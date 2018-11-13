На трассе «Дон» во время сильного снегопада столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб

Во вторник, 13 ноября, сильный снегопад стал причиной массовой аварии на трассе «Дон» (Аксайский район). Около часу дня столкнулись несколько легковушек и фуры.

- Обстоятельства еще уточняются, на данный момент есть данные о том, что на небольшом участке произошло несколько ДТП с участием 15 автомобилей, - рассказали «КП-Ростов» правоохранительных органах Ростовской области. - Погиб один человек, один пострадал. Информация уточняется.

rostov_glavniy 13 ноября 2018: крупная авария на выезде из Аксая в сторону Краснодара

В настоящее время на месте работают автоинспекторы, которые регулируют движение на месте происшествия, где уже возникла большая пробка. Водителей просят по возможности объезжать участок (это 1070 километр трассы «Дон»).

Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коллапс из-за первого снега в Ростове-на-Дону: Почему город встал в 10-балльных пробках и кто от этого выиграл

Не сказать, что первый снег в Ростове-на-Дону оказался прям-таки стихией, как это было, допустим, зимой 2014-го, когда из-за снегопада в регионе был объявлен режим ЧС (и - тьфу-тьфу-тьфу, не нужно нам таких повторений!): всего-то выпало несколько часов, согласно данным, 14 мм осадков, а высота снежного покрова не превышала восьми сантиметров (подробности)