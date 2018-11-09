Ростов - Динамо 10 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу

10 ноября в 19:00 на "Ростов-Арене" состоится матч 14-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" - "Динамо" (Москва). "КП" рассказывает о главных моментах этой игры.

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018

Трансляция матча "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018 состоится в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" в 18:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018

С 2003 года соперники сыграли 28 раз: 13 побед на счету динамовцев, 9 раз праздновали успех ростовчане, еще шесть встреч завершились вничью (разница мячей 44-29 в пользу москвичей).

26 апреля 2015 "Ростов" - "Динам" - 2:2

2 ноября 2015 "Ростов" - "Динамо" - 1:0

12 мая 2016 "Ростов" - "Динамо" - 3:1

9 августа 2017 "Ростов" - "Динамо" - 1:0

2 декабря 2017 "Ростов" - "Динамо" - 0:2

Факты о матче "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018

- В домашних матчах "Ростов" не проигрывает "Динамо" в трех последних встречах.

- Выездная статистика "Динамо" в текущем сезоне: ноль побед, четыре ничьи и три поражения.

- Год назад "Ростов" был на 11-м месте в таблице с 16-ю очками. Сейчас "желто-синие" на четвертом месте, имея в активе 22 очка, динамовцы - на 11-м (15 очков).

Прогноз на матч "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018

Команда Валерия Карпина очень хорошо выстроена, тренер в нужный момент делает перестановки, чтобы усилить игру в том или ином компоненте. "Ростов" очень мало пропускает (8 мячей), и здорово переходит из обороны в атаку. Это козырь "желто-синих". Динамовцы тоже мало пропускают (10 мячей), однако перевес все же на стороне хозяев поля. Прогноз на матч - победа "Ростова" со счетом 2:0.