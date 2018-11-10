Обзор матча Ростов - Динамо 10 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков

10 ноября на "Ростов-Арене" состоялся матч 14-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (Москва). Перед игрой соперники находились практически на разных полюсах турнирной таблицы: "желто-синие" занимали четвертую строчку, "бело-голубые" - одиннадцатую. Специалисты склонялись к тому, что подопечные Валерия Карпина одержат, пусть и трудную, но победу - учитывая, что команда неплохо выступает в последних матчах, а динамовцы не могли забить в последних шести турах. Но сам поединок в очередной раз доказал, что в футболе нет сослагательного наклонения, а все решается на поле.

В стартовом составе ростовчан неожиданно не оказалось столпа обороны - центрального защитника Рагнара Сигурдссона. Его место занял швед Хаджикадунич, а правая бровка была отдана на откуп номинальному форварду Шомуродову.

Первый тайм оставил грустное впечатление: хозяева не могли наладить конструктивную игру на половине поля соперника, а динамовцы грамотно оборонялись, причем иногда нервируя "желто-синих" опасными вылазками. Однако до опасных моментов в первой половине встречи дело так и не дошло. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Аяз Гулиев был самым активным на поле. Фото: Денис Демков

В начале второго тайма Валерий Карпин произвел замену - Алексей Ионов уступил место Арсению Логашову, это означало, что Элдор Шомуродов выдвигается в нападение.

Прекрасный момент открыть счет был у ростовчан на 77-й минуте: Скопинцев на левом фланге "раскачал" защитника и мощно пробил с правой. Шунин с ударом справился, но отбил его на набегавшего Гулиева. Однако, Аяз к разочарованию болельщиков не попал в пустые ворота с острого угла.

На решающий штурм ростовчан так и не хватило. Финальный свисток рефери зафиксировал унылые нули на табло.

Ростовчане не сумели пробить голкипера гостей Антона Шунина. Фото: Денис Демков

СТАТИСТИКА МАТЧА

"Ростов" - "Динамо" - 0:0.

10 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов-Арена". 27 437 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Московская область).

"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Юсупов, Гулиев, Сигурдарсон, Ионов (Логашов, 62), Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Ингасон, Скопинцев, Гацкан.

Запасные: Абаев, Калачев, Зуев, Салетрос, Щадин.

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Теттех, Марков, Черных, Жоазиньо, Сосин, Евгеньев, Шунич, Луценко.

Запасные: Лещук, Панченко, Кардозу,Темников, Терехов, Грулев, Липовой.

Предупреждения: Хольмен (3), Ингасон (24), Марков (45), Евгеньев (85).

УДАРЫ

"Ростов" - 11 (2 в створ)

"Динамо" - 4 (1 в створ)

УГЛОВЫЕ

"Ростов" - 4

"Динамо" - 3

ОФСАЙДЫ

"Ростов" - 1

"Динамо" - 1