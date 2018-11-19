В Шахтах во время пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей

Пожар с большим количеством погибших произошел поздно вечером 18 ноября в городе Шахты Ростовской области. Как сообщили в Главном управлении МЧС по РО, спасатели получили звонок о возгорании частного дома в 23:13. По адресу проспект Победы Революции, 198/1 горело одноэтажное здание на площади 40 квадратных метров. Пяти пожарным расчетам понадобилось около получаса, чтобы справиться с огнем, но, когда ЧП было ликвидировано, на пепелище были найдены тела погибших.

В пожаре погибли четыре человека.Фото: ГУ МЧС России по РО

Предварительно, в пожаре погибла целая семья: 30-летний мужчина, 23-летняя девушка, 16-летний мальчик и 2-летняя девочка.

Причины возгорания устанавливаются.