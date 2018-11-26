2018-11-26T19:47:39+03:00
Общество

В Ростовской области на берегу Таганрогского залива нашли мертвого дельфина

Автор снимков уверяет, что инцидент произошел в районе городского пляжа
Ольга ГОПАЛО
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Автор снимков уверяет, что лично видел находку на берегу залива. Фото: пользователь Вконтакте Святой Тейлор.Автор снимков уверяет, что лично видел находку на берегу залива. Фото: пользователь Вконтакте Святой Тейлор.
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В социальных сетях города Таганрога появились снимки мертвого дельфина. О своей страшной находке рассказал один из жителей города.

- В воскресенье, 25 ноября, днем наткнулся, когда гулял по берегу, - сообщил сайту «КП-Ростов» автор снимков. - Такое лично я видел впервые. Это район центрального пляжа - там рядом какие-то рыбацкие домики. Возможно, попал в сеть, и они его просто выкинули подальше от себя. Иногда дельфинов закидывает в наши края, а малыши в пресной воде теряются и умирают. Этот в длину около метра.

Народ предположил, что этот вид китообразных называется "азовская свинья".

- Они частенько отбиваются от стаи и в пресной воде гибнут, - написал кто-то из знающих. - С виду обычный дельфин, с такой же манерой как и у черноморского дельфина.

Кто-то вспомнил еще один похожий случай.

- Мне тогда было лет семь, - написал один из горожан. - Я тоже нашел дельфиненка на берегу базы в "Красном десанте". Мы были мелкие. Стало жалко детеныша. И похоронили его там.

Напомним, в середине июля в Интернете появились похожие снимки. На них было видно обожженное тело млекопитающего, которое местные жители обнаружили на берегу залива. Кто-то предположил, что варвары сделали из выбросившегося на берег дельфина шашлык. Однако позде выяснилось, что новость про чудовищную находку оказалась фейком.

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНЫХ

Местные часто путают дельфинов с азовкой

Как рассказали ученые Южного научного центра РАН, краснокнижные представители китообразных иногда заплывают в Дон во время массовой миграции черноморско-азовской проходной сельди.

На Дону местные жители часто путают черноморских дельфинов (белобочек и афалин) с азовкой или пыхтуном - обыкновенной морской свиньей, представителем азово-черноморского подвида. Именно ее в разные годы встречали в районе то Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону, то Кочетовского гидроузла, то в крупных донских гирлах. Так, у азовки нет длинного дельфиньего «носа» – рострума, плюс передний конец ее тела несколько закруглен. К тому же спинной плавник этого «малыша» выглядит всего лишь как невысокий равнобедренный треугольник, имея вид не дельфиньей «косы». Второе название - пыхтун - появилось из-за звука, которое он издает («Пых»). Эти морские млекопитающие не боятся перепадов солености, прозрачности и температуры воды. Их даже не пугают проходящие рядом шумные суда. Избегают только льда. Своим локатором засекают стайки рыб и вперед. На всей своей скорости и Азов, и даже Ростов-на-Дону проскакивают

По словам морского териолога Андрея Кондакова, от белобочек и «прыгающих» афалин азовку отличает особая сообразительность и мужество. Ведь она, со своим размером тела не конкурент им в борьбе за моллюсков, раков и рыбу.

ВНИМАНИЕ!

Информацию о встречах с азовкой просьба сообщать в группу по изучению морских млекопитающих ФИЦ ЮНЦ РАН 8-951-510-38-99, yugdelfin@mail.ru

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