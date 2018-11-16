Дорожная клиническая больница: за громким именем стоит коллектив

Дорожная клиническая больница сегодня - это большое объединение, куда входят два стационара (в Ростове-на-Дону и Батайске), а также шесть поликлиник на территории Ростовской области. Лечебное учреждение имеет столетнюю историю и вместе с тем стремительно развивается. Профессионализм персонала, оборудование последнего поколения и владение высокими технологиями стали визитной карточкой этой больницы. Главным врачом Ольгой Ивановной Нахрацкой создан сплоченный коллектив, который сообща решает поставленные задачи. Командный подход позволяет всем отделениям идти в ногу со временем. Персонал больницы - это 378 врачей-специалистов, из них 207 человек имеют квалификацию высшей категории, в том числе 4 доктора медицинских наук, 36 кандидатов наук, 3 доцента, 2 профессора, 5 заслуженных врачей РФ. Все они ежедневно совершенствуют свои знания во имя общей цели - нести здоровье людям. О том, чем сегодня живет больница, рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Инна Майильевна Акчурина.

Помухин Дмитрий Валерьевич. Фото: Дорожная клиническая больница

- Не секрет, что Дорожная клиническая больница - это хорошо узнаваемое имя. Как на протяжении стольких лет учреждению удается поддерживать безупречную репутацию?

- Истоки комплексного подхода, которым славится наша больница, кроются в самой сути профессиональной медицины. Здоровье машиниста - залог безопасности пассажиров. Одна врачебная ошибка может быть фатальной для сотен человек, так что к своей работе дорожные медики всегда относились скрупулезно. Эти традиции бережно поддерживаются коллективом больницы и в наши дни. Системный подход мы ставим во главу угла.

д.м.н Гурцкой Роман Александрович. Фото: Дорожная клиническая больница

Преимущество многопрофильной больницы в том, что здесь можно получить весь спектр медицинских услуг при любой патологии. У нас есть возможность привлечения различных специалистов, для этого внутри больницы создана система бесплатных консультативных приемов. Выводы по сложным случаям делаются коллегиально. Обратившись к нам, человек зачастую решает не одну, а сразу несколько проблем со здоровьем. Например, если наши офтальмологи увидят множественные тромбозы сетчатки, они не отпустят пациента без консультации кардиолога. Вы можете быть уверенным, что вас не отправят в другое лечебное учреждение, - мы обязательно поможем!

Фото: Дорожная клиническая больница

- Какие передовые технологии сегодня развиваются на базе Дорожной клинической больницы?

- У нас сделан большой прорыв по УЗИ-исследованиям, введены в практику высокоточные методики, в частности, соноэластография. Данное направление у нас развивает заведующий ультразвуковым отделением, к.м.н. Болоцков Александр Сергеевич, благодаря чему многократно возросли диагностические возможности по выявлению опухолей, в том числе на ранних стадиях. На соноэластграфию к нам приезжают люди из Новосибирска, Томска, Москвы и других городов страны. Причем эту технологию наши специалисты уже внедрили интраоперационно, то есть хирурги с помощью УЗИ прямо во время вмешательства оценивают характер опухоли. Кроме того, есть возможность в ходе операции в срочном порядке сделать гистологическое исследование, которое выполняется в течение 20 минут. Это те самые высокие технологии, которые служат на благо пациенту.

Профессор Хитарьян за работой. Фото: Дорожная клиническая больница

В этом году нами приобретен и поставлен на вооружение суперсовременный компьютерный 128 -срезовый томограф, который имеет кардио-, онко- и нейрохирургический пакеты. Они позволяют наиболее точно поставить диагноз, выполнить исследования с контрастированием, посмотреть скрытые структуры. У нас выполняется компьютерная томограмма с определением маленьких тромбов в ушке левого предсердия. Заведует этим направлением Людмила Аполлоновна Феодориди - специалист с большим опытом работы.

- Как известно, самое современное оборудование ничего не стоит без умелых рук. Как коллективу удается идти в ногу со временем?

- В этом плане нам есть чем гордиться практически по всем направлениям. Все заведующие у нас безумно любят свою профессию и стремятся ежедневно развиваться. Неслучайно, например, наши отделения урологии и гинекологии «заточены» исключительно на малоинвазивные методы. То есть по возможности там выполняются эндоскопические операции с малой травматизацией и минимальным послеоперационным периодом. Центром урологии руководит д.м.н. Гурцкой Роман Александрович, отделение гинекологии возглавляет к.м.н. Согикян Анна Саркисовна - оба высококлассные специалисты.

Кочмала Олег Борисович. Фото: Дорожная клиническая больница

То же самое можно сказать о ЛОР-патологиях. На вооружении врачей отделения есть специальный аппарат, с помощью которого выполняется бескровная тонзилэктомия и аденотомия (удаление миндалин и аденоид, – прим. ред.). Анестезиологи прошли специализацию для работы с детьми, применяется современный наркоз для того, чтобы манипуляции были комфортны даже для юного пациента. Так что страшные истории об этих операциях остались в далеком прошлом. Руководит междорожным Центром оторингологии к.м.н. Селютина Елена Александровна – врач с большим опытом и чутким сердцем, что так необходимо в работе с детьми, да и взрослыми пациентами.

Особо хочу сказать об офтальмологической хирургии, которая в нашей больнице взяла высокую планку. Центр офтальмологии возглавляет д.м.н. Кочмала Олег Борисович, под его руководством специалисты занимаются сложным прогрессивным направлением - витреоретинальной хирургией. Это предполагает комплексный подход по терапии заболеваний заднего участка глаз, то есть сетчатки и стекловидного тела. Таким образом, опытные хирурги исправляют патологические состояния, которые ранее считались безнадежными. Летом 2018 г. в Центре установлена новейшая система офтальмологической 3D-визуализации NGENUITY (ALCON), которая проходит успешную апробацию в офтальмологическом отделении Центра. Хирургу больше не нужно быть прикованным к окулярам операционного микроскопа! Стереоочки и потрясающе яркий 4k дисплей создают красочное, объемное и реальное изображение. Центр микрохирургии глаза Дорожной клинической больницы одним из первых в России получил эту уникальную возможность и единственный в Ростове-на-Дону! Вторая такая система установлена в клинике профессора Федорова в Москве.

- Какие еще ноу-хау используются во благо пациентов?

- Наше отделение ревматологии, которое возглавляет Хачкинаев Георгий Анушеванович, единственное в Южном федеральном округе практикует введение генно-инженерных препаратов при таком грозном заболевании, как ревматоидный полиартрит. Это ультрасовременный подход, который используется в ведущих европейских клиниках. У наших специалистов есть свои наработки в этой области, так что пациент с такой проблемой может получить необходимую помощь в России, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования.

На базе нашего отделения кардиохирургии функционирует Центр сердечно-сосудистой хирургии под руководством д.м.н. Аркадия Ивановича Углова, где выполняются как рутинные высокотехнологичные операции, так и эксклюзивные. Не каждый кардиоцентр может похвастаться выполнением операций по протезированию аорты - это доступно только в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и у нас в Ростове-на-Дону.

Нормальной практикой для наших кардиохирургов стали симультантные операции, когда сразу выполняются манипуляции на сонных артериях и аортокоронарное шунтирование. Мы пришли к тому, что человек должен одномоментно получить необходимую помощь в полном объеме, а не ложиться на стол хирурга несколько раз, подвергая себя дополнительному риску. Одновременное решение двух проблем приводит к очень хорошим результатам, в то числе и в пожилом возрасте, когда каждый наркоз переносится с трудом. Технически хирургам непросто, но результат того стоит - на эти операции к нам едут люди со всей России.

Кочмала Олег Борисович. Фото: Дорожная клиническая больница

- В этом году в больнице открылось несколько новых отделений. Расскажите о них подробнее.

- У нас открылось отделение артроскопии, на базе которого к.м.н. Малютин Алексей Павлович и Скаржинский Алексей Алексеевич занимаются эндоскопическими операциями на плечевых и коленных суставах. Это одна из самых сложных по исполнению техник, но при этом малотравматичная для пациента. Люди, которые занимались спортом и получили травмы, буквально становятся на ноги и заново учатся ходить. Для таких пациентов в отделении физиотерапии, которое возглавляет к.м.н. Лариса Михайловна Штех, созданы специальные программы, позволяющие быстро решить послеоперационные задачи.

В феврале открыл свои двери Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ». Необходимость открытия специализированного центра продиктована тем, что пациент после перенесенной болезни не должен оставаться один на один со своей проблемой. Нашими специалистами разработаны программы по кардиореабилитации, восстановлению после инсультов, сложных оперативных вмешательств. Отделение предлагает вашему вниманию авторские программы очищения печени, лимфатической системы, борьбы с аллергией, восстановления суставно- связочного аппарата, эндоэкологическую реабилитацию по Левину, программы лечебного голодания, курсовые процедуры плазмолифтинга. Центр оснащен современной физиотерапевтической базой, используются различные виды воздействия на организм человека – теплолечение, водолечение, лечебное обертывание, многочисленные виды лечебного массажа. Имеется барокамера, проводится гидроколонотерапия, иглорефлексотерапия. Для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, реабилитацию дополняем курсом процедур на установке «Вертикализатор с беговой дорожкой», где пациент имеет возможность восстановить движения пораженных рук и ног.

Кроме того, в этом году больницей закуплен медицинский мобильный комплекс для проведения медосмотров на территории предприятий и организаций без отрыва сотрудников от производства. Это специально оборудованный современный трейлер, оснащенный системами обогрева и вентиляции, в котором есть кабинеты врачей, лаборатория, УЗИ, рентген. О важности таких выездных мероприятий говорят данные, полученные нами по итогам проведенных профсмотров: нашими специалистами была выявлена на ранних этапах масса онко- и пульмонологических патологий.

Понимая важность своевременной диагностики, все структурные подразделения больницы дважды в год проводят Дни открытых дверей. Каждый пациент может получить бесплатную консультацию ведущих специалистов больницы и при необходимости пройти диагностические исследования с 50%-й скидкой.

Если вас интересует не просто медицинская клиника, а высокопрофильное медицинское учреждение с многолетним опытом работы, если вы ищите тех, кому можно без страха доверить самое ценное, что у вас есть – свое здоровье, то смело обращайтесь к нам в Дорожную клиническую больницу. Побывав у нас однажды, вы кардинально поменяете свое отношение к медицине и современным возможностям сохранения здоровья. Мы всегда готовы помогать!

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