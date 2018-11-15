Ростовская область заняла третье место в России по числу погибших в ДТП

Донской регион по-прежнему остается в сомнительных лидерах по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях — 3-е место среди регионов России, 463 загубленные жизни за десять месяцев — и еще 4014 пострадавших.

Первая позиция — у Кубани (830 печальных фактов), вторая — у Подмосковья (790).

А по числу аварий Ростовская область занимает 10-ю строчку — в сумме их произошло 3256 с января по конец октября 2018-го (см. таблицу «ТОП-10 самых аварийно-опасных регионов РФ»).

Следует, впрочем, отметить, что в абсолютных цифрах снижение в сравнении с прошлым годом все же произошло — на 4,7 процента по летальным исходам, на 13,1 процента по авариям. Однако ситуация остается, совершенно очевидно, напряженной: в ГИБДД России «тяжесть последствий» ДТП (показатель, оценивающий соотношение погибших и пострадавших) в Ростовской области оценивают в 10,9 — при том, что в среднем по стране, для сравнения, он составляет 7,8, а в Южном федеральном округе — 9,8.

Как следует из анализа, проведенного в донском правительстве за три квартала 2018 года (по сентябрь включительно — более точных данных, до начала ноября, еще нет), примерно треть всех дорожно-транспортных происшествий связана с так называемыми «дорожными условиями» - иначе говоря, с состоянием автодорог. При этом количество погибших из-за «дорожных условий» на федеральных трассах, проходящих через Ростовскую область, например, выросло почти в 2,5 раза, на региональных и межмуниципальных — на 37 процентов.

Между тем, в соответствии с задачами, которые поставлены в госпрограмме Ростовской области под названием «Развитие транспортной системы», в ближайшие двенадцать лет планируется свести смертность в результате ДТП к нулю: по плану, в следующем году этот показатель должен будет снизиться с нынешних 14 человек на 100 тысяч населения до 13,7, к 2024 году — уже до 4-х, к 2028-му — до 0,8, к 2030-му — до 0.

За счет чего, спросите вы? Как следует из того же документа, надо полагать, прежде всего — за счет уменьшения «мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» — таковых должно стать втрое меньше, чем сейчас.

Впрочем, как объяснял министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, власти намерены не только совершенствовать саму дорожную систему (поскольку с улучшением дорог вырастают и скорости автомобилей), но и собираются постепенно вообще изменить поведение участников дорожного движения.

Одной из наиболее эффективных мер он назвал ужесточение контроля на дорогах — то есть камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД, само знание о существовании которых здорово влияет на поведение водителей, поскольку «они осознают неотвратимость наказания за это». Так, по крайней мере, считают в облправительстве.

Правда, как стало известно ранее, пока что даже те 106 камер, что были установлены более чем за полмиллиарда рублей еще к ЧМ-2018, работают только в тестовом режиме — в полную силу они начнут функционировать лишь в декабре (обещают, впрочем, что еще текущего года). При этом, даже те камеры, что установлены на Б. Садовой, всего за несколько минут работы фиксируют порядка 40 нарушений скоростного режима – на главной улице города иные водители не стесняются разгоняться до 120-140 км/ч.

Реально же в настоящее время на территории Ростовской области действуют 157 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

ТОП-10 САМЫХ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ РЕГИОНОВ РФ

Данные: ГИБДД России.

* Изменение количества ДТП за год - в процентах к аналогичному периоду прошлого года.