2018-11-12T11:39:23+03:00
Звезды

"30 лет мне орут: "Давай два кусочека колбаски", - Алена Апина разозлилась на концерте в Ростове-на-Дону

Певица напомнила поклонникам, что "Два кусочека колбаски" - не ее хит [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Алена Апина.Алена Апина.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На концерте звезд "90-ых" в Ростове-на-Дону заслуженная артистка России Алена Апина сорвалась на поклонника во время исполнения песни "Два кусочека колбаски". Ситуация была следующей. Коллега певицы по группе "Комбинация" Татьяна Иванова объявила некую песню про любовь в исполнении Алены, после чего один из зрителей крикнул из зала: "Колбаса!"

- Что он сказал? Подожди-подожди. Что ты сейчас сказал?! Я никогда не пела эту песню! - возмутилась Апина. - Что это такое? 30 лет уже выхожу на сцену без Ивановой, и мне орут: "Колбаски давай!"

Певица хотела сказать что-то еще, но тут громко заиграла музыка известного хита, и ей пришлось замолчать. Татьяна Иванова стала петь куплет, а Апина картинно демонстрировала всем, что петь эту песню не будет. Правда, к припеву она "оттаяла" и подарила зрителям еще несколько минут ностальгии.

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#дискотека90х#апинаалена#аленаапина#комбинация#двакусочекаколбаски
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Сам же виновник этой сцены по имени Алексей написал в социальной сети, что был очень рад исполнению хита "90-ых":

- Я кричал: "Колбаса!" И они меня услышали! Спасибо, девочки, за прекрасный вечер. Обожаю!

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#движуха90 #дискач90х #группакомбинация #комбинация30лет #двакусочекаколбаски #ностальгия #лихие90е
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Добавим, что Алена Апина пела в "Комбинации" в золотые для коллектива 1988—1991 годы, потом занималась сольной карьерой. Певица вернулась в группу только в 2018-ом, и музыканты отправились в тур в честь 30-летия поп-группы. А песня и альбом "Два кусочека колбаски" вышли в 1993 году, когда роль второй вокалистки исполняла Светлана Кашина.

Напомним, в 2013 году певица Земфира ушла со сцены во время концерта в Ростове-на-Дону. Ее разозлило, что пьяные зрители начали выкрикивать из зала свои пожелания: "Эту песню давай!" Вернувшись, она пропела в песне "Ариведерчи" слова: "Я больше никогда не вернусь... в Ростов", и на последних аккордах ударила со всей силы по клавишным. На этом концерт завершился.

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После новогодних праздников людям требовалось что-нибудь бодрящее. Клип Алены Апиной на песню "Близость" с задачей справился на "ура": экс-солистка "Комбинации" предоставила много тем для пересудов. Говорили о ее фигуре (52-летняя Апина большую часть клипа проводит в нижнем белье), о песне, которая то ли "сплагиачена", то ли нет у британской певицы Jem… (подробности)

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