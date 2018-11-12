Сотрудники скорой: "Если доживёт до утра, вызывайте терапевта"

Каждая история про врачей - тайна за семью печатями. Добиться правды можно разве что в суде, да и то редкий по нашим временам случай. С равнодушием людей в белых халатах пришлось столкнуться и жительнице Ростовской области Полине Демьяненко. Вот уже несколько лет она не может добиться правды. Последние несколько дней жизни ее свекровь провела так, что врагу не пожелаешь.

«ВИЗИТЫ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ»

- Эта история произошла в 2015 году, но развязку до сих пор так и не получила, - рассказала сайту rostov.kp.ru Полина Валерьевна. - Она случилась с моей свекровью - женщине на тот момент было всего 67 лет. Сама она прожила непростую жизнь: воспитывалась в детдоме, жила на Севере, ветеран труда, подняла на ноги троих детей, тянула на себе сама. А в феврале того года у нее произошел инсульт, парализовало левую сторону. Через месяц лечения врачи республики Коми дали разрешение на ее транспортировку в Ростовскую область для дальнейшей реабилитации и восстановления. Знала бы я и вся моя семья то, чем все это закончится!

В одной из донских больниц Тамара Джалаловна прошла курс реабилитации. Врачи выписали ее домой на амбулаторное лечение.

- У мамы был сахарный диабет - она принимала таблетки, но не было ничего критичного, - продолжает собеседница. - После выписки нам посоветовали обратиться к эндокринологу, чтобы тот сделал корректировку препаратов. Прикрепили к поликлинике. По документам они должны были раз в неделю брать у свекрови кровь, делать кардиограмму, доктора - приходить на дом. Но это только на бумаге. По факту добиться этого получилось только после обращения в региональный минздрав. Только тогда приехал лаборант и сделали ЭКГ.

«УМРЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА»

Через месяц родные заметили: с Татьяной Демьяненко происходит что-то не то: она стала слабой и вялой, состояние ухудшалось. 4 мая женщину просто не смогли разбудить: уровень сахара в крови показал 21 единицу (в три с половиной раза больше, чем было вечером, - прим. авт.). Больная впала в кому.

- Я тут же вызвала скорую, - рассказывает невестка. - Но то, как вели себя медики, просто до сих пор не укладывается в голове! Они даже не подошли к больной, а узнав, что у нее был инсульт, вынесли диагноз на расстоянии: «Значит, у нее он повторный» и направились на выход. Но мой вопрос «Может, отвезти человека в больницу?» они ответили: «У нее такой тяжелый случай, что максимум в течение двух-трех часов человек умирает. Крепитесь!» После еще нескольких пререканий они только сделали ей укол от высокой температуры и уехали!

Но, придя в себя, женщина дождалась момента, когда медики вернутся на подстанцию, и позвонила им.

- Они попросили их больше не тревожить, - продолжает взволнованная невестка. - Да, так и сказали: «В больницу не повезем. Если доживет до утра, вызывайте участкового терапевта».

Больная впала в кому, но в больницу ее отвезли только спустя несколько дней.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ЧТО ЖЕ ВЫ ЗА НЕЛЮДИ?!»

К тому времени пожилая женщина уже сутки находилась в коме. Врач-терапевт приехал только к часу дня.

- Она поподнимала руки-ноги больной, а потом вынесла свой вердикт: «Скорая права, у нее инсульт. Все очень плохо», - вспоминает Полина Валерьевна. - Доктор выдала мне направление и посоветовала съездить в больницу, чтобы получить разрешение у заведующего положить больную в отделение. Однако на календаре было уже 5 мая, предпраздничный день, никого на месте не было. Рабочий день - только через два дня.

Чтобы сбить температуру, больную обтирали легким раствором уксуса, она ничего не ела несколько суток. Как только ей попытались дать отвар куриного бульона, повернув на бок, началась рвота.

- Со словами «Да что ж вы за нелюди!» я снова позвонила в скорую, - едва ли не на крик срывается собеседница. - Приехавшая бригада поставила капельницу и согласилась отвезти свекровь в больницу. Правда, для того, чтобы спустить больного человека с пятого этажа, пришлось дожидаться сотрудников МЧС и платить им 1 800 рублей за ее спуск.

Еще два часа Тамара Джалаловна пролежала в приемном покое на каталке, медики раздумывали, что же с ней делать дальше.

«СМЕРТЬ В ОТДЕЛЕНИИ НЕ НУЖНА»

И тут семью ждал еще один сюрприз.

- Врач решил продиагностировать маму на наличие повторного инсульта, - говорит Полина Демьяненко, - и оказалось, что его попросту не было! Он сказал мне так: «Пусть это будет на совести тех людей, которые ее вовремя не привезли в больницу». Для нас тогда было главное - здоровье мамы, мы попытались отключить эмоции.

Но через несколько часов семья увидела родственницу под капельницей с катетером и зондом в обычной палате хирургического отделения, где снуют посетители, а дверь почти всегда нараспашку.

- Это было настоящим издевательством! - продолжает женщина. - По словам хирурга, в палате интенсивной терапии не было места. Уже 9 мая у мамы резко изменилось дыхание, начались хрипы. Но дежурная медсестра меня осадила: «Женщина, что вы паникуете, у человека стоит зонд и скапливается мокрота, в этом нет ничего странного. Это нормально». Я думала, что они знают, о чем говорят. А на следующее утро врач заявил: «Ваша мама - бесперспективный больной. Мне не надо, чтобы она умерла у меня в отделении. Забирайте домой».

В коридоре невольными свидетелями этого разговора стали десятки посетителей.

ПОЛТОРА ЧАСА НИКТО НЕ СООБЩАЛ О СМЕРТИ

- В тот момент я была ошарашена: просто забирайте, как хотите?! Это как, нормально вообще?! - возмущена дончанка. - До вечера с мужем мы пытались найти больницу в Таганроге, Новочеркасске, Каменоломни, Ростове-на-Дону, готовую принять пациентку, чтобы она просто не была выброшена на улицу. Даже нашли платную скорую за 8 тысяч рублей (столько насчитали за транспортировку в выходной день, - прим. авт.). А когда прибежали в палату, то обнаружили: кровать пустая. За полтора часа до этого она умерла. Нам никто даже не удосужился сообщить, что человека не стало. Супруг до сих пор не может простить себе, что провел это время не рядом со своей мамой.

К слову, в справке о смерти была названа причина смерти: «Острый инфаркт миокрада в стадии некроза».

- Это значит, что с момента инфаркта прошло не более двух суток! - говорит Полина. - Я точно знаю, что 9 мая, когда она захрипела и тяжело задышала, именно тогда и произошел инфаркт! Стало ясно: нас пытались выгнать из больницы потому, что поняли - они прокараулили, а смерть больнице не выгодна.

«ВКЛЕИЛА И ЗАБЫЛА»

После этого женщина написала заявление в минздрав, прокуратуру и даже добилась возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». По ее словам, дело дважды пытались закрыть.

- Мы только через несколько лет узнали, что на том снимке ЭКГ, сделанном еще в апреле у нас дома, была выявлена очень серьезная патология сердца, - говорит Полина. - Но участковый доктор поликлиники не направил, как положено, больную на лечение в стационар, а просто вклеил результаты в карточку и забыл о них. И, знаете, это только маленькая толика того, что нам пришлось пережить. С декабря мы ждем результаты независимой экспертизы из Санкт-Петербурга. Это уже третья. Но ощущение, что дело постоянно затягивают, чтобы все же его закрыть. Хотя с тем набором доказательств и признательных показаний, которые уже есть, я не сомневаюсь в его исходе. Мне очень хочется, чтобы таких трагических смертей было как можно меньше, а врачи не относились к пациентам, как к скоту.

PS: В минздраве Ростовской области комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что ведется следствие.

Скорая отказалась забирать пациентку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Нужно было пытаться спасти!»

- Делать выводы, что через два часа человек умрет, - это безграмотно! - рассказал «КП» специалист, который много лет проработал врачом скорой. - И, кстати, на этапе скорой помощи диагноз «инсульт» всегда ставится под вопросом. Окончательный же выносят невропатологи только по результатам компьютерной томограммы мозга. Поэтому медики были обязаны померить давление, проверить сахар, посмотреть тонус мышц, симметричное лицо или нет, болевую чувствительность обоих частей.

Ну, и наконец, любой больной, в каком бы состоянии он не был, считается транспортабельным - хоть повторный инсульт, хоть десятый, хоть он в мозговой коме. Какой бы тяжелый не был, нужно предлагать транспортировку, делать все возможное для стабилизации больного, например, капельницы, уколы, ингаляции кислорода и дальше уже вести в стационар. Это можно прочесть в приказах федерального Минздрава «О порядке оказания медицинской помощи» и Порядке оказания медицинской помощи больных с инсультами. Нужно было пытаться спасти. И по опыту - чем дальше заходит процесс, тем сложнее помочь.

Что же касается о договорах с заведующими, то они действительны для плановой госпитализации. Но подозрение на инсульт или любая другая кома, в том числе диабетическая, - это показание для экстренной госпитализации, и тут согласований не требуется. Скорая везет в профильное медучреждение. При диабетической - в отделение эндокринологии, при коме в следствие инсульта - в неврологию. Так прописано во всех нормах и нормативных документах по работе скорой помощи.

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