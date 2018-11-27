Свадьба короля Малайзии и Мисс Москва - 2015: подруги гордятся Оксаной Воеводиной

История ростовской Золушки, которая вышла замуж за короля Малайзии, стала темой номер один не только для тех, кто знает Оксану Воеводину. Сейчас на 25-летнюю модель, покорившую 49-летнего монарха Мухаммада V, хотят равняться миллионы девочонок. Гордятся новоиспеченной королевой и коллеги по сцене.

Эту свадьбу не обсуждает только ленивый. Фото: Instagram.com

- Несмотря на то, что мы обе родом из Ростова-на-Дону, познакомились уже в Москве, - рассказала «КП-Ростов» модель Анна Рогачева. - Мы обе участвовали в конкурсах красоты - я в «Красе России», Оксана - на «Мисс Москва». У этих конкурсов один организатор, поэтому часто устраивались какие-то светские мероприятия для победительниц и просто участниц. Например, это могли быть светские или благотворительные вечера - мы представляли сувенир из своего родного города, рассказывали о нем, а потом он продавался с аукциона. Все деньги шли на какую-то благую цель.

Сейчас на 25-летнюю модель, покорившую сердце 49-летнего монарха Мухаммада V, хотят равняться миллионы девчонок.Фото: СОЦСЕТИ

- А с Оксаной Вы близко знакомы?

- Подругами мы не были. Но я могу сказать о том, что она всегда выделялась: с чувством собственного достоинства, красивая, настоящая королева красоты. Она знает правила хорошего поведения, вообщем - настоящая леди. Поэтому я не удивлена и даже рада, что так получилось и она вышла замуж за столь высокопоставленного человека. Есть даже некая гордость, что это сделала ростовчанка. Значит на юге России, действительно, живут одни из самых красивых девушек нашей страны.

Оксана Воеводина - из многодетной семьи, родом из Ростовской области.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Оксана Воеводина - из многодетной семьи, родом из Ростовской области. Долгое время работала за границей. С нынешним супругом познакомилась в Европе. Как стало известно «Комсомолке», будущая супруга короля рекламировала там продукцию на выставке.Он был в числе посетителей. Говорят, что родители выбор дочери одобрили. Свадьбу играли на Рублевке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тетя красавицы: "Оксана замуж вышла? А я не знала!"

«Комсомолка» дозвонилась до тети королевы - Таисии Егоровны, которая сейчас живет в Таганроге. Женщина была мягко говоря удивлена, что ее племянница вышла замуж.

- Оксана замуж вышла? А я не знала, - расскаазала Таисия Егоровна. - Честно, я об этом даже не слышала. А то что за малазийского короля... Правда? Ну мы очень рады. Но говорить о ней я ничего не буду. Так что без комментариев.

Родственница также добавила, что мама теперешней королевы уже перебралась в Москву и живет там.

Награждение Оксаны Воеводиной титулом "Мисс Москва", 2015 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

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- Мой отец воспитывал меня в строгости, - рассказывала о себе Оксана. - Росла я на примере своей семьи. Мои родные, дедушка, донские казаки. А что такое казачья семья? (улыбаясь) Можно и плеткой по попе получить. Папа, как и дедушка, у меня очень строгие. Честно скажу, в детстве отца сильно боялась, а сейчас понимаю, что только благодаря ему получила хорошее воспитание и знания. (подробности)

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Малазийский король и "Мисс Москва 2015" готовятся стать родителями

Как сообщила сообщила «КП» пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова, по малазийским законам они уже женаты, просто торжественной церемонии еще не было. Собственно, и в России все произошло спонтанно. Оксана и Мухаммад отправились в немецкую клинику, а уже там она уговорила мужа прилететь в Москву на два дня и устроить русскую свадьбу. В российском ЗАГСе они браком не сочетались, ограничились праздником. (подробности)