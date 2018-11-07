Транспортная карта в Ростове-на-Дону: где купить, кому положен льготный проезд, горячая линия
Транспортная карта в Ростове-на-Дону: где купить, кому положен льготный проезд, горячая линия/ В рамках транспортной реформы в Ростове-на-Дону маршрутки в городе теперь официально не работают, им на смену пришли автобусы. Привычные глазу малогабаритные Hyundai продолжают курсировать по донской столице, но уже в новом качестве, и их количество сократилось практически в два раза. Это означает, что останавливаться они обязаны не по требованию, а только на остановках общественного транспорта. Помимо этого, в них должны быть установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. Следовательно, действуют и льготы (какие - см. ниже), и дифференцированный принцип оплаты за проезд «пластиком» такой же, как и в автобусах: наличными - 24 рубля, по карте - 20 рублей.
ИЗ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ ДОБРАТЬСЯ ПРОЩЕ
По информации мэрии, маршрутная сеть автомобильного общественного транспорта насчитывает 104 маршрута и охватывает все районы города. Они могут довезти пассажиров как до центра донской столицы, так и до крупных пересадочных пунктов. С ее внедрением особенно повезло жителям новых микрорайонов: где-то появились новые маршруты, где-то добавили число курсирующего транспорта.
Кроме того, информация о работе автобусов, троллейбусов и трамваем с конкретными маршрутами, расписанием каждого и количеством единиц по ним теперь есть на специально созданном информационном ресурсе (см. ниже).
А со следующего года будут восстановлены еще и некоторые трамвайные и троллейбусные маршруты. Уже разработана и утверждена дорожная карта.
РАЗВАЛЮХ НА УЛИЦЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
По словам начальника отдела общественного пассажирского транспорта департамента Александра Лисичкина, рейды на предмет соответствия подвижного состава всем условиям, заявленным в конкурсной заявке, проводятся в донской столице ежедневно. И у одного из перевозчиков уже обнаружили несоответствие: автобус был на три года старше, чем заявленные годы по бумагам при проведении конкурса. А еще было неисправно оборудование для перевозки маломобильных групп населения. В таких случаях перевозчику будут отправлять претензию с требованием устранить нарушение в течение десяти дней. Если этого им сделано не будет, договор расторгается.
Так что, если заметили транспорт в аховом состоянии, не держите информацию в себе - звоните на горячую линию департамента (см. ниже) и присылайте фотофакты.
ЛЬГОТНИКОВ - С БУМАГИ НА ПЛАСТИК
В качестве одного из аргументов транспортной реформы чиновники приводят следующий: возможность льготников (список - ниже, - прим. авт.) ими воспользоваться в любом виде транспорта.
Уже с 1 ноября началась работа электронной системы учета проезда региональных льготников Ростова-на-Дону по «социальной проездной карте». Уже выдано 95 тысяч карт нового образца с чипами.
Обмен проводят специалисты органов социальной защиты Ростова-на-Дону. Уточнить информацию можно или на месте, или по телефону горячей линии минтруда РО (номер см. ниже).
Для всех остальных схема та же: бумажный документ дает право бесплатного проезда. Но со временем переведут на «электронку» и их.
О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПРОЕЗДЕ
По информации администрации города, 100% подвижного состава общественного транспорта Ростова-на-Дону оборудовано валидаторами для безналичной оплаты проезда. И если с льготниками все понятно, то как быть остальным? Сэкономить на проезде - платить на четыре рубля дешевле за поездку в автобусе - можно при помощи специальной транспортной карты (ее можно купить в газетных киосках, центральном офисе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37, а пополнить там же или в банкоматах, поддерживающих эту функцию, - точные адреса есть на нашем сайте). У кого нет ни такой карты, ни наличных, могут оплатить безналом - при помощи банковской карты с использованием технологии Paypass и Paywave, смарт-часов или мобильника - на них должны быть установлены специальные приложения. Правда, сделать это можно пока только в транспорте, где установлены зеленые валидаторы. В желтых же оплата производится только транспортной картой.
КОНКРЕТНО
Для кого проезд бесплатный
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОЕЗДНАЯ КАРТА (пластик)
- Ветераны труда*,
- ветераны труда Ростовской области*,
- труженики тыла*,
- реабилитированные лица*,
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий*.
* Зарегистрированные в городе Ростове-на-Дону.
ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ТАЛОН (бумажное удостоверение)
- Социальные работники,
- ветераны труда*,
- ветераны труда Ростовской области*,
- труженики тыла*,
- реабилитированные лица*,
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
* В других городах, районах, поселках и пр. Ростовской области.
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ (бумажное удостоверение)
- Инвалиды,
- чернобыльцы,
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны,
- ветераны боевых действий.
СКИДКА 50% (то есть 10 рублей, пластик)
- Пенсионеры по старости, не имеющие других льгот, получают карту в органах соцзащиты по месту прописки*.
- Школьники, а также учащиеся колледжей, лицеев и техникумов на базе 9 класса получают или в образовательном учреждении, или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37*.
*При наличии пластиковой карты.
ДОСЛОВНО
«Время работы транспорта - с 5 утра до полуночи»
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко:
- Характеризуя новую маршрутную сеть, важно отметить, что схемы базовых маршрутов с основным пассажиропотоком, пользующихся наибольшим спросом у пассажиров, остаются привычными для граждан, работа организована с минимальным интервалом движения и временем работы с 5 утра до полуночи. В целях лучшего транспортного обеспечения новых развивающихся районов и жилых комплексов предусмотрено увеличение количества и класса подвижного состава, а также ряд изменений схем на существующих маршрутах и открытие новых городских маршрутов.
АЛЛО!
Не работает валидатор, или водитель отказывает в предоставлении льготы
В этих случаях нужно сообщить маршрут, номер транспортного средства и время поездки по бесплатному телефону колл-центра городского центра управления пассажирскими перевозками - 8-800-222-76-76. Или на горячую линию департамента транспорта - 8 (863) 253-16-22, 253-59-12 и 8-918-555-23-70.
Оформить социальную карту
Телефон горячей линии минтруда РО: 8 (863) 234-00-99.
КОНКРЕТНО
Информация о работе автобусов, троллейбусов и трамваем с конкретными маршрутами, расписанием каждого и количеством единиц по ним теперь есть на специально созданном информационном ресурсе (перейти)