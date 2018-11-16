2018-11-16T13:56:43+03:00
Общество

Под Волгодонском во время пожара погибли мать и трое детей

Они задохнулись угарным газом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место пожараМесто пожараФото: СУ СК России по РО
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В пятницу, 16 ноября, под Волгодонском в хуторе Рябичев во время пожара погибла семья. Первые сообщения о возгорании в старом доме на улице 50 Лет СССР стали поступать около семи утра.

- Когда на место прибыли первые расчеты оказалось, что здание глинонабивное (саманное), обшито металлическим профлистом, кровля - шифер на деревянной обрешетке, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Огонь удалось потушить достаточно быстро, а потом начался разбор завалов.

В больницу была доставлен девочка, которая рассказала, что в доме находились ее мама, сестры и брат. Их тела нашли спустя час.

Во время пожара погибли четыре человека Фото: ГУ МЧС России по РО

Во время пожара погибли четыре человекаФото: ГУ МЧС России по РО

- Мама молодая, около 40 лет, - рассказала жительница хутора Рябичев. - Дети мал мала меньше - годик и чуть постарше. Нормальная семья.

В региональном следкоме сообщили, что на место выехал следователь и эксперты. Есть версия, что женщина и дети отравились продуктами горения - задохнулись в дыму.

Трагедия случилась в хуторе Рябичев. Фото: СУ СК России по РО

Трагедия случилась в хуторе Рябичев.Фото: СУ СК России по РО

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