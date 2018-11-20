Британский журнал The Econimist о Ростове-на-Дону: «Место, где торговые традиции пережили большевиков и войну»

Ростов-на-Дону стал вторым городом после французского Лилля, который взялись исследовать журналисты известного во всем мире журнала The Econimist. И, конечно, первым делом отправились на Центральный рынок:

«Острый запах сушеной рыбы и крики торговцев заполняют центральный рынок, который местные жители в этом южном российском городе до сих пор любовно называют «старым базаром». Торговля здесь в крови. «Если человек не хочет зарабатывать деньги, то что он делает на этой земле?» - гогочет Галя, торгующая свининой. Ряды продавцов отражают многокультурную историю города: армяне, грузины, греки и даже корейские женщины торгуют кимчхи (остро приправленные квашеные овощи – ред.). Вниз по холму от рынка - манит река Дон; на левом берегу города баржи с грудами зерна ждут своего отправления на иностранные берега. «Юг живее, - говорит Инна, которая торгует рыбой. - Это как рыба: когда она плавает в чистой воде, ее глаза сверкают».

Центральный рынокФото: Ольга ЧЕПУРНАЯ

"У НАС НЕТ НЕФТИ, ЗАТО ЕСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИЗМ"

Город с торговыми традициями, Ростов-на-Дону, сохранил свой предпринимательский дух. «Юг России - это модель будущей России, - утверждает Сергей Смирнов, генеральный директор крупнейшего регионального банка. - У нас нет нефти, но у нас есть сельское хозяйство, туризм, транспорт и малый бизнес». Хотя темпы роста ВВП в России медленные, примерно 1,5% в год, Ростовская область набирает обороты в два раза быстрее, основываясь на быстро развивающемся сельском хозяйстве, переоснащении производства и активном населении. Региональная столица известна просто как «Ростов» (или «Ростов-папа» - название из времен, когда город был криминальной столицей). «Люди суетятся и пытаются добиться чего-то, и в этом большое отличие от других городов аналогичных размеров», - говорит Наталья Зубаревич, эксперт по российским регионам.

Сочетание выгодного географического положения, традиций и мягкого климата делает Ростов одним из лучших городов России с точки зрения предпринимательства. Как говорит Юрий Богданов, директор по инновациям: “Города, выросшие вокруг этих южных рынков». Даже 70 лет советской жизни не смогли стереть инстинкт: когда Михаил Горбачев узаконил кооперативы как часть перестройки, Gloria Jeans - первый в России производитель джинсов и один из крупнейших на сегодняшний день производителей одежды - открылся в Ростове. Здесь 44% рабочей силы заняты в малом и среднем бизнесе по сравнению с удручающими 25% на национальном уровне.

Центр Ростова-на-Дону. Фото: rostov-gorod.ru

Губернатор Василий Голубев также дружелюбно настроен к бизнесу: «Мы открыты для инвесторов, в том числе, и для иностранцев», - заявляет он, заявление, которое может показаться противоречивым в эпоху санкций и войны, кипящей прямо через границу на востоке Украины. Помогает то, что основные производства Ростова большей частью находятся вне поля действия западных санкций, которые сфокусированы на энергетическом секторе, финансах и торговле оружием. Дополнительный стимул дает прекрасный новый аэропорт и сеть отремонтированных дорог, построенных к началу Чемпионата мира, где Ростов был одним из 11 городов-хозяев.

Ростов-на-Дону стал одним из 11 городов, принявших ЧМ-2018Фото: Ольга ЧЕПУРНАЯ

"ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗДЕСЬ ВЫЖИЛА"

Ростовская изюминка - в сочетании старого и нового. Вместо того, чтобы умереть, некоторые советские гиганты здесь переоснащались. Промышленное производство в регионе в прошлом году выросло на 7%. Г-жа Зубаревич называет это «новой постсоветской реиндустриализацией». Возьмите «Ростсельмаш» - неуклюжий производитель сельскохозяйственной техники, основанный большевиками в 1920-х годах. Несмотря на неудачи 1990-х, в эти дни завод переживает оживление. Сельское хозяйство- одно из редких светлых пятен в российской экономике, чему способствуют правительственные субсидии и контр-санкции, запрещающие импорт продовольствия с Запада. В 2016 году Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. А бывший советский завод теперь торгует более, чем в 35 странах и открыл свой первый офис в Германии в прошлом году. Когда в начале этого года Владимир Путин собрал своих советников на встречу по развитию региональной промышленности, они встретились на «Ростсельмаше».

Помимо старой промышленности, молодое постсоветское поколение надеется переориентировать Ростов. В центре города - творческий кластер, заброшенный завод преврашенный в мультиспейс, дает представление об этом. Теперь уличные магазины и студия йоги занимают торговые площади на первом этаже. В центральный зале для мероприятий и кинофестивалей расположен бар, где бариста с дредами с важным видом рассуждает об особенностях эфиопских и гватемальских кофейных смесей. Молодые программисты и дизайнеры сидят, сгорбившись над ноутбуками, в офисах на верхнем этаже. Александр Кулешов, владелец, теперь основывает фирмы с обширной клиентской базой по всему миру: после девальвации российского рубля в 2014 году такой аутсорсинг стал хорошим бизнесом. Как и многие его арендаторы, г-н Кулешов не намерен уезжать из города. «Я горжусь тем, что не уезжаю, что я делаю что-то здесь», - говорит он.

Новогодний Ростов-на-ДонуФото: Ольга ЧЕПУРНАЯ

В конечном счете, в Ростове остаются те же проблемы, которые угрожают России в целом. Чрезмерно усердные инспекторы прессуют бизнес. Г-н Кулешов жалуется, что получил штраф за нарисованные на стене здания выходящей на улицу логотипы его арендаторов, которые полицейские сочли незаконным граффити.

Экспортеры сталкиваются с опасными последствиями санкций в деловых отношениях с партнерами. На центральном рынке Галя ворчит о росте цен на бензин. Инна печалится, что в последние годы ее клиенты покупают меньше раков, местного деликатеса. «Время тяжелое, люди в долгах», - говорит она. «В конце-концов, все мы живем в одной стране».

Казачий ДонФото: Ольга ЧЕПУРНАЯ

*Эта статья появилась в рамках проекта «Десятый город»