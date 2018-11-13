«Комсомолка» наградила призеров конкурса «Красавица в погонах - 2018»

Ура-ура! Днем 12 ноября в «Комсомолке» состоялось награждение победительниц конкурса «Красавица в погонах - 2018», оттого мужская половина редакции была в приподнятом настроении. Еще бы! Все умницы, спортсменки и красавицы. К примеру, наша победительница Ангелина Баранникова, кроме того, что хорошо учится, занимается стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия и является мастером спорта по стрельбе, увлекается конным спортом и фотографией.

- Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, оставлял добрые комментарии, - сказала Ангелина в радиостудии «Комсомолки». - Отмечу, что каждая участница конкурса заслуживала победы, потому что все девушки харизматичные, неординарные, активно занимаются спортом, как я, либо творческой деятельностью. Но так получилось, что за меня поступило наибольшее количество голосов. Конечно, рада, всем еще раз большое спасибо за поддержку.

Победительница конкурса - Ангелина Баранникова - в студии радио "Комсомолки"Фото: Ольга ГОПАЛО

Напомним, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России «Комсомолка» совместно с Ростовским юридическим институтом МВД России объявила конкурс «Красавица в погонах - 2018».

Главный редактор "КП-Ростов" Максим Кадаев и призерка конкурса Виктория ЛитвиненкоФото: Ольга ГОПАЛО

Он уже стал традиционным. В этом году в нем приняли участие восемь девушек-курсантов различных курсов Ростовского юридического института МВД России.

Жанна Шевченко - курсант 2 курса Ростовского юридического института МВД России.

Выбор доверили читателям нашего сайта kp.ru, где две недели шло голосование. В результате третье место заняла первокурсница Жанна Шевченко, второе - курсант четвертого курса Виктория Литвиненко, а победительницей конкурса «Красавица в погонах - 2018» стала третьекурсница Ангелина Баранникова.

Девушки ответили на вопросы ведущего радио Владимира Добрицкого. Фото: РЮИ МВД России

ДОСЛОВНО

«В конкурсе участвовали самые достойные курсантки!»

- У нас девушки не только красивые, но и в первую очередь умные. Мы стремимся к тому, чтобы уровень абитуриентов и курсантов был высоким. Как говорится, красота внешняя должна сопровождаться красотой внутренней. На конкурс отбирали самых достойных. Не скрываю, следили за ходом голосования. Уверен, что победят сильнейшие.

(Константин Плясов, начальник Ростовского юридического института МВД России, 9 ноября в эфире радио «КП» (89,8 FM).

Наши победительницы большие умницы и красавицыФото: Ирина ПОТЕРЯ

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