Пешком быстрее: первый снег и любители летней резины загнали Ростов-на-Дону в 10-балльные пробки

В понедельник вечером снежная метель превратила Ростов-на-Дону в одну огромную 10-балльную пробку. Похоже, народ до последнего верил, что прогнозы врут, и зима не наступит никогда. Потому что с утра бодро и дружно выехали в город на летней резине. И также бодро уже после полудня не смогли вскарабкаться ни одну горку. Очереди в шиномонтаж растянулись на трое суток. Раньше четверга, 15 ноября, записаться невозможно в принципе. В соцсетях делятся, что по живой очереди удалось сменить резину, прождав шесть часов.

- Такси тоже вымерли, - говорит Михаил Иванов, - вызвал машину в пяти компаниях, прошло уже 1,5 часа - нигде даже не назначили.

В 10 вечера такси, наконец, вызвать удалось. Свободно и быстро. Правда, в два раза дороже. Из центра до Северного - 430 рублей, обычно за ту же поездку берут 200.

Согласно сервису Яндекс-пробки, в Ростове произошло более 30 мелких аварий, глухо стали Немировича-Данченко, Вавинова, Нагибина и Стачки, Малиновского, Шолохова, весь центр. На остановках в очередях - сотни окоченевших людей. Недавняя транспортная реформа только подлила масла в огонь. Маршрутки убрали, а автобусов явно не хватает, чтобы не позволить горожанам не окоченеть на улицах.

- Ждали 27-го автобуса до Суворовского больше часа, - если честно, много раз думали: на той ли остановке стоим? - говорит Людмила Милорадова. - Уже стали сомневаться в собственной вменяемости. Отойти погреться невозможно: обратно в очередь уже не пустят.

- 81-й автобус на "Ростсельмаше" ждал 45 минут, до СЖМ ехали 2 часа 20минут, - пишет Антон Голубев.

В "Яндекс-разговорчиках", на форумах и в соцсетях за коллапс по привычке ругают чиновников, но большинство понимают, что причина все же в самих горожанах.

- Неудивительно, - пишет Александр Сидоров. - Я ехал и видел, как куча людей едет на аварийке, а все потому, что очень много машин на летней резине. Вот вопрос: "Ум есть"? Больше недели назад было известно о похолодании, о снегопаде, почему нельзя было переобуться. Это безответственность перед другими людьми.

- Два выходных было, и не нашли где переобуться? - возмущается Дмитрий Мишин. - До последнего тянут ,а потом: "Братан! Подтолкни..."

Ростов заносит снегом!.В г. Ростове сегодня выпало много снега, образовались пробки 10 баллов

ОФИЦИАЛЬНО

"Инспекторы ДПС не допускают появления заторов"

В полиции "Комсомолке" сообщили, что движение нигде не перекрыто, массовых аварий с большим количеством пострадавших нет.

- Во время снегопада сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на территории всей Ростовской области. На заснеженных участках инспекторы ДПС не допускают появления заторов. Призываем водителей не оставлять машины на проезжей части, не затруднять работу снегоуборочной технике, - передает отдел пропаганды донского управления госавтоинспекции.