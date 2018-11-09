Ростов - Динамо 10 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу
10 ноября в 19:00 на "Ростов-Арене" состоится матч 14-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" - "Динамо" (Москва). "КП" рассказывает о главных моментах этой игры.
Трансляция матча "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018
Трансляция матча "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018 состоится в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" в 18:55 по московскому времени.
Статистика личных встреч "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018
С 2003 года соперники сыграли 28 раз: 13 побед на счету динамовцев, 9 раз праздновали успех ростовчане, еще шесть встреч завершились вничью (разница мячей 44-29 в пользу москвичей).
26 апреля 2015 "Ростов" - "Динам" - 2:2
2 ноября 2015 "Ростов" - "Динамо" - 1:0
12 мая 2016 "Ростов" - "Динамо" - 3:1
9 августа 2017 "Ростов" - "Динамо" - 1:0
2 декабря 2017 "Ростов" - "Динамо" - 0:2
Факты о матче "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018
- В домашних матчах "Ростов" не проигрывает "Динамо" в трех последних встречах.
- Выездная статистика "Динамо" в текущем сезоне: ноль побед, четыре ничьи и три поражения.
- Год назад "Ростов" был на 11-м месте в таблице с 16-ю очками. Сейчас "желто-синие" на четвертом месте, имея в активе 22 очка, динамовцы - на 11-м (15 очков).
Прогноз на матч "Ростов" - "Динамо" 10 ноября 2018
Команда Валерия Карпина очень хорошо выстроена, тренер в нужный момент делает перестановки, чтобы усилить игру в том или ином компоненте. "Ростов" очень мало пропускает (8 мячей), и здорово переходит из обороны в атаку. Это козырь "желто-синих". Динамовцы тоже мало пропускают (10 мячей), однако перевес все же на стороне хозяев поля. Прогноз на матч - победа "Ростова" со счетом 2:0.
Подготовка "Ростова" к матчу с "Динамо".
Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»