В последние годы среди детей и подростков отмечается активный рост потребления курительных смесей, и не заметить это невозможно. Многие видели, как на улицах делают закладки. В интернете то и дело появляются ролики, в которых молодые люди под действием синтетических наркотиков ведут себя неадекватно. По некоторым оценкам, наркотические и токсические вещества употребляли хотя бы один раз в жизни 56% мальчиков и 20% девочек!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/677307" frameborder="0"></iframe> 12 шагов к здоровью.Как помочь наркоману и алкоголику избавиться от зависимости

В начале ноября в Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная вопросам реабилитации наркозависимых. Ростовскую область на ней представлял нарколог, врач высшей категории, доктор с 10-летним опытом работы Тимур Мамедов. Сотрудничая со многими реабилитационными центрами региона, он за время практики проконсультировал более 5 000 человек. Помощь наркозависимым - это задача, требующая комплексного подхода.

- Тимур Саладдинович, расскажите, как прошла конференция.

- Я почерпнул для себя много полезной информации. Обсуждались новые подходы в лечении наркомании, в частности, ресоциализация человека с помощью туризма. К сожалению, многие специалисты до сих пор убеждены, что реабилитация наркозависимых и людей, страдающих алкоголизмом, не предусматривает применения лекарственных препаратов. У меня другое мнение на этот счет, так как зачастую люди, зависимые в течение длительного срока, нуждаются в медикаментозном лечении.

- Действительность такова, что наркотики достать несложно. В чем особенность воздействия современных препаратов на организм?

- Я недавно читал лекцию в школе и был удивлен, что ученики 7-8 классов очень хорошо осведомлены о современных наркотиках. Поэтому взрослые не должны замалчивать такие темы. Именно в юном возрасте подросток начинает пробовать что-то запретное: тусовки, алкоголь, сигареты, наркотики. У современных препаратов много различных сленговых наименований: соль, мука, кристаллы, скорость. Все они относятся к так называемым «дизайнерским» наркотикам. Зависимые люди до конца не понимают, какие именно вещества они употребляют, так как все эти препараты синтезируются от разных производных различными способами. Многие уверены, что есть «вредные» и «безопасные» наркотики, и это очень печально.

Реалии таковы, что все эти вещества не дают человеку времени понять, что у него возникла зависимость. Привыкание наступает очень быстро, практически мгновенно. Плюс добавляется очень сильное разрушающее воздействие на психику. «Дизайнерские» наркотики вызывают крайне острое состояние психоза, находясь в котором человек способен на опасные действия. Из-за своих галлюцинаций наркоман может напасть на прохожего, случайно «выйти» из окна либо совершить самоубийство. Если вы хотите помочь близкому человеку справиться с проблемой, самое главное - действовать и делать это быстро.

- Как действовать родителям, чтобы уберечь ребенка от пагубного пристрастия? Какие признаки позволяют заподозрить, что пора бить тревогу?

- Имейте в виду, что не всякая экспертиза покажет следы современных наркотиков в организме. Что это за вещества, из каких производных и каким путем получены - зачастую загадка даже для тех, кто их распространяет. А вот родители должны почувствовать, что с ребенком что-то не так. Не ищите следы от уколов и шприцы: внутривенное введение на сегодняшний день - это древность.

В основном современные наркотики употребляют с помощью курения. Первый признак, который должен насторожить, - нестандартное поведение ребенка. Он изолируется от близких, от старых друзей, от всех, кто может помешать ему употреблять наркотики. Классическая ситуация: ребенок вернулся из школы позже обычного, сразу пошел в ванную, потом закрылся в комнате, лег спать, то есть всеми силами пытается избежать контакта, чтобы не быть разоблаченным.

- Предположим, что проблема обнаружена. Что делать дальше?

- В идеале наркозависимый должен сам захотеть, чтобы ему помогли. Но бывают ситуации, когда надо спасать незамедлительно. Закон о психиатрической помощи предусматривает, что, если человек представляет угрозу для своей или чужой жизни, его можно госпитализировать. Находясь под действием современных препаратов, наркоман в состоянии острого психоза опасен. Поэтому действовать надо стремительно, вызывать бригаду скорой помощи и везти его в психоневрологический диспансер с последующей реабилитацией.

К сожалению, мы пришли к тому, что возраст тех, кто нуждается в наркореабилитации, значительно помолодел. Раньше это были люди от 25 до 35 лет и старше, сейчас - от 15 до 20 лет. Помимо «дизайнерских» наркотиков, среди молодежи сейчас распространены аптечные препараты. В любом случае наркозависимому необходима реабилитация. Суть в том, чтобы научить человека жить по-новому, помочь ему найти другие цели в жизни.

- Как именно можно это сделать?

- Правильный курс поможет подобрать врач-нарколог. Я работаю по нескольким направлениям, которые очень хорошо себя зарекомендовали и предназначены для разных категорий пациентов. Если в одной программе больше духовного содержания, то в другой упор делается на иные составляющие. В каждом конкретном случае нужно смотреть наиболее подходящий путь и подбирать медикаментозную терапию, если она необходима. Многие считают, что почистить организм с помощью капельницы - самый эффективный способ. На сегодняшний день есть много таблетированных средств, которые будут работать лучше, чем капельница с физраствором и глюкозой. Если вы выбрали врача, надо ему довериться.

В среднем на то, чтобы привести человека в нормальное состояние после употребления наркотиков, уходит два месяца. В целом же курс реабилитации, включая стационар и амбулаторную часть, обычно составляет не менее полугода, а лучше год и более, иначе он просто будет неэффективным. Не стоит забывать, что если в семье есть наркоман, то остальные родственники тоже нуждаются в помощи, так как являются созависимыми. Им тоже необходимо пройти свой курс, чтобы изменить саму среду, сделавшую их близкого наркоманом. Задача это сложная, однако она вполне по силам тому, кто стремится преодолеть проблему.

- Как выбрать именно тот центр, где действительно помогут, а не просто возьмут деньги за пустые обещания?

- Во-первых, у организации должна быть лицензия на данный вид деятельности. Во-вторых, квалификация персонала должна быть достаточной для того, чтобы оказывать эффективную помощь. Ошибочно считать, что вам помогут те, кто когда-то сам смог справиться с наркоманией. Только лишь собственного опыта недостаточно для того, чтобы оказывать медицинскую помощь - для этого нужно специальное образование. Если человек стал мастером спорта по боксу, это не значит, что он сможет воспитать чемпиона…

В-третьих, в реабилитационном центре необходимо хотя бы элементарное медицинское сопровождение. Люди с наркоманией имеют массу проблем со здоровьем, их должен наблюдать как минимум терапевт, чтобы вовремя заметить опасные отклонения. Кроме того, я бы предостерег от обращения в те реабилитационные центры, которые не предусматривают медикаментозной терапии. Но будьте бдительны, так как встречается и такое, что используются препараты, которые применяют, чтобы люди были покладистые и послушные. Такая порочная практика вовсе не редкость, поэтому лучше всего приехать в реабилитационный центр и посмотреть своими глазами, как именно там помогают, поговорить со специалистами, ознакомиться с их квалификацией.

И, наконец, очень важна прозрачность деятельности. Реабилитационные центры бывают открытого и закрытого типов. Если практикуются насильственные методы, там всячески будут препятствовать общению пациентов и родственников между собой. Поэтому покров тайны однозначно должен насторожить! Выбирайте такие центры, где проводятся открытые собрания для родственников зависимых, а также «интенсивы» с выпускниками. Туда можно прийти, пообщаться, послушать, после чего принять решение, подходит это место или нет. Если родные пациентов довольны и есть много выпускников, то такому центру вполне можно довериться.

На правах рекламы