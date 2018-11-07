СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-07T12:23:36+03:00

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Транспортная карта в Ростове-на-Дону: где купить, кому положен льготный проезд, горячая линия/ В рамках транспортной реформы в Ростове-на-Дону маршрутки в городе теперь официально не работают, им на смену пришли автобусы. Привычные глазу малогабаритные Hyundai продолжают курсировать по донской столице, но уже в новом качестве, и их количество сократилось практически в два раза. Это означает, что останавливаться они обязаны не по требованию, а только на остановках общественного транспорта. Помимо этого, в них должны быть установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. Следовательно, действуют и льготы (какие - см. ниже), и дифференцированный принцип оплаты за проезд «пластиком» такой же, как и в автобусах: наличными - 24 рубля, по карте - 20 рублей.

ИЗ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ ДОБРАТЬСЯ ПРОЩЕ

По информации мэрии, маршрутная сеть автомобильного общественного транспорта насчитывает 104 маршрута и охватывает все районы города. Они могут довезти пассажиров как до центра донской столицы, так и до крупных пересадочных пунктов. С ее внедрением особенно повезло жителям новых микрорайонов: где-то появились новые маршруты, где-то добавили число курсирующего транспорта.

Кроме того, информация о работе автобусов, троллейбусов и трамваем с конкретными маршрутами, расписанием каждого и количеством единиц по ним теперь есть на специально созданном информационном ресурсе (см. ниже).

А со следующего года будут восстановлены еще и некоторые трамвайные и троллейбусные маршруты. Уже разработана и утверждена дорожная карта.

РАЗВАЛЮХ НА УЛИЦЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

По словам начальника отдела общественного пассажирского транспорта департамента Александра Лисичкина, рейды на предмет соответствия подвижного состава всем условиям, заявленным в конкурсной заявке, проводятся в донской столице ежедневно. И у одного из перевозчиков уже обнаружили несоответствие: автобус был на три года старше, чем заявленные годы по бумагам при проведении конкурса. А еще было неисправно оборудование для перевозки маломобильных групп населения. В таких случаях перевозчику будут отправлять претензию с требованием устранить нарушение в течение десяти дней. Если этого им сделано не будет, договор расторгается.

Так что, если заметили транспорт в аховом состоянии, не держите информацию в себе - звоните на горячую линию департамента (см. ниже) и присылайте фотофакты.

ЛЬГОТНИКОВ - С БУМАГИ НА ПЛАСТИК

В качестве одного из аргументов транспортной реформы чиновники приводят следующий: возможность льготников (список - ниже, - прим. авт.) ими воспользоваться в любом виде транспорта.

Уже с 1 ноября началась работа электронной системы учета проезда региональных льготников Ростова-на-Дону по «социальной проездной карте». Уже выдано 95 тысяч карт нового образца с чипами.

Обмен проводят специалисты органов социальной защиты Ростова-на-Дону. Уточнить информацию можно или на месте, или по телефону горячей линии минтруда РО (номер см. ниже).

Для всех остальных схема та же: бумажный документ дает право бесплатного проезда. Но со временем переведут на «электронку» и их.

О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПРОЕЗДЕ

По информации администрации города, 100% подвижного состава общественного транспорта Ростова-на-Дону оборудовано валидаторами для безналичной оплаты проезда. И если с льготниками все понятно, то как быть остальным? Сэкономить на проезде - платить на четыре рубля дешевле за поездку в автобусе - можно при помощи специальной транспортной карты (ее можно купить в газетных киосках, центральном офисе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37, а пополнить там же или в банкоматах, поддерживающих эту функцию, - точные адреса есть на нашем сайте). У кого нет ни такой карты, ни наличных, могут оплатить безналом - при помощи банковской карты с использованием технологии Paypass и Paywave, смарт-часов или мобильника - на них должны быть установлены специальные приложения. Правда, сделать это можно пока только в транспорте, где установлены зеленые валидаторы. В желтых же оплата производится только транспортной картой.

КОНКРЕТНО

Для кого проезд бесплатный

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОЕЗДНАЯ КАРТА (пластик)

- Ветераны труда*,

- ветераны труда Ростовской области*,

- труженики тыла*,

- реабилитированные лица*,

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий*.

* Зарегистрированные в городе Ростове-на-Дону.

ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ТАЛОН (бумажное удостоверение)

- Социальные работники,

- ветераны труда*,

- ветераны труда Ростовской области*,

- труженики тыла*,

- реабилитированные лица*,

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

* В других городах, районах, поселках и пр. Ростовской области.

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ (бумажное удостоверение)

- Инвалиды,

- чернобыльцы,

- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны,

- ветераны боевых действий.

СКИДКА 50% (то есть 10 рублей, пластик)

- Пенсионеры по старости, не имеющие других льгот, получают карту в органах соцзащиты по месту прописки*.

- Школьники, а также учащиеся колледжей, лицеев и техникумов на базе 9 класса получают или в образовательном учреждении, или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37*.

*При наличии пластиковой карты.

ДОСЛОВНО

«Время работы транспорта - с 5 утра до полуночи»

Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко:

- Характеризуя новую маршрутную сеть, важно отметить, что схемы базовых маршрутов с основным пассажиропотоком, пользующихся наибольшим спросом у пассажиров, остаются привычными для граждан, работа организована с минимальным интервалом движения и временем работы с 5 утра до полуночи. В целях лучшего транспортного обеспечения новых развивающихся районов и жилых комплексов предусмотрено увеличение количества и класса подвижного состава, а также ряд изменений схем на существующих маршрутах и открытие новых городских маршрутов.

АЛЛО!

Не работает валидатор, или водитель отказывает в предоставлении льготы

В этих случаях нужно сообщить маршрут, номер транспортного средства и время поездки по бесплатному телефону колл-центра городского центра управления пассажирскими перевозками - 8-800-222-76-76. Или на горячую линию департамента транспорта - 8 (863) 253-16-22, 253-59-12 и 8-918-555-23-70.

Оформить социальную карту

Телефон горячей линии минтруда РО: 8 (863) 234-00-99.

КОНКРЕТНО

Информация о работе автобусов, троллейбусов и трамваем с конкретными маршрутами, расписанием каждого и количеством единиц по ним теперь есть на специально созданном информационном ресурсе (перейти)