Маньяк Чикатило вместе с милицией искал сам себя под видом дружинника

На счету Андрея Чикатило 53 жертвы - и это только доказанных в суде. Однако печально прославился он не только количеством убитых детей и женщин. Благодаря хитрости, промахам милиционеров и удаче ему удалось оставаться на свободе 12 лет. К этой дате журналисты «КП» узнали неожиданные детали громкого уголовного дела.

ВОЗБУЖДАЛСЯ ОТ МУЧЕНИЙ ЖЕРТВ

Чикатило был невзрачен. Этакий добрый дядюшка с соседнего дома. Интеллигентный (любимым его чтивом был журнал «Коммунист»), вежливый, обходительный, неплохо сложен. На работе (он трудился старшим инженером снабжения автоколонны) на него засматривались разведенные женщины. Еще бы - не пьет, не курит, занимается физкультурой. Но тот все намеки противоположного пола игнорировал. Уже позже, на допросах, он признался в мужской неполноценности. Возбуждало Чикатило совсем другое - мучения и крики жертв.

Дело Чикатило хранится в архиве. Фото: Ростовский областной суд.

Первое убийство он совершил 22 декабря 1978 года в Шахтах, куда переехал из Украины. Тогда ему было 42 года. Чикатило заметил девятилетнюю девочку Лену на трамвайной остановке и позвал с собой, обещал угостить американской жвачкой. Заведя в лесополосу, извращенец изнасиловал второклассницу, ударил несколько раз ножом в живот, затем задушил и выбросил в реку (позже за это преступление был расстрелян невиновный человек). Год он ждал ареста, дрожал от страха, что за ним придут, а потом сорвался: стал убивать каждый месяц, иногда делая перерывы…

Чикатило активно сотрудничал со следствием. Фото: Ростовский областной суд.

ТОТ ЕЩЕ СТУКАЧ

- В 1982 году, когда заговорили о появлении маньяка, я работал начальником той самой автоколонны, где трудился и Чикатило, - вспоминает Станислав Щепетков, соавтор книги "Слово имеет товарищ Чикатило".

В середине 80-х житель Шахт зарекомендовал себя толковым, исполнительным дружинником. И его взяли на работу в милицию. Щепетков дослужился до капитана.

- Чикатило – долговязый, в очках, - продолжает наш собеседник. - Серая личность. «Подножку» другим любил ставить. На планерках всех уличал. Помню, он заказал машину, чтобы перевезти рулон рубероида, а свободными были только КРАЗы и КамАЗы. Ну я и дал. Потом на собрании он сам же меня критиковал за растрату бензина. Жалобу писал. Он всеми был недоволен.

Поначалу милиционеры считали, что все преступления совершали разные люди. Затем из Москвы была направлена специальная следственная группа, которая выяснила, что они имеют дело с серийным убийцей.

КРИТИКОВАЛ ОРИЕНТИРОВКИ НА СЕБЯ

В декабре 1985 года была объявлена самая глобальная в истории СССР спецоперация «Лесополоса». Милиционеры тогда задержали 1062 подозреваемых. Дежурили в парках, у вокзалов, на рынках, записывали имена всех сомнительных личностей. Но это не помешало советскому Джеку Потрошителю совершить еще 21 убийство.

У «Лесополосы» были такие масштабы, что силовики не справлялись собственными силами. Они стали привлекать для поисков народных дружинников. Нужны были надежные, проверенные мужики, состоящие в коммунистической партии. Подошел по всем этим параметрам и Андрей Чикатило.

Спустя много лет Станислав Щепетков стал соавтором книги про Чикатило. Фото: личный архив

- Я уже тогда ушел из автоколонны. Начал работать в милиции, - говорит Станислав Щепетков. – И вот как-то на рынке я столкнулся с Чикатило. Он сразу спросил у меня, поймали ли маньяка. Когда я сказал, что нет, Андрей вздохнул: «Вот и мне пока не удалось». Я удивился: «Это как? Вы-то здесь при чем?» Чикатило гордо ответил: «А я тоже в поисках участвую. Привлекли по партийной линии — общественным дружинником». А потом добавил: «Ориентировки у милиции смешные. По ним можно задерживать каждого третьего. В шляпе и очках - это что, особые приметы? Я вот тоже в шляпе и очках. И что?».

ПАТРУЛИРОВАЛ ЭЛЕКТРИЧКИ

Андрей Чикатило целый год помогал милиции искать самого себя. За каждое такое дежурство он получал на работе два дня отгулов. Под руководством силовиков дружинники десантировались в пригородные электрички. Общественники медленно ходили из одного конца поезда в другой и внимательно вглядывались в лица пассажиров.

- Чикатило постоянно пытался подружиться с милиционерами, сопровождающими дружинников, - вспоминают ветераны ростовского МВД. – Он регулярно твердил: «Завидую я вам – у вас такая интересная и полезная работа. Успехов вам, товарищи, в вашем благородном труде!»

Прокололся маньяк лишь в ноябре 90 года. Он убил 23-летнюю девушку неподалеку от вокзала. На него обратил внимание бдительный милиционер. Чикатило вышел из леса, сказал, что искал грибы, а сам был в пиджаке и брюках. Да еще и с кровью на щеке. Страж порядка потребовал у Чикатило документы, переписал имя и составил рапорт. Поэтому когда через сутки в тех местах обнаружили тело убитой девушки, у силовиков сразу появился подозреваемый.

Чикатило до самой казни не верил в исполнение смертного приговора. В тюрьме он занимался спортом и постоянно строчил письма в надежде на помилование и пожизненное заключение. Но 14 февраля 1994 года в 20:00 приговор привели в исполнение.

Чикатило просил о помиловании. Фото: Ростовский областной суд

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ангарске сам себя ловил маньяк-милиционер

Двадцать лет маньяк Михаил Попков из сибирского города Ангарска Иркутской области оставался неуловимым. «Чистильщик» мира от падших женщин, как говорил сам, днем был образцовым милиционером, ночью – кровавым монстром. На его счету 81 убийство.

- Я был помощником оперативного дежурного и дважды выезжал на свои преступления, - признался в интервью «КП» Михаил Попков. - В одном случае был обнаружен труп через несколько месяцев, в другом - буквально на следующий день. От меня требовалось зарегистрировать сообщение, обеспечить специалистов транспортом, отвезти на место происшествия. Стоял в сторонке, наблюдал…

Задержали Попкова в 2012-м благодаря экспертизе ДНК. Тогда, подозревая, что в убийствах замешан человек в погонах, специальная группа следователей из Москвы и Новосибирска начали брать биоматериал на анализы у бывших и настоящих сотрудников МВД. На телах нескольких жертв обнаружили сперму. На причастность проверили 3500 человек, среди них был и Попков. В 2015 году он получил пожизненный срок. Но на этом история не закончилась: уже в тюрьме ангарский Чикатило начал признаваться в новых зверствах. Сейчас маньяк ожидает второго приговора.