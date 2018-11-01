Ростов - Зенит 1 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-01T11:37:36+03:00

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1 ноября 2018 на "Ростов-Арене" пройдет матч 1/8 финала Олимп Кубок России "Ростов" - "Зенит". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей игры.

Трансляция матча Ростов - Зенит 1 ноября 2018

Трансляция матча Ростов - Зенит 1 ноября 2018 состоится в прямом эфире канала "Матч ТВ" в 18:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч Ростов - Зенит 1 ноября 2018

В российской истории "Ростов" и "Зенит" встречались 47 раз. Петербуржцы одержали 23 победы, при 12 ничьих и 12 поражениях (разница мячей 75-42 в пользу команды с берегов Невы).

В рамках Кубка России команды сыграют лишь во второй раз в истории. Единственный матч до этого случился в апреле 1999 года, когда команда с берегов Дона еще называлась "Ростсельмаш", а главным тренером работал легендарный Сергей Андреев. На "Петровском" сильнее оказался "Зенит" - 2:0, отличились Зазулин и Попович. Кстати, в том розыгрыше питерцы дошли до финала, где обыграли "Динамо" и завоевали почетный трофей.

Прогноз на матч Ростов - Зенит 1 ноября 2018

"Зенит" переживает спад в игре, что, однако, не отражается на его результатах в премьер-лиге - команда Сергея Семака лидирует в РПЛ. Учитывая те проблемы, которые возникают с позиционной атакой у питерцев, "Зениту" в противостоянии с уверенно действующим в обороне "Ростовом" (наименьшее количество пропущенных мячей в лиге) будет очень сложно. Прогноз - ничья 1:1.

Ориентировочный состав "Ростова":

Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Салетрос, Сигурдарсон, Ионов.