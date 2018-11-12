"30 лет мне орут: "Давай два кусочека колбаски", - Алена Апина разозлилась на концерте в Ростове-на-Дону

На концерте звезд "90-ых" в Ростове-на-Дону заслуженная артистка России Алена Апина сорвалась на поклонника во время исполнения песни "Два кусочека колбаски". Ситуация была следующей. Коллега певицы по группе "Комбинация" Татьяна Иванова объявила некую песню про любовь в исполнении Алены, после чего один из зрителей крикнул из зала: "Колбаса!"

- Что он сказал? Подожди-подожди. Что ты сейчас сказал?! Я никогда не пела эту песню! - возмутилась Апина. - Что это такое? 30 лет уже выхожу на сцену без Ивановой, и мне орут: "Колбаски давай!"

Певица хотела сказать что-то еще, но тут громко заиграла музыка известного хита, и ей пришлось замолчать. Татьяна Иванова стала петь куплет, а Апина картинно демонстрировала всем, что петь эту песню не будет. Правда, к припеву она "оттаяла" и подарила зрителям еще несколько минут ностальгии.

Сам же виновник этой сцены по имени Алексей написал в социальной сети, что был очень рад исполнению хита "90-ых":

- Я кричал: "Колбаса!" И они меня услышали! Спасибо, девочки, за прекрасный вечер. Обожаю!

Добавим, что Алена Апина пела в "Комбинации" в золотые для коллектива 1988—1991 годы, потом занималась сольной карьерой. Певица вернулась в группу только в 2018-ом, и музыканты отправились в тур в честь 30-летия поп-группы. А песня и альбом "Два кусочека колбаски" вышли в 1993 году, когда роль второй вокалистки исполняла Светлана Кашина.

Напомним, в 2013 году певица Земфира ушла со сцены во время концерта в Ростове-на-Дону. Ее разозлило, что пьяные зрители начали выкрикивать из зала свои пожелания: "Эту песню давай!" Вернувшись, она пропела в песне "Ариведерчи" слова: "Я больше никогда не вернусь... в Ростов", и на последних аккордах ударила со всей силы по клавишным. На этом концерт завершился.

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