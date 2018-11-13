На трассе «Дон» во время сильного снегопада столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб
Во вторник, 13 ноября, сильный снегопад стал причиной массовой аварии на трассе «Дон» (Аксайский район). Около часу дня столкнулись несколько легковушек и фуры.
- Обстоятельства еще уточняются, на данный момент есть данные о том, что на небольшом участке произошло несколько ДТП с участием 15 автомобилей, - рассказали «КП-Ростов» правоохранительных органах Ростовской области. - Погиб один человек, один пострадал. Информация уточняется.
В настоящее время на месте работают автоинспекторы, которые регулируют движение на месте происшествия, где уже возникла большая пробка. Водителей просят по возможности объезжать участок (это 1070 километр трассы «Дон»).
Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
Фото с места ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
.Фото: Яндекс. Карты
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