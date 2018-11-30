Исповедь горничной: «За десять минут до вашего прихода в номере занимались сексом. Но вы об этом не догадаетесь!»

Если вбить поле поиска в Инстаграм «горничная», кроме закрытых аккаунтов с вызывающе одетыми девушками на аватарках, вы вряд ли кого-то найдете. Не модно рассказывать о своей работе сотрудницам низшего звена отельной индустрии. Нахожу действующую горничную ростовского отеля с помощью сарафанного радио. На условиях полной анонимности девушка соглашается рассказать, как выглядят изнутри будни сотрудниц клиниговой службы.

НА «ЧАЙ» - ЖВАЧКИ И ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Вот вы думаете, что мы, горничные, обычные уборщицы. Вы не представляете, что обслуживающий персонал в отеле - это целый параллельный мир. Работаем мы сутками, сейчас, например, два через два. Зарплата? В месяц тридцатка выходит, ну плюс еще чаевые. С ними всегда по-разному – бывает, на тумбочке оставят тысячу, но чаще – упаковку жвачек или начатую коробку презервативов.

У нас свои правила, шутки, способы отомстить жильцу. В ваше отсутствие мы в любой момент можем зайти в номер со своим ключом и помыть зубной щёткой унитаз, например. Да, вы об этом не узнаете, но когда в следующий раз при встрече со мной не поздороваетесь, а скажите:

- Убери в туалете, - я довольно ухмыльнусь.

И это далеко не все. Есть правило - горничная должна наводить порядок в номере с открытой дверью. Якобы, чтобы ничего не тронула, побоявшись, что заметят. Но после завтрака большая часть постояльцев уезжает из отеля по своим делам, поэтому контроль за персоналом - минимальный. Могу примерить дорогую шубку или использовать крем, баночка которого строит как несколько моих зарплат. А кто узнает? Да никто! Пять минут роскошной чужой жизни поднимут мне настроение на весь день.

Гостиницы - отдельный мир загадок и открытийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОДА ВМЕСТО ВОДКИ В МИНИ-БАРЕ

Никакой «ревизорро», наверное, не одобрил бы наш отель. Ну, например, мы не моем в принципе бокалы для воды. Выглядят они идеально, но секрет прост - протерла стекло тряпочкой и готово. Начищать посуду специально никто не станет. Со стаканами для полоскания рта после чистки зубов тоже все просто – всполоснул и вытер капли от воды. Однажды был случай - моя коллега просто забыла ополоснуть стаканы и на одном осталась розовая помада от прошлой постоялицы. И крик стоял на весь этаж, потом взбучка была с лишением премии на 50 процентов.

Мини-бар - это отдельная история. Одни выпивают все, что есть и просят добавки, другие близко к нему не подходят. Если окажитесь в отеле и захотите воспользоваться мини-баром, обязательно проверяйте, вскрывалась ли бутылка до вас. Один раз жилец выпил водку, а налил в пустую бутылку обычную воду. Кстати, ради экономии в отеле часто в бутылки иногда наливают самую обычную воду, из бойлера.

ПРАВДА О ПРОСТЫНЯХ И ПОЛОТЕНЦАХ

Хотите, чтобы вам горничная поменяла полотенца? Не забудьте простое правило - бросайте его на пол. Те, которые вы вешаете на полотенцесушитель, там и останутся.

Идём дальше. В вашем номере есть стул, стол? Не советую, садиться на них, особенно без одежды. Лучше застелите тем же полотенцем. И не представляйте, сколько человек до вас в обнаженными сидели на том же стульчике.

А ещё ковры. На полу в качестве покрытия используется самый обычный ковролин, моют его специальными средствами не чаще одного раза в год. Мы убираем только мусор, на который просто нельзя закрыть глаза. Поэтому, чтобы не подцепить грибок, надевайте тапочки.

Простыни - тоже отдельная история. В некоторых отелях их стирают при минимальных температурах, чтобы сэкономить время. Соответственно, далеко не все бактерии уничтожаются. А иногда простыни просто не стирают - смотришь, если они чистые, просто меняю на те, которыми человек укрывается. Ещё одна уловка - использовать не белое, а цветное белье. На нем вообще не видно маленьких пятен. Самое дорогое, что нужно заменить в номере отеля - это матрас. Поэтому они служат до последнего, даже если на нем 90 процентов грязи и пятен, не факт, что его поменяют. Скорее всего, просто обтянут наматрасником и на этом дело закончится. Вы ведь его вспарывать не будете, верно?

Иногда простыни даже не стирают. Да, так бываетФото: Евгения ГУСЕВА

РАЗВЛЕЧЬСЯ В НОМЕРЕ? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Сотрудники отелей, как правило, знаю друг друга. Кто-то вместе пиво пьет после работы, другие – влюбляются. И крутят романы не выходя их гостиницы. Удобно ведь. Особенно, если дружишь с менеджером на стойке регистрации. Можно ключ попросить и отправиться развлекаться в готовый к приему гостя номер. Было такое сколько раз. Постоялец заселяется, в комнате идеальный порядок, и он ни за что не догадается, что десять минут назад здесь занимались сексом горничная и официант из ресторана отеля. Следы замести проще простого. Но поймает начальство – уволят мигом.

ЧТО ВОРУЕМ МЫ...

Конечно, горничные воруют. Хотя это громко сказано. Чего ценного стащишь-то? Как-то я работала в более крупном отеле, там была своя система, через которую прогоняли всех новеньких. Начальник службы хозяйственного контроля должен проверить тебя на честность - оставляет на видном месте какую-то ценную вещь, например, украшение. Фотографирует его. А если после уборки номера предмета для «подставы» на месте не оказалось, начинаются разборки вплоть до увольнения. Поэтому лишний раз подумаешь, взять себе вещь или проблем потом не оберешься.

Деньги и документы лучше хранит под замкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если постояльцы съехали и что-то забыли, мы с коллегами делим находку. Недавно у нас была международная конференция, приезжали участники из разных стран. Когда они съехали, мы с девочками убирали номера. Жильцы то ли забыли, то ли специально оставили в номере почти новый флакон с духами Диор, несколько рубашек и туфли. Ну мы после смены размеры посмотрели, на своих мужиков прикинули и разобрали. Но такое редко бывает.

Чего только девчонки не выдумывают, чтобы вынести из отеля пробники шампуней, полотенца, тапочки. Я даже ходила как-то с сумкой с двойным дном. Вроде мелочь выносишь, а приятно. Слышала историю, когда женщина из службы клининга торговала на сторону моющими средствами - порошками, средствами для очистки стёкол. Неплохая прибавка к зарплате получалась.

… И ПОСТОЯЛЬЦЫ

Постояльцы любят утащить что-нибудь из номера на память. Ручки с логотипами отеля - это понятное дело. А ещё мыло и шампуни в миниатюрных баночках, но знали бы вы, из чего они сделаны - в погоне за экономией используются самые дешевые составляющие. Я сама ими не пользуюсь. Что ещё воруют? Полотенца, простыни, коврики входные. Однажды скрутили кран в ванной и увезли с собой, фены вырывают прямо из стен, как-то пытались утащить телевизор, но или сил не хватило или места в чемодане, его бросили на пол.

Почему-то наши клиенты считают, что в отеле не нужно соблюдать приличия. Часто, когда приносишь завтрак в номер, двери открывает голый мужик. То есть, для него нормально в таком виде появиться перед совершенно посторонним человеком. Но почему я должна видеть его в чем мать родила? За такую впечатлительность на работе мне никто не доплачивает! Накинь на себя хотя бы банный халат, а уже потом открывай. Или идут по коридору со стеклянным взглядом, как будто меня нет у него на пути с тележкой. Ну почему нельзя элементарно поздороваться? Я ведь такой же человек, как и ты, просто в переднике и со шваброй.