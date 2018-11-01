Основы безопасности детей: важные правила, зоны повышенной опасности и полезные сервисы
Основы безопасности детей в доме и на улице. Что должен знать ребенок о правилах дорожного движения, общении с незнакомыми людьми и технике безопасности при утечке газа
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Потребность в безопасности – базовая для человека. А уж защищать своего ребенка в нас заложено природой. Оградить его от угрозы жизни и здоровью, от дурного влияния, и еще от массы неприятностей – вот головная боль всех добропорядочных родителей. Как однажды сказал Бернард Шоу: «В этом мире всегда есть опасность для тех, кто ее боится». Поэтому самое разумное, что следует сделать – это предупредить возможные внешние угрозы. Что же нужно сделать для безопасности наших детей? (читайте далее)
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