александр Пономарёв. - Стандартный способ, который используется в большинстве клиник, позволяет увидеть только общую патологическую картину. А вот оценить в деталях течение заболевания способно исследование с применением контрастного вещества, и в нашей клинике есть такая возможность. Эта процедура более дорогостоящая, но вместе с тем и более информативная. Все преимущества того или иного варианта исследования пациент может уточнить на консультации у доктора.

В Ростове-на-Дону клиника «Эталон» представлена двумя медицинскими центрами - «Диамед» и «МРТ Диагност». Здесь можно получить широкий спектр медицинских услуг: магнитно-резонансная томография на современном высокопольном томографе (напряженность магнитного поля 1,5 Тесла), ультразвуковая диагностика на оборудовании экспертного класса, электрокардиограмма и холтеровское мониторирование, лабораторные исследования (в том числе редкие), мануальная и рефлексотерапия, все виды массажа, консультации ведущих специалистов города, лечение без отрыва от семьи и работы под наблюдением врача (внутривенные и внутримышечные инъекции).

Прием ведут специалисты высшей категории, отличники здравоохранения, профессора, доценты, доктора и кандидаты наук, имеющие за плечами более чем десятилетний опыт помощи пациентам не только г. Ростова и области, но и других регионов России. Большинство врачей работают и преподают на кафедрах Ростовского государственного медицинского университета. Они регулярно проходят дополнительное обучение, выступают на конференциях, имеют научные степени и большой стаж работы.

МРТ головного мозга в Ростове-на-Дону

В медико-диагностическом центре «Эталон» проводится сканирование структуры головного мозга. Клиника оснащена новейшим высокоточным оборудованием (Филипс Интера 1,5 Тл). Томографы нового поколения, находящиеся на вооружении опытных медиков, позволяют исследовать три плоскости сканирования и делать высококачественные снимки для последующей оценки результатов. При желании пациента полную запись исследования можно сделать на CD или флеш-карту.

В центре «Эталон» проводится МРТ различных отделов головного мозга и прилегающих к нему структур и органов по следующим направлениям: эписиндром; нейродегенерация (исключение болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона); исследование головного мозга, гипофиза, глазных орбит, краниовертебрального перехода, околоносовых пазух и области височных костей; обследование с контрастированием; проверка на нейроваскулярный конфликт.

МРТ-исследование позвоночника: зачем делать

Неприятные и болезненные ощущения в спине часто доставляют человеку большой дискомфорт. Часто пациенты принимают боли, возникающие в области сердца, легких или почек, за нарушения в работе именно этих органов, но это не всегда так. Дело в том, что эти сбои зачастую возникают вследствие защемления и смещения позвоночных дисков в различных отделах позвоночника. В таких случаях лечение внутренних органов не приведет к какому-либо видимому результату. Разобраться в проблеме поможет магнитно-резонансная томография - высокорезультативный способ исследования.

В центре «Эталон» проводится МРТ позвоночника по следующим направлениям: атланто-дентального сочленения; шейного, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-копчикового отделов позвоночника (в том числе с оценкой состояния корешковых каналов, с миелографией); крестцово-подвздошных суставов; а также скрининговое исследование для исключения метастастатического поражения костей.

Противопоказаний к проведению МРТ практически нет. Однако желательно предупредить специалиста-диагноста о некоторых деталях. В первую очередь, о присутствии в теле любых инородных металлических тел, о наличии на коже некоторых видов татуировок с использованием металлосодержащих красок, а также о психологических нарушениях (панические атаки, связанные с боязнью замкнутого пространства и использованием технического оборудования). Как правило, исследование проходит в комфортных условиях и не доставляет пациенту дискомфорта. Если у вас остались вопросы о МРТ-диагностике, свяжитесь со специалистами медицинского центра «Эталон» для более подробной консультации.

Сеть медицинских центров «Эталон»

http://www.etalon-smc.ru/