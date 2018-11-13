2018-11-13T17:09:37+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» во время сильного снегопада столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб

На месте дорожно-транспортного происшествия работают автоинспекторы [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Во вторник, 13 ноября, сильный снегопад стал причиной массовой аварии на трассе «Дон» (Аксайский район). Около часу дня столкнулись несколько легковушек и фуры.

- Обстоятельства еще уточняются, на данный момент есть данные о том, что на небольшом участке произошло несколько ДТП с участием 15 автомобилей, - рассказали «КП-Ростов» правоохранительных органах Ростовской области. - Погиб один человек, один пострадал. Информация уточняется.

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13 ноября 2018: крупная авария на выезде из Аксая в сторону Краснодара
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В настоящее время на месте работают автоинспекторы, которые регулируют движение на месте происшествия, где уже возникла большая пробка. Водителей просят по возможности объезжать участок (это 1070 километр трассы «Дон»).

Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

Фото с места ДТП. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

. Фото: Яндекс. Карты

.Фото: Яндекс. Карты

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Не сказать, что первый снег в Ростове-на-Дону оказался прям-таки стихией, как это было, допустим, зимой 2014-го, когда из-за снегопада в регионе был объявлен режим ЧС (и - тьфу-тьфу-тьфу, не нужно нам таких повторений!): всего-то выпало несколько часов, согласно данным, 14 мм осадков, а высота снежного покрова не превышала восьми сантиметров (подробности)

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