«А завтра снова в бой»: В Ростове-на-Дону сотрудница полиции записала трогательную песню с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным
Клип на песню «А завтра снова в бой» появился в Интернете и уже набирает просмотры. Автор - действующий сотрудник полиции 31-летняя Анастасия Иноземцева, которая работает в Ростовском юридическом институте МВД России, где и накануне и состоялась презентация клипа в честь профессионального праздника.
- На самом деле я пишу и пою сколько себя помню, закончила училище искусств, - рассказала «Комсомолке» инспектор отделения воспитательной работы отдела морально-психологического обеспечения. - Около двух недель назад появилась идея записать песню. Долгих творческих поисков и мучений не было (смеясь). За утро я набросала текст, потом была аранжировка, отправили давнему другу института Владимиру Левкину.
Экс-солисту «На-На» понравилось настолько, что он согласился вместе записать, для чего тут же приехал в Ростов (надо было успеть к 10 ноября).
А завтра снова в бой. Ростов-на-Дону 09.11.2018.
- В семь вечера начали, очень поздно закончили, после чего он улетел обратно. В общем, все было достаточно быстро, - рассказывает Анастасия.
В качестве помощников и «тяжелой артиллерии» выступили коллеги по институту и даже бойцы отряда «Гром» (они задействовали и бронеавтомобиль «Тигр»).